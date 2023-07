Aufsteiger Habach fiebert Bezirksliga-Start entgegen – Sonderschichten und zugeflogene Zugänge

Von: Andreas Mayr

Teilen

Florian Kammerlochner (im blauen Trikot) kam vom Kreisklassisten Schlehdorf. © Oliver Rabuser

Der ASV Habach bereitet sich auf seine Premiere in der Bezirksliga vor. Die beiden Neuzugänge Georg Off und Florian Kammerlochner sollen dabei helfen.

Habach – Der Sommer ihres Lebens steuert gerade auf seine nächste Episode zu. Die bisherigen Folgen der Habacher Fußballer waren geprägt von Party. „Feiermarathon“ sagt Abteilungsleiter Uli Feigl dazu. 20 Spieler und Fans haben sich Tattoos stechen lassen, die Aufstiegs-Shirts waren ein Verkaufsschlager, zwischendrin jettete das Team nach Mallorca, ehe es im großen Stil auf einer Bühne vor dem Rathaus vom Bürgermeister geehrt wurde.

„Das hat das Ganze gekrönt“, sagt Feigl. Der Schritt zurück in die Normalität hätte sich anfühlen können wie ein Traum, der plötzlich endet. Doch so weit sich das aus der Distanz beurteilen lässt, haben die Habacher alles gut hinter sich gelassen und sind bereit für das Abenteuer, das vor ihnen liegt.

ASV Habachs erfolgreich und mit Moral in den ersten Testspielen

Wie man das beurteilen kann? Die ersten Testspiele lieferten Indizien. Gegen Landesliga-Aufsteiger Garmisch-Partenkirchen holten sie mal eben einen 0:3-Rückstand auf, am Ende stand’s 3:3. Bei Real Kreuth (Kreisliga) siegten sie souverän 4:2. „Das zeigt, dass die Moral passt“, betont Uli Feigl. Bevor man beginnt, über taktische Finessen, über Neuzugänge oder Spielsystem zu philosophieren, war es dem Fußballerchef wichtig zu sehen: Diese Mannschaft nimmt die Herausforderung mit dem nötigen Ernst an.

Sie ist jetzt nicht mehr der fußballerische Goldstandard, sondern ein Verein unter vielen. „Jeder weiß, was uns erwartet“, betont Feigl. Er berichtet von Sonderschichten in der freien Zeit, von guter Laune im ganzen Kader. „Alle wollen und alle bieten sich an.“ Jeder beim ASV weiß, dass er nur mit diesem Geist in der Bezirksliga bestehen kann.

Neue Kabine für größeres Schiedsrichterteam – ASV Habach möchte mehr mit dem Bus reisen

Hausaufgaben bekamen auch Feigl und sein Führungsteam aufgetragen. Wer die Tür zur Bezirksliga öffnet, betritt eine neue Welt. Ein paar Auszüge daraus: Sie haben jetzt ein Schiedsrichtergespann, sprich Mehrkosten, die man aber gerne stemmt. Für die drei Referees mussten sie die Kabinen neu gestalten, weil bisher nur ein Kammerl für einen Schiedsrichter bereit stand.

Zu Auswärtsspielen möchten sie öfters mit dem Bus anrücken, weil’s einfach so viele Schaulustige gibt, die an dieser Fahrt teilhaben wollen. Bei den befreundeten Bad Heilbrunnern hat sich das schon vor Jahren etabliert. Umgeschaut haben sie sich in der Gegend auch in Sachen „Eintrittspreise“. Man orientiert sich an den Nachbarn aus Penzberg und Murnau, Männer zahlen künftig sechs Euro pro Karte, für Frauen gibt’s einen Euro Ermäßigung.

Genauso wird künftig an einem zentralen Punkt kassiert. Man sieht schon: Habach wird in vielen Bereichen ein Stück professioneller. Weitere Ideen liegen längst bei der Gemeinde oder existieren in den Köpfen der Macher. Es geht um Modifizierungen des Sportgeländes, ohne dabei konkreter zu werden. „Das eine oder andere haben wir vorgesehen“, erklärt Uli Feigl.

Trotz Bezirksliga: Keine Gehälter und Boni für Habach-Spieler – Zwei Neuzugänge für ASV

Nachdem bei vielen Gegnern in der Bezirksliga Leistung auch finanziell entschädigt wird, grübeln sie derzeit noch, wie sich Leistung honorieren lässt, ohne die Vereinsphilosophie zu torpedieren. Feigl kann sich so etwas wie einen Zuschuss für das Trainingslager vorstellen. Bezirksliga hin oder her: Der ASV wird auch künftig keine Gehälter oder Boni auszahlen. Dorfverein bleibt eben Dorfverein.

In Habach bleibt der Fokus auf den eigenen Leuten. Deshalb ging Uli Feigl auch nicht auf Shoppingtour im Oberland auf der Suche nach neuem Personal. „Wir wollten nicht großmächtig ausholen“, stellt er klar. „Ich will nicht, das diejenigen, die den Aufstieg geschafft haben, nicht mehr zum Zug kommen. Die jetzige Mannschaft hat die Qualität.“

Beide Neuzugänge für die Erste Mannschaft seien dem Klub zugeflogen, sagt der Spartenleiter. Georg Off, ein Sindelsdorfer, kam aus der Murnauer A-Jugend, die in der Landesliga spielt. Er wird im August 18 Jahre alt und dürfte trotz des jungen Alters mit seiner Wendigkeit eine wertvolle Ergänzung der Offensive darstellen.

Georg Off spielte bislang für die Murnauer A-Jugend in der Landesliga. © Andreas Mayr

Abwehrmann Florian Kammerlochner zählte bei Kreisklassist Schlehdorf zu den großen Stützen, hat ebenso gute Chancen auf einen Platz in der Abwehr. Die übrigen Neuen – Thomas Andre und Andreas Albrecht (Seeshaupt), Levent Karaca (zuletzt inaktiv), Julian Strauch (TuS Geretsried U19), Simeon Cigas (inaktiv) – sieht Feigl zunächst in der Reserve mit Option auf mehr. „Die müssen sich beweisen.“

Gast- und „Freundschaftsspiel“ in Heilbrunn als Highlight: „Alle müssen sich warm anziehen“

Mit dem Spielplan können sie im Dorf auch gut leben. Den ersten Höhepunkt sichtet Feigl am dritten Spieltag, dem einzigen unter der Woche, beim Gastspiel in Heilbrunn, bei den Freunden. Auch über Auftaktgegner Wacker München, allein schon wegen des klangvollen Namens, sind sie froh.

Darf natürlich eine Kampfansage nicht fehlen: „Alle müssen sich warm anziehen, damit sie bei uns bestehen. Ich habe kein Bauchweh“, betont Uli Feigl. Der Habacher Sportplatz soll auch künftig ein Ort der Feierei sein – für die eigene Mannschaft versteht sich. (Andreas Mayr)