„Jedes Spiel ein Relegationsspiel“: ASV Habach mit bitterer Niederlage im Abstiegskampf

Von: Christian Heinrich

Der ASV Habach braucht nach der Niederlage gegen Brunnthal schnell wieder ein Erfolgserlebnis. © Markus Nebl

Aufgrund eines schwerfälligen Starts und schwacher Chancenverwertung verliert der ASV Habach gegen den TSV Brunnthal. Dem Aufsteiger gelingt es nicht, sein volles Potenzial abzurufen.

Habach – Am Ende brachte Maximilian Nebl die veränderten Bedingungen am treffendsten auf den Punkt. „Es fühlt sich jedes Mal an wie ein Relegationsspiel“, nannte der Kicker des ASV Habach den gravierendsten Unterschied zur Kreisliga. Seit dem Aufstieg wird der ASV nun in jeder Begegnung auf Herz und Nieren geprüft. Manchmal besteht er den Test, machmal setzt es eine bittere Niederlage wie beim 2:3 am Samstag gegen den TSV Brunnthal.

„Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen.“

„Das ist halt Bezirksliga, da müssen wir umdenken“, stellte Markus Vogt klar. Der Trainer des ASV hätte sich gegen den Landesliga-Absteiger, der in dieser Saison bis dato nicht gerade mit Punkten gesegnet war, gerne einen Dreier gewünscht, um den Druck auf die Mannschaft nicht zu groß werden zu lassen. Gewonnen hat der Coach aber nur die Erkenntnis, dass sich auf Bezirksebene nur derjenige durchsetzt, der clever und konsequent seine Möglichkeiten nutzt. „Wir müssen effektiver vor dem Tor werden“, fordert Vogt nun vehemt, „weil der Gegner es uns vorlebt.“

ASV Habach gegen TSV Brunnthal: Habach gleicht zweimal aus, verliert aber trotzdem

Zur personifizierten Torgefahr avancierte für den Übungsleiter Brunnthals Stürmer Fabian Porr. Der Angreifer bereitete nicht nur das 1:0 von Oliver Lindauer mustergültig vor, er erzielte auch das zwischenzeitliche 2:1 selbst. „Die haben einen Mittelstürmer“, schnalzte Vogt mit der Zunge. „Wenn der am Ball ist, brennt’s.“

Während Porr durch seine Klasse dem TSV den Weg zum erst zweiten Saisonerfolg ebnete, mühten sich die Habacher zunächst redlich, aber ohne durchschlagenden Erfolg. „Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen“, monierte der Trainer, dass sich seine Mannschaft nicht so leidenschaftlich präsentierte, wie er sich das eigentlich gewünscht hatte. So lief sie stets einem Rückstand hinterher, den zunächst Maximilian Nebl mit seinem siebten Saisontor egalisieren konnte. Als der Aufsteiger abermals hinten lag, verwandelte Maximilian Kalus einen an Tobias Habersetzer verursachten Foulelfmeter.

Schwache Chancenverwertung in der zweiten Hälfte

Nach der Pause machten die Habacher Anstalten, die Partie endgültig auf ihre Seite zu bringen. Die ersten 20 Minuten in Hälfte zwei waren dazu angetan, den Gastgebern den Sieg zuzutrauen. Am Ende schafften sie es jedoch nicht, eine ihrer vielen Möglichkeiten zu verwerten. Vogt raufte sich die Haare, als Nebl, Christian Radiske und der eingewechselte Samuel Schatten ihre Gelegenheiten allesamt versiebten. Das konnte auf die Dauer nicht gut gehen.

Als nach einer kurzen Ecke Maximilian Feigl nur den Pfosten traf, erzielten die Brunnthaler im Gegenzug durch Marius Keller das 3:2. Der Treffer zog den Habachern den Stecker. „Danach war schon ein Bruch drin“, räumte Vogt ein. Richtig zwingend kamen die Platzherren nicht mehr vor das gegnerische Gehäuse. „Es haben zwei, drei Prozent gefehlt“, konstatierte der Übungsleiter.

Das wäre in den nächsten Spielen dringend angeraten. Es ist zwar noch nicht die Relegation, aber es fühlt schon so an. Am kommenden Wochenende wartet Aubing. Vogt hofft auf etwas Zählbares: „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis.“ (Christian Heinrich)

Statistik

Tore: 0:1 (9.) Lindenauer, 1:1 (24.) Nebl, 1:2 (33.) Porr, 2:2 (36.) Kalus (FE), 2:3 (71.) Keller. Gelbe Karten: Habach 1, Brunnthal 3. Schiedsrichter: Ludwig Lerch. Zuschauer: 248.