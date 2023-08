Auch eine Klasse höher treffsicher – Traumeinstand für Habachs Maximilian Nebl in Bezirksliga

Von: Andreas Mayr

Teilen

Neue Liga, altbekannte Pose: Zum Saisonstart gegen Wacker München erzielte Torjäger Maximilian Nebl (im weißen Trikot, rechts) zwei der drei Habacher Treffer. Foto: amrkus nebl © amrkus nebl

Zum Auftakt der Bezirksliga-Saison konnte der ASV Habach den ersten Erfolg feiern. Gegen Neuried will der Aufsteiger den nächsten Dreier eintüten.

Habach – Es hat dann doch nur 30 Minuten gedauert, bis es auch in der Bezirksliga wieder neblt. Oder wie soll man das nennen, was Maximilian Nebl regelmäßig mit den Abwehrreihen der Region anstellt? Beim 3:0-Auftaktsieg seiner Habacher über Mitaufsteiger Wacker München traf der Torjäger zweimal. Inklusive des geschichtsträchtigen ersten Bezirksliga-Treffers der Habacher.

„In dem Moment hat sich das nicht so besonders angefühlt“, sagt der Stürmer. Die Wucht des Augenblicks umriss er erst später. Als er einen Konter abschloss, gingen ihm andere Dinge durch den Kopf: „Beim Tor hat man immer ein cooles Gefühl“, sagt Maximilian Nebl. Früher goss er solche Momentaufnahmen gern in den Torjubel von Paulo Dybala, der für seinen außergewöhnlichen Masken-Jubel bekannt geworden ist. Heute hält er’s mit Thomas Müller und dessen Spontanität. Mund auf – und schauen, was so passiert. Ganz, ganz oft landet ganz Habach auf dem Torschützen.

Wahrgenommen hat er natürlich die vielen Zuschauer, die beim 1:0 brüllten. So viele gegen einen Münchner Klub hatte Nebl nicht erwartet. Aber was da gerade im und um den Verein herum los ist, das wird sich auch an diesem Samstag beim TSV Neuried (14 Uhr) wieder zeigen. Die ASV-Anhänger galten schon in der Kreisliga als treue Begleiter, und da fuhren sie bis nach Kreuth oder Hausham. Nun eine Stufe höher stehen viele München-Ausflüge an und die sind bekanntlich sogar kürzer. Entsprechend viele, die es mit dem Aufsteiger halten, erwartet Torjäger Nebl am Platz in Neuried. „In München ist man gleich.“ Die Autobahnauffahrt liegt ja nur wenige Minuten entfernt. An der fehlenden Unterstützung durch den eigenen Anhang wird es nicht scheitern.

Viel entscheidender wird die Frage sein, ob Habach dauerhaft eine solche Intensität durchhalten kann. „Von der Anstrengung war’s fast mit einem Relegationsspiel zu vergleichen“, sagt Maximilian Nebl. Mit derlei Einsatz werde sein Team selbst in dieser Liga schwer zu schlagen sein. Andererseits: „Wir müssen auch hundert Prozent bringen, sonst schaut es schlecht aus“, weiß der Torgarant des ASV. Halbzeit eins gegen Wacker lehrte die Habacher einiges. „Du gehst mit 3:0 in die Kabine und hast nicht gewusst, wie das gegangen ist.“ Zu ausgelaugt waren die Spieler von einer ersten Halbzeit, wie sie sie selten erlebt hatten. Aber an Tagen wie diesen läuft eben alles rund. Das galt im Fall von Maximilian Nebl schon bei der Bekanntgabe der Aufstellung. Zuvor war er drei Wochen im Urlaub gewesen – Korsika und Italien. Ihm tat das gut, einmal ein wenig Abstand vom Fußball zu nehmen. Aber blöd sei das schon gewesen so ganz ohne Ball, sagt der gebürtige Söcheringer. „Der ist mir abgegangen.“ Zurück in Habach, fand er sich zunächst auf der Ersatzbank wieder. Er hätte auch verstanden, zum Saisonstart dort zu sitzen. „Ich bin hundertprozentig davon ausgegangen zu spielen.“ Letztlich bewiesen Markus Vogt und Andreas Hoiß, die Trainer, ein gutes Händchen. „Hat gut funktioniert“, sagt Nebl.

An Spieltag zwei wartet gleich der nächste Münchner Gegner. Wieder hat man den Klub, in dem Fall Neuried, bespitzeln lassen, diesmal sichteten die verletzten Spieler den TSV. Ein paar Details haben sie erspäht. Aber nichts bahnbrechendes. Spielerisch könne man eh mit jedem mithalten, glaubt Maximilian Nebl. Wichtiger ist: „Wenn der Wille passt, können wir auf jeden Fall punkten.“ Wo im Fall der Fälle die Siegesfeier steigt ist diesmal offen. Vielleicht ja wieder im umgebauten Vereinsheim. In der Kabine gibt es nun Wandlichter. Zudem spendierte die Feuerwehr gegen Wacker viel Bier, das komischerweise vom Feuerwehrfest übrig geblieben war. „Da ist die Zapfanlage schon in der Kabine gestanden.“ Wobei die Habacher auszeichnet, dass sie genau wissen, wann gearbeitet und wann gefeiert wird. Maximilian Nebl sagt: „Das war Spiel eins von 30. Wir haben noch 29 vor uns.“ (am)