Klare Verhältnisse: Habach bei Kantersieg gegen Polling eiskalt

Von: Roland Halmel

Nicht noch ein Tor: Pollings Philip Schöttl (l.) blockt einen Schuss von Habachs Benedikt Buchner. Foto: Halmel © Halmel

Einen zweiten Ausrutscher wie beim 1:1 in Waldram erlaubten sich die Fußballer des ASV Habach nicht. Durch einen 5:0-Heimerfolg gegen den SV Polling untermauerte der ASV seine Ambitionen.

Habach/Polling – Da sich die punktgleiche Konkurrenz aus Pöcking-Possenhofen und Ohlstadt beim 2:2 die Punkte teilten, übernahmen die Mannen von Coach Markus Vogt die Tabellenführung in der Kreisliga 2.

Am anderen Ende des Klassements bleiben die Pollinger, die weiter auf den ersten Zähler warten. Gäbe es für Fußballmannschaften Arbeitszeugnisse, wäre beim SV Polling nach dem Auftritt in Habach wohl Folgendes vermerkt gewesen: „Der SVP war bemüht, die Arbeit zu unserer vollen Zufriedenheit zu erledigen.“ Was bedeutet, dass die Mühe erfolglos blieb. „Wir dürfen deshalb nicht den Kopf hängen lassen und müssen einfach weitermachen“, sagte Michael Schöttl, die eine Hälfte des Pollinger Trainerduos, nach der fünften Saisonpleite. „Wir hatten auch ein paar gute Angriffe, aus denen nichts herauskam, während Habach fast alle Chancen eiskalt nutzte“, urteilte Schöttl.

„Wir sind das Spiel auch seriös angegangen“, lobte Vogt die Einstellung seiner Habacher, die den vermeintlichen Außenseiter aus Polling nicht auf die leichte Schulter nahmen. „Die Vorgabe war ein schnelles Tor, und das haben die Jungs gut umgesetzt.“ Mit einem Doppel- und einem Dreierpack jeweils zu Beginn jeder Halbzeit übertrafen die Habacher diese Forderung deutlich.

Vor der mageren Kulisse von 120 Zuschauern legte der ASV los wie die Feuerwehr. Ehe sich die Pollinger versahen, lagen sie 0:2 hinten. Benedikt Buchners Pass von der Grundlinie versenkte Felix Habersetzer (6.) zum 1:0. Wenig später konnten die verunsicherten Gäste eine Ecke nicht klären. Maxi Nebls Schuss aus dem Hintergrund schlug zum 2:0 (12.) ein. Dazwischen klärte SVP-Keeper Fabian Faltermeier noch einen Distanzschuss von Maxi Feigl (9.), und Pollings Stefan Weinhart musste mit einem Muskelfaserriss vorzeitig vom Platz. Nach einer weiteren guten Möglichkeit für Nebl (24.) stellte der ASV auf Verwaltungsmodus um. Die Gäste spielten so etwas besser mit. Mehr als ein Schuss von Maxi Hensel (39.) ans Außennetz gelang aber nicht.

Erst nach der Pause legten die Habacher wieder eine Schippe drauf. Felix Habersetzer (47.) verzog noch, dann ging es Schlag auf Schlag. Tobias Habersetzer erhöhte auf 3:0 (51.). Martin Leiß (56.), der am Vortag geheiratet hatte, machte sich mit dem 4:0 ein nachträgliches Hochzeitsgeschenk. Schließlich ließ Nebl (65.) zwei Gegenspieler aussteigen, um zum 5:0 einzunetzen. Danach war der Torhunger der Hausherren gestillt. Der SVP war – um im Zeugnisjargon zu bleiben – bemüht, wenigstens noch den Ehrentreffer zu erzielen. Max Baumgartner (72.) und Sebastian Gößl (90.) war dieses kleine Erfolgserlebnis bei ihren Chancen aber nicht vergönnt.

ASV Habach - SV Polling 5:0

Tore: 1:0 (6.) F. Habersetzer, 2:0 (12.) Nebl, 3:0 (51.) T. Habersetzer, 4:0 (56.) Leiß, 5:0 (65.) Nebl. Gelbe Karten: Habach 1, Polling keine. Schiedsrichter: Michael Sepp. Zuschauer: 122.