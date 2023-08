ASV Habach erwartet Mitaufsteiger FT Jahn Landsberg – „Nicht schon so früh überdrehen“

Von: Andreas Mayr

Bekam zuletzt eine Pause: Benedikt Heckmeier. Foto: mayr © mayr

Der ASV Habach ist als Aufsteiger stark in die Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen Landsberg wollen die Hausherren weiter auf der Erfolgswelle bleiben.

Habach – Über manche Abende kommt man nicht so einfach hinweg. Beim Gedanken an die Megakulisse gegen Bad Heilbrunn sagt Habachs Trainer Markus Vogt: „Da kriegst du Gänsehaut.“ Beinahe 1000 Zuschauer verfolgten das Nachbarderby der Bezirksliga Süd, das 1:1 endete. Beide Seiten waren sich hinterher einig: Solche Zahlen kennt man nur aus Relegationsspielen, aber doch nicht vom dritten Spieltag der Liga.„Das macht was mit den Spielern“, weiß Markus Vogt. Die Kunst sei’s, nicht zu verkrampfen.

Wie der Kontrast an diesem Samstag aussehen wird, kann selbst der Coach nicht vorhersagen. Es geht zu Hause gegen Mitaufsteiger FT Jahn Landsberg (15 Uhr), kein geläufiger Name in der Gegend, aber doch einer mit vielen Zuschauern bei Heimspielen. Ob die sich am Samstag ins Auto hocken und nach Habach fahren, fragt Markus Vogt? Vielleicht auch zweitrangig. Zuletzt hat er am Sportplatz so viele Menschen getroffen, „die ich ewig nicht gesehen hab’. Das freut uns.“

Die Euphorie zieht an. Derzeit ist Habach die Attraktion der Bezirksliga – und die will jeder einmal in natura sehen. So ist das immer mit den Neulingen. Nochmals der Quervergleich mit Nachbar Murnau: Beim TSV kamen in der Hinrunde im Schnitt 400 Zuschauer zu den Heimspielen. In Habach dürfte Ähnliches zu erwarten sein. Doch eine Erzählung gefällt Markus Vogt überhaupt nicht. Dass sein Team nur so erfolgreich ist, weil es auf der Welle der Begeisterung surft. „So können gern die Gegner argumentieren“, betont er. Die Situation nimmt er anders wahr. Von Beginn der Vorbereitung an sind er und Kollege Andreas Hoiß damit beschäftigt, das Team zu erden. Manche mehr als andere. „Wir holen die Jungs runter“, stellt der Coach klar. „Es bringt nichts, wenn wir denken, wir sind die Allerhöchsten – und sind es nicht.“

Unstrittig ist, dass sich der ASV grenzenloses Selbstvertrauen erspielt und antrainiert hat. Saisonübergreifend hat Habach seit zwölf Ligaspielen nicht verloren. „Klar trägt das“, erkennt auch Markus Vogt. Aber er hat schon deutlich gemerkt, wieviel schwieriger das Siegen in der neuen Klasse ist. Am Tempo merkt er’s, noch deutlicher aber am Pressing der Gegner, am frühen Anlaufen. In der Kreisliga habe das mancher Verein versucht. Allerdings fehlte es meist am Personal, der Geschwindigkeit und der Ausdauer. „In der Bezirksliga ist es brutal, da wird es durchgezogen.“ Und weil es ganz schön auf die Knochen geht, Woche für Woche im sechsten Gang über den Rasen zu pflügen, reagieren die Habacher früher als andere Teams.

Prophylaktisch haben sie begonnen, ihrem Personal Pausen zu gönnen. Gerade den älteren Herren wie Benedikt Heckmeier, der zuletzt in Bad Heilbrunn aussetzte. „Wir bleiben da vernünftig. Der Körper hat viel erlebt, da müssen wir mit Hirn arbeiten“, betont Markus Vogt. Gegen Landsberg dürften ein paar der Älteren auf der Bank sitzen. Wer? Das wollte der Coach am Freitag noch nicht verraten. Das könne sich ja auch noch ändern in so kurzer Zeit. Um Kondition geht’s weniger. Genug Spieler sind fit genug, um jede Partie zu absolvieren. Die Vermeidung von Verletzungen steht im Vordergrund. „Bei 30 Spielen ist es schwer möglich, dass man verletzungsfrei durchkommt.“ Die Vorbereitung auf das Heimspiel beschränkte sich zum Großteil auf Auslaufen, Dehnen, Entspannen. Man müsse aufpassen, nicht schon so früh zu überdrehen, warnt der Coach. (Andreas Mayr)