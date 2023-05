„Es war der Wahnsinn, was da los war“ – ASV Habach mit großem Schritt Richtung Aufstieg

Von: Christian Heinrich

Der ASV Habach thront weiter an der Tabellenspitze. © Markus Nebl

Es war fast wie bei einem Heimspiel. 150 Fans des ASV Habach hatten die lange Anreise nach Lenggries nicht gescheut und unterstützten ihre Mannschaft nach Kräften.

Habach – Über das Gelände hallten laut ihre Gesänge. „Es war der Wahnsinn, was da los war“, sagt Markus Vogt und freut sich über die Unterstützung des eigenen Anhangs. Mit so viel akustischer Rückendeckung konnten Trainer und Mannschaft des ASV gar nicht anders, als im Isarwinkel 2:1 zu gewinnen.„Es war ein großer Schritt“, sagt Coach Vogt. Drei Spieltage vor dem Saisonfinale behaupten die Habacher weiter die Tabellenführung in der Meisterrunde der Fußball-Kreisliga Gruppe A. Für Vogt hat das nichts zu bedeuten. Der Übungsleiter weiß aus Erfahrung nur zu gut, dass es gilt, sich in der entscheidenden Phase des Titelrennens auf jede Aufgabe vollkommen zu konzentrieren. „Du kannst es immer noch vergeigen“, warnt er.

Allerdings erweckten seine Kicker in Lenggries nicht den leisesten Eindruck, dass sie sich von der Tabellensituation beeindrucken lassen. Die Mannschaft spielte engagiert und griffig, und hätte die Partie auch höher für sich entscheiden können, wenn sie bereits in der ersten Hälfte ihre Chancen konsequent ausgenutzt hätte. So stand die Null zur Pause, weil Maximilian Kalus, Maximilian Nebl und Michael Baumgärtner einfach das letzte Quäntchen fehlte, um das eigene Team für seine souveräne Spielweise zu belohnen. Sorgen brauchte sich wegen der vertanen Gelegenheiten niemand zu machen. Der ASV 2023 lebt ohnehin aus der Gewissheit, dass er nicht viele Tore benötigt, um ein Spiel zu gewinnen.

Man Of The Match: Maximilian Nebl

Dass schon wenige Treffer zum Erfolg reichen, ist der Verdienst der Defensive, die in Tobias Radiske wieder ihren großen Rückhalt besaß. Zwei Mal rettete der Keeper seine Elf vor einem Gegentreffer. Ansonsten hielt sich sein Arbeitspensum in Grenzen, weil die Dreierkette um Peter Diepold, Florian Kögl und Christian Radiske jederzeit Herr der Lage war. Vor ihnen erstickten die beiden zentralen Mittelfeldspieler Martin Leiß und Maximilian Feigl die meisten Konter des Sportclubs bereits im Keim.

Mitte der zweiten Hälfte brachte Maximilian Nebl sein Team mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten mit 2:0 in Front. Lenggries verstärkte nun den Druck. Richtig effektiv war das Ganze nicht, auch wenn der Sportclub seine hoch aufgeschossenen Verteidiger in die Spitze beorderte. Habach bekam alles verteidigt, bis auf einen Ball, den Florian Kögl in der vorletzten Minute in die eigenen Maschen beförderte.

Statistik

Lenggrieser SC 1

ASV Habach 2

Tore: 0:1 (66.) Nebl, 0:2 (69.) Nebl, 1:2 (89.) Kögl (Eigentor). Gelbe Karten: LSC 1, ASV 2. Schiedsrichter: Gerhard Kirchbichler. Zuschauer: 220.