ASV Habach steht in der Bezirksliga-Relegation

Arbeitssieg über FC Deisenhofen II sichert zweiten Platz

von Roland Halmel schließen

Der ASV Habach hat die Relegation zur Bezirksliga erreicht. Mit einem 1:0 (0:0)-Zittersieg über den FC Deisenhofen II machte das Team den zweiten Platz in der Kreisliga 1 perfekt.

Die Zitterpartie um den zweiten Platz ist für den ASV Habach vorbei. Im Fernduell gegen den Lenggrieser SC hatte die Mannschaft am Samstag das bessere Ende für sich. Die Mannen von Trainer Martin Wagner gewannen ihr Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II glücklich mit 1:0 (0:0). Der punktgleiche Konkurrent aus dem Isartal spielte dagegen zu Hause gegen die DJK Waldram nur 4:4.

Damit sicherte sich der ASV die Vizemeisterschaft und möglicherweise bis zu sechs zusätzliche Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bezirksliga. Das erste davon gegen den Zweiten der Kreisliga 2, den TSV Peiting, steigt bereits am morgigen Dienstag in Habach. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Das Rückspiel steigt am Freitag, 7. Juni, 18.30 Uhr, in Peiting.

„Wir wussten, dass Deisenhofen ein starken Gegner ist, aber so stark hätte ich ihn nicht erwartet“, gestand Wagner nach dem mühevollen Erfolg gegen den Tabellensechsten, der seinem Team alles abverlangte. Die Aussicht auf die Aufstiegsrelegation schien die Habacher in der ersten Hälfte förmlich zu lähmen. „Wir sind nicht ins Spiel gekommen“, räumte Wagner ein. Die unheimlich spielstarken und ballsicheren Gäste ließen dem ASV keinerlei Raum, um gefährliche Aktionen zu starten. Die Abwehr der Hausherren stand allerdings auch sehr sicher. Dennoch kamen die Deisenhofener durch Kawei Keita (19., 24.) zu zwei Möglichkeiten. Erst kurz vor der Pause sorgte Matthias Adelwart (39.) für die erste Chance der Habacher. Im Gegenzug verpassten zwei FCD-Spieler in aussichtsreicher Position vor dem Tor eine Flanke. Danach köpfte der eingewechselte Philipp Puchner (44.) eine Freistoßflanke von Maximilian Feigl ans Außennetz.

Feigl lässt den Knoten platzen

Gleich nach dem Wechsel landete am Außennetz auch eine direkt getretener Freistoß von Feigl (51.). Mit der Aktion unterstrichen die Habacher, dass sie nach der Pause mehr Gas geben wollten. Das zahlte sich wenig später aus. Nach einem Flankenlauf von Maximilian Nebl landete der Ball bei Feigl, der mit einem platzierten Schuss in den Winkel das 1:0 (56.) erzielte. Selbst der sonst so coole Trainer Wagner war danach nicht mehr zu halten: Zusammen mit den Ersatzspielern stürmte er zum Torjubel mit auf dem Platz.

Der Treffer hatte eine entkrampfende Wirkung für die Hausherren, die in der Folge befreiter aufspielten. Martin Leiß und Michael Baumgartner vergaben Möglichkeiten zum zweiten Tor, das aber nicht fallen wollte. So begann in der Schlussphase eine Nervenschlacht, da auch die Kunde von der zwischenzeitlichen 4:3-Führung der Lenggrieser nach Habach drang. Drei Minuten vor dem Ende hatte der ASV bei einem Pfostentreffer der Gäste schließlich das nötige Glück, um die knappe Führung über die Zeit zu retten.

Statistik

ASV Habach - FC Deisenhofen II 1:0 (0:0)

ASV Habach: T. Radiske – Diepold, Heckmeier, C. Radiske, Adelwart (ab 83. K. Gerg), Feigl, Schatten, T. Habersetzer, Nebl, Baumgartner, Leiß (ab 30. Kirnberger, ab 81. F. Habersetzer). FC Deisenhofen II: Franzmeier – Mako, Longo, J. Cosic, Gaub, Heckler (ab 46. Suarez), Friedrich, Huber, Schuh, Kawai (ab 46. Schütze), M. Cosic.

Tor: 1:0 (56.) Feigl. Gelbe Karten: Habach: keine - Deisenhofen: Gaub, Cosic.

Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (SC Pöcking-P.). Zuschauer: 190.