Habach siegt gegen Polling II – Geht noch was im Aufstiegsrennen?

Von: Andreas Mayr

Habach behält die Oberhand: Stefan Zanker (in Blau) setzt sich in dieser Szene gegen den Pollinger Maximilian Meier. Foto: Mayr © Mayr

Der ASV Habach II sieht nach dem 4:2-Erfolg über Polling II noch die Chance, im Aufstiegsrennen mitzumischen. Dabei sind sie gerade erst aufgestiegen.

Habach – Natürlich hatte sie niemand auf der Rechnung. Sie sind Aufsteiger – und die Favoriten ihrer Liga, der A-Klasse, haben sich selbst zu solchen erklärt. Aber die Fußballer der Habacher Reserve haben sich in dieser Saison ein solches Urvertrauen angeeignet, dass man ernsthaft fragen muss: Wie weit kommt dieses ASV-Team denn noch? „Das ist eine spezielle Mannschaft und ein spezielles Dorf“, sagt Trainer Stefan Fuchs nach dem 4:2-Erfolg im Duell mit dem SV Polling II.

In den nächsten Partien trifft Habach auf die Aufstiegskandidaten Murnau und Hungerbach. „Das sind die zwei entscheidenden Wochen, und wer hätte gedacht, dass wir da stehen“, sagt der Coach. Noch beträgt der Rückstand auf Relegationsplatz zwei sechs Punkte. Aber wirklich souverän agiert keiner der beiden Top-Platzierten. Eine Mini-Mini-Chance sieht Stefan Fuchs, zumal sein Klub als einziger ohne Druck auftritt.

Jede Woche wiederholt er in der Kabine einen Sinnspruch, der die Mentalität des Teams umreißt. „Wir brauchen in jedem Spiel nicht 100 Prozent, sondern zehn Prozent mehr.“ Dieses Wesen hat sich Habach in der Vorbereitung antrainiert. „Wenn die Chance da ist, bin ich mir sicher, dass wir sie nutzen werden“, sagt Stefan Fuchs. Bis zum Spitzenduell in Murnau am Samstag werden nun die Fehler aufgearbeitet aus der Polling-Partie. Zwei Punkte bilden den Kern von Fuchs’ Analyse: die Raumaufteilung beim Konter und das Verteidigen der Standards. So kam Polling zu seinen beiden Treffern.

Strittige Elferszene zugunsten der Habacher

Wenn’s nach Kollege Bodo Berger geht, viel zu wenige. „Wir haben es nicht verstanden, den Ball über die Linie zu schießen“, klagt der SV-Trainer. Er sah seine Mannschaft als die bessere, was Stefan Fuchs gar nicht teilt. Allenfalls bei Standards sei Polling „brandgefährlich“ gewesen, sagt der ASV-Coach. Auch bei einer heiklen Szene in der 20. Minute (Stand: 1:1) drifteten die Meinungen der beiden weit auseinander. Bei einem Zweikampf im Habacher Strafraum erkannten Bodo Berger und der Pollinger Anhang ein klares Foul. „Das haben eigentlich alle gesagt“, verdeutlicht der Coach. „Das war aus meiner Sicht mit spielentscheidend.“ Die Habacher wiederum fanden: „Auf gar keinen Fall Elfmeter“, wie Stefan Fuchs stellvertretend erörtert. Er fragte in der Halbzeit gar mehrere Zuschauer, die nur ein paar Meter entfernt standen und seine Sicht unterstützten.

Für Polling gab’s nach dem Aufreger gleich die nächsten Watschn: Innerhalb von acht Minuten zog der ASV auf 3:1 davon. „Durch unsere eigenen Fehler“, klagt Bodo Berger. „Eiskalt zugeschlagen“, so freut sich Kollege Fuchs. „Das hat uns den Tag gerettet.“

Zumal kurz nach der Pause noch ein vierter Treffer von Routinier Kevin Höcherl dazukam. Danach allerdings schwamm Habach. Die kräfteraubenden Partien der vergangenen Wochen forderten Tribut. Polling kam durch Vinzenz Mayr heran und drängte auf weitere Treffer. Irgendwie sinnbildlich für die bisherige Frühjahrsrunde beim SVP. „Es ist ärgerlich, dass wir erst jetzt in die Saison reinfinden und nicht von Anfang an da waren“, sagt Bodo Berger.

SV Polling noch ohne Sieg in Meisterrunde

Aber mit so einer durchwachsenen Vorbereitung könne man schwer etwas anderes erwarten. Der Coach sieht einen spielerischen Aufwärtstrend, auch wenn sein Team in der Meisterrunde noch ohne Sieg ist. „Wir holen schon noch unsere Punkte“, sagt Berger. Das sind seine Mannen ihm alleine schon aus persönlicher Verbundenheit schuldig. Der Trainer hört im Sommer auf. Mindestens ein Sieg muss noch her. „Spätestens am letzten Spieltag“, witzelt Bodo Berger. Da empfängt der SVP Rivale Hungerbach. Im spannendsten Fall geht’s noch um den Aufstieg. Profitieren könnte davon der ASV Habach, der dafür aber erstmal seine zwei Top-Duelle gewinnen muss. (Andreas Mayr)