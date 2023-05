ASV Habach: Meistermarathon geht weiter – zuerst Sieg, dann Tattoo-Termin, jetzt Party auf Mallorca

Von: Andreas Mayr

Dokument für die Ewigkeit: Thomas Tafelmeier lässt sich von Erika Ritzer sein Tattoo mit dem Vereinslogo stechen. am © Andreas Mayr

Der Flieger, der die Meistermeute nach Mallorca brachte, verließ München um 9 Uhr am Sonntagmorgen. 18 Mann aus Habach saßen im Flugzeug, manch einer hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlafen.

Habach – Drei Tage machen sie die Insel unsicher – und die Frage, die man sich nach den Szenen vom Samstag stellt, lautet: Ist Malle überhaupt bereit für diesen ASV? Kurzfristig buchten die Feierbiester ihren Trip. „Wir lassen ganz schöne Kosten auf uns zukommen. Aber man steigt ja nicht immer auf“, sagt Maximilian Nebl, der Torjäger, der allerdings nicht mitfliegen kann. Wegen der Arbeit. Auch Uli Feigl, der Abteilungsleiter, verzichtet. „Ich bin doppelt so alt wie alle. Das halte ich nicht durch. Mir reicht das auch so.“

Die Habacher kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Freitagabend lud Stadionsprecher Tobias Wagner zur Geburtstagsfeier. Sein Bruder Martin, Trainer beim TSV Murnau, adelte ihn dort als besten Stadionsprecher der Region. Aber die drei Punkte in der nächsten Saison, die werden schon an Murnau gehen, frotzelte der ältere Bruder. Tobias Wagner ist – wie viele in diesem Ort – ganz eng mit der Mannschaft verbandelt. Mit Andreas Hoiß, einem der zwei Trainer, ist er aufgewachsen, sie nennen sich beste Freunde – und zogen irgendwann inmitten der rauschenden Feier mit bengalischen Feuern in den Farben Weiß und Blau und dem Mikrofon in der Hand über den Platz.

Vereinsheim wird zu Tattoostudio umfunktioniert

So einen Meistermarathon wie den in Habach dürfte man im niedrigen Amateurbereich noch nicht gesehen haben. Zum letzten Spiel gegen Ohlstadt – es endete 2:1 für den ASV, auch wenn das Ergebnis schnell vergessen war – engagierten sie sogar ein Tattoostudio. Erika Ritzer aus Eberfing brachte die Nadeln mit, quartierte sich im ersten Stock des Vereinsheims ein. Vom Wirt bis zum Meisterhelden, vom Unterarm bis zum Fuß – überall landeten die Wappen des neuen Bezirksligisten. Man kann schon ahnen, wie das in 20, 30 Jahren vonstatten geht: Dann wird irgendeiner von ihnen bei einem Bier die Ärmel hochkrempeln, das Tattoo vorzeigen und auf die goldenen Wochen im Mai 2023 rekurrieren. Mit diesem Samstag sind sie alle zu Legenden geworden, die Habersetzers, Feigls, Nebls, Radiskes und Co. – auch wenn das für sie nicht zu begreifen ist. „Das kommt wohl erst nach der Karriere. Wir kriegen das von unseren Vätern mit, wie besonders das ist“, sagt Nebl.

Die erste Bierdusche des Nachmittags bekamen die beiden Macher ab, Andreas Hoiß und Markus Vogt. Die zwei Trainer flogen später noch durch die Luft und waren froh, wie sie wieder sicher auf dem Boden standen. Zum ersten Mal hatten sie vom Aufstieg gesprochen, als noch niemand hinhörte. Intern mit der Vereinsführung vereinbarte man vor der Saison das eine Ziel, das aber nie nach außen drang. „Das ist nicht unsere Art und Weise“, sagt Hoiß. Einige Trainer haben es probiert, den ASV in die Bezirksliga zu hieven. Erst den beiden ehemaligen Kickern gelang es. Wie? Das erklärt am schönsten Stefan Sillmann, der Mentalcoach, den sich das Team selbst zur Hilfe holte. Er sagt: „Die beiden atmen die gleiche Luft, die trinken das gleiche Wasser, die haben das gleiche Blut. Hier funktioniert es nur mit Habachern. Und die zwei verkörpern Habacher Fußball.“ (ANDREAS MAYR)

Die Feierbiester feiern weiter: Nach Spielende ging die ASV-Party, die schon vor zwei Wochen gestartet war, weiter. am © Andreas Mayr