ASV Habach weiterhin in Feierlaune: „Unsere Umkleide ist eine halbe Disko geworden“

Von: Andreas Mayr

Unbändige Freude: Gleich sein erstes Bezirksliga-Spiel entschied der Aufsteiger ASV Habach für sich. © Markus Nebl

Die Premiere in der Bezirksliga ist gelungen: Der ASV Habach gewinnt den Saisonauftakt gegen den Mitaufsteiger FC Wacker München deutlich.

Habach – Der ASV Habach macht Dinge, die der ASV Habach eben macht: Direkt den ersten Spieltag verwandeln die Fußballer in einen Feiertag. Das galt auf allen Ebenen. Über 350 Menschen schleusten sie durch das neue Eintrittssystem mit nur mehr einem zentralen Eingang aufs Sportgelände zum ersten Bezirksliga-Spieltag. Gegner Wacker München hatte sich schon zuvor mit einem Bus angekündigt und präsentierte sich als höchst sympathischer Gast.

Komplimente gab’s für das umgebaute Vereinsheim mit neuen Kabinen und frisch gestrichenen Wänden. All das krönte ein Ergebnis, das letztlich für eine wilde Party im Inneren sorgte. „Unsere Umkleide ist eine halbe Disko geworden“, sagte Trainer Andreas Hoiß. 3:0 siegte der ASV im ersten Akt der Saison.

ASV Habach findet Antwort auf hohes Pressing der Wackerer

Für die Analyse geht es eine Woche zurück: Die Trainer hatten ihre Späher zum Wacker-Testspiel gegen Waldperlach geschickt. Man war also informiert über das außergewöhnlich hohe Pressing, die offensive Ausrichtung der Münchner. Drei Stürmer und eine hängende Spitze übten in den ersten 20 Minuten extrem viel Druck auf Habachs Abwehr aus. Wahrscheinlich auch, weil Wacker bei alle dem Glanz des ASV dort eine Schwachstelle vermutet hatte.

Allerdings hat Habach genau daran gearbeitet. „Chapeau an die Abwehr, die ist richtig, richtig, richtig gut gestanden“, lobte Andreas Hoiß. In der Anfangsphase waren Christian Radiske, Florian Kögl und Peter Diepold gut beschäftigt, die Gegner vom Tor wegzuhalten, wegzugrätschen, wegzudrängen. Wacker wusste freilich auch, dass das Spielstil mit Risiken ist.

Nebl schießt erstes Bezirksliga-Tor der Habacher Vereinshistorie

Denn Habachs größte Stärke ist das Umschaltspiel, am liebsten über die Flügel. „Das war das Mittel zum Zweck“, hält der Coach fest. Tor eins nach 30 Minuten hätte man genauso im Voraus drehen können. Maximilian Nebl stand am Ende der Kette und trug sich als erster Bezirksliga-Torschütze in die Vereinsannalen ein. Natürlich Nebl, der Torjäger vom Dienst.

Für manchen Beobachter draußen sah es aus, als hätten die Münchner in der Startphase die Drehzahl zu hochgefahren. Auch Andreas Hoiß und Trainerkollege Markus Vogt nahmen wahr: „Die Luft war bissl raus.“ Zur Geschichte gehörte gewiss auch, dass im Gegensatz zum ASV für Wacker beinahe alles schief lief. Den Elfmeter zu Nebls 2:0 fochten die Münchner an. Im Gespräch der Coaches nach der Partie sprach Kollege Andreas Budell zumindest von einer strittigen Szene im Zweikampf mit Benedikt Buchner.

Hoiß wagte kein Urteil: „Ich war zu weit weg.“ Ihm war nur wichtig, das gesamte Gespann um Felix Brandstätter herauszustellen. „Die drei waren super, haben alles richtig gemacht.“

Michael „Magic“ Baumgartner entscheidet Spiel mit Hammer-Freistoß

Im letzten Akt des Wacker-Horrors flog Leon Heber noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit Gelb-Rot vom Feld – nach einem harten Foul. Den fälligen Freistoß versenkte Michael Baumgartner im Tor. Sie nennen ihn ja nicht umsonst „Magic“, den Magischen. „25 Meter waren das sicher. Ein richtiger Strich ins kurze Ecke“, so umschrieb der Coach den vorentscheidenden Treffer.

Die 45 Minuten nach dem Wechsel halfen dann zur Akklimatisation in der neuen Klasse. Habach merkte, dass es doch ein gutes Stück härter zugeht. Wobei man auch sah, wie sehr sich der ASV beim Debüt verausgabte. Gleich mehrere Akteure klappten in der Schlussphase zusammen, ließen sich mit Krämpfen behandeln und auswechseln. „Wir haben alles investiert“, hielt Hoiß fest. Der Lohn war ein weiterer denkwürdiger Abend in Habach. (Andreas Mayr)

Statistik

Tore: 1:0 (30.) Nebl, 2:0 (34.) Nebl, 3:0 (45.+1) Baumgartner.

Gelbe Karten: Habach 1, München 2. Gelb-rote Karte: München: Heber (45.+1).

Schiedsrichter: Felix Brandstätter. Zuschauer: 310.