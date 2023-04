„Gut, dass es Zehn-Minuten-Strafen gibt“ - ASV Habach gewinnt mit Schwerstarbeit

Von: Roland Halmel

Torschütze in Aktion: Das Foto zeigt Habachs Michael Baumgartner (links) im Zweikampf mit Sebastian Dix vom Lenggrieser SC. Baumgartner erzielte nach der Pause den 2:1-Siegtreffer. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Wie erwartet kein Zuckerschlecken war für den ASV Habach das erste Heimspiel in der Kreisliga-Meisterrunde.

Mit dem Lenggrieser SC lieferten sich die Mannen von Trainer Markus Vogt ein intensives und umkämpftes, phasenweise auch sehr zerfahrenes Duell, das der ASV schlussendlich mit 2:1 (1:0) für sich entschied. „Ich bin überglücklich über die drei Punkte“, zeigte sich Vogt nach Spielschluss erleichtert. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen, nach 25 Minuten ist es dann aber nicht mehr so rund gelaufen“, urteilte Vogt. „Gut, dass es die Zehn-Minuten-Strafen gibt, die beide berechtigt waren, sonst hätten beide Mannschaften das Spiel wohl nicht komplett beendet“, so Vogt. Der ASV begann sehr druckvoll. Felix Habersetzer mit einem Freistoß (4.) und Maximilian Nebl nach einer Freistoßflanke (5.) schossen LSC-Keeper Maximilian Kleim frühzeitig warm.

Auch in der Folge blieb das Tempo hoch. Auch mit seiner zweiten Chance verpasste Nebl den Habacher Führungstreffer nur knapp (21.). Wenig später hatten die Hausherren aber Glück, dass Sebastian Biagini nach einem unsauberabgewehrten Freistoß das Spielgerät in aussichtsreicher Position nur gegen die Latte hämmerte (25.). Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell. Der ASV hatte zweimal binnen Sekunden eine Riesenchance: Erst scheiterte Nebl am Lenggrieser Schlussmann (32.), den Nachschuss jagte Maximilian Kalus über den Kasten. Im Gegenzug köpfte Jakob Gerg am ASV-Gehäuse vorbei (33.).

Lenggrieser SC drängt vergeblich auf den Ausgleich

Richtig turbulent wurde es dann erst wieder in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke und einer Kopfballverlängerung erzielte Felix Habersetzer per Kopfball das 1:0. Der Rettungsversuch der Lenggrieser Verteidiger war vergeblich. Damit war aber noch nicht Halbzeit. Bei einem langen Ball verschätzte sich ASV-Schlussmann Eugen Brenninger. Die Kugel blieb wegen des stärker werdenden Winds fast stehen, sodass Jakob Gerg unversehens in Ballbesitz kam. Sein Schuss auf das leere Tor verpasste das Ziel aber um ein paar Zentimeter (45+4.).

Gleich nach dem Wechsel machte es Gerg besser. Nach einem guten Zuspiel narrte er seinen Gegenspieler Sammy Schatten und veredelte die Aktion mit einem platzierten Flachschuss zum 1:1 (49.). Die Hausherren antworteten auf den Lenggrieser Ausgleich umgehend. Nebls Schuss ging aber vorbei. Dafür bereitete er im Anschluss bei einem Konter die neuerliche Führung für die Habacher vor. Sein Pass landete bei Michael Baumgartner, der zum 2:1 vollendete (59.). Der Torschütze kassierte danach eine Zehn-Minuten-Strafe (76.). In Überzahl drängten die Lenggrieser auf den Ausgleich. Jakob Gerg hatte das 2:2 auch auf dem Fuß. Er scheiterte aber an Brenninger (81.). In der hektischen Schlussphase – personell wieder ausgeglichen, da auch der Lenggrieser Biagini eine Zeitstrafe aufgebrummt bekam (86.) – ließ die ASV-Defensive um den starken Abwehrchef Florian Kögl jedoch nichts mehr anbrennen.

Statistik

ASV Habach 2:1 Lenggrieser SC

Tore: 1:0 (45.+1) F. Habersetzer, 1:1 (48.) J. Gerg, 2:1 (58.) Baumgartner. Gelbe Karten: Habach 3, Lenggries 2. Zeitstrafen: Habach: Baumgartner (79.), Lenggries: Biagini (85.). Schiedsrichter: Christian Heinz. Zuschauer: 150.