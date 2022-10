Aufstiegsrunde zum Greifen nahe: ASV Habach beendet Negativserie und überholt Pöcking

Von: Roland Halmel

Teilen

Pöcking im Glück: Obwohl Josef Hartmann (Nummer 5) den am Boden liegenden Habacher Michael Baumgartner massiv angegangen hatte, sah der Pöckinger nur Gelb. Foto: rh © rh

Ein stabiles Nervenkostüm ist diese Saison bei den Anhängern des ASV Habach gefordert. Am Ende durften sie aber einen Sieg gegen Pöcking bejubeln.

Habach – Im Heimspiel gegen den SC Pöcking-Possenhofen machten es die Habacher spannend, ehe der erste Erfolg nach vier sieglosen Spielen mit nur einem einzigen Punkt unter Dach und Fach war. „Ich bin enorm froh“, zeigte sich ASV-Trainer Markus Vogt nach dem 2:0 (0:0) gegen den Tabellennachbarn, den der ASV damit überholte, enorm erleichtert.

„Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, vielleicht war es auch der Dosenöffner für die nächsten Spiele“, so Vogt, der wusste, dass der Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde noch längst nicht entschieden ist. Als Tabellenzweiter mit vier Punkten Vorsprung auf den Viertplatzierten aus Ohlstadt, der in Peißenberg nur Unentschieden spielte, hat der ASV seine Ausgangslage deutlich verbessert. „Die Mannschaft hat das auch richtig gut gemacht, sie hat dagegengehalten und auch die Einstellung hat gestimmt“, lobte Vogt sein Team, das zehn Tage zuvor das Hinspiel in Pöcking noch mit 0:2 verloren hatte.

Entsprechend motiviert starteten die Hausherren ins Spiel. Felix Habersetzer prüfte sofort Gästekeeper Max Heinecke (3.). Der Anfangsschwung der Habacher war aber schnell dahin. In der Folge hatte der Bezirksliga-Absteiger etwas mehr vom Spiel. Die Großchance von Leopold Anzill machte ASV-Schlussmann Tobias Radiske mit einer Fußabwehr zunichte (7.), und auch den gefährlichen Freistoß von Florian Flath wehrte er ab (24.). Kurz danach hatten die Gäste Glück, dass der Unparteiische eine Tätlichkeit von Josef Hartmann, der den am Boden liegenden Michael Baumgartner, der davor ein Foul begangen hatte, heftigst mit den Händen bearbeitete, nur mit Gelb ahndete. Die Aktion brachte aber mehr Leben ins ASV-Spiel. Felix Habersetzer verzog einen Freistoß nur knapp (30.). Severin Annaberger war zu überrascht und schoss vorbei (39.). Kurz vor der Pause war auf der Gegenseite Tobias Radiske gegen SC-Torjäger Clemens Link zur Stelle (42.).

In Überzahl – Pöckings Tim Freiwald saß eine Zehn-Minuten Strafe ab – war Tobias Habersetzer nach dem Wechsel nahe am Führungstreffer. Sein Schuss wurde aber noch von der Linie gekratzt (53.). Besser machte es danach Maximilian Nebl, der im Nachsetzen zum 1:0 traf (67.). Michael Baumgartner hatte das 2:0 auf dem Schlappen, sein Schuss wurde ebenfalls auf der Linie geklärt (81.). Kurz danach hatten die Hausherren Glück, dass Markus Schulz ) bei der einzigen SC-Möglichkeit in der zweiten Hälfte, einem Freistoß, nur die Latte traf (86.). Im Gegenzug bekam Habach nach einem Foul an Christian Radiske einen Elfmeter zugesprochen (88.). Doch Maximilian Feigl versagten die Nerven.Er schoss dem Pöckinger Keeper den Ball direkt in die Arme. Erst Florian Neuschl machte in der Nachspielzeit mit dem 2:0 (90.+3) alles klar. (Roland Halmel)

ASV Habach - SC Pöcking-P. 2:0

Tore: 1:0 (67.) Nebl, 2:0 (90.+3) Neuschl. Gelbe Karten: Habach 4, Pöcking 3. Gelb-rote Karte: Pöcking: Jäger (90.+3). Schiedsrichter: Stefan Legelli. Zuschauer: 120.