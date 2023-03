„So etwas habe ich als Trainer noch nicht erlebt“ – Habach gelingt gegen Miesbach kein Treffer

Von: Christian Heinrich

Gerade so gelingen dem SV Miesbach drei Punkte gegen den ASV Habach. © MKF_MaxKalup

Der ASV Habach unterliegt beim SV Miesbach. Trotz einer guten spielerischen Leistung gelingt den Habacher kein Treffer.

Habach – Kaum hat die Saison wieder begonnen, ist Markus Vogl schon mit seinen Nerven am Ende. „Im Endeffekt war es der Wahnsinn“, stöhnte der Trainer des ASV Habach nach dem Auftakt in der Meisterrunde der Fußball-Kreisliga. Mit 0:1 musste sich seine Mannschaft beim SV Miesbach geschlagen geben. Nicht weil sie schlechter war, sondern weil sie ihre Möglichkeiten weniger konsequent ausnutzte.

Obwohl das nicht ganz richtig ist. Denn bisweilen fehlte den Habachern nur das Fortune. In der ersten Hälfte trafen Maximilian Nebl und Felix Habersetzer nur das gegnerische Quergebälk. Auch Martin Leiß wollte es etwas zu genau wissen und setzte den Ball nach einem Alleingang um Haaresbreite am rechten Giebel vorbei. „Gefühlt müssten wir mit 1:0 in die Halbzeit gehen“, sagte Vogt über die vergebenen Hochkaräter.

„Es war eine super, super Mannschaftsleistung“ – Trainer Vogt freut sich über die Leistung

Der Verdruss des Übungsleiters wuchs noch, weil Miesbachs Josef Pötzinger kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Ecke direkt verwandelte. „Keinen Vorwurf an der Torwart“, wollte der Coach Eugen Brenninger nicht in die Pflicht nehmen. Das Tor des Tages kreidete Vogt dem böigen Wind an, der das Spielgerät zur Überraschung des Keepers und aller anderen Beteiligten in den Habacher Kasten wehte.

Auch sonst gab es an der Vorstellung des ASV nichts auszusetzen. „Es war eine super, super Mannschaftsleistung“, gratulierte Vogt seinen Kickern zu einem beinahe völlig gelungenen Auftakt. „Wie wir Fußball gespielt haben, war vom Allerfeinsten.“

Trotz einer Leistung, die „nahezu perfekt“ war, gelingt dem ASV der Sieg nicht

Das traf auch auf die Darbietung seines Teams nach dem Seitenwechsel zu. Die Habacher waren von ihrer Stärke so überzeugt, dass sie sich von dem Rückstand nicht aus dem Rhythmus bringen ließen. Wieder heizten sie den Miesbachern kräftig ein, die kaum zum Durchschnaufen kamen. Michael Baumgartner legte aus der Drehung die Pille über den Kasten und Nebl schoss aus kurzer Distanz dem gegnerischen Torhüter in die Hände.

Als Felix Habersetzer von der Strafraumkante abzog, fand das Runde wiederum nicht den Weg ins Eckige. Maximilian Feigl versuchte es schließlich mit Gewalt, aber er fand seinen Meister in Miesbachs Keeper Tobias Magritsch. „So etwas habe ich als Trainer noch nicht erlebt“, konnte Vogt das Pech seiner Mannschaft nicht fassen. Da spielt seine Elf „nahezu perfekt“ auf und steht dennoch am Ende mit leeren Händen da.

Zu bedeuten hat die Pleite noch nichts. „Es sind noch 27 Punkte zu vergeben“, sagt der Coach. Meister müssen und wollen die Habacher nicht werden, aber atemberaubend spielen möchten sie allemal. Nur das Toreschießen sollten sie bei der nächsten Begegnung nicht wieder vergessen.

CHRISTIAN HEINRICH

Statistik

SV Miesbach 1 ASV Habach 0

Tor: 1:0 (45.) Pötzinger. Gelbe Karten: Miesbach 2, Habach 2. Schiedsrichter: Martin Hatzelmann. Zuschauer: 111.