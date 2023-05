„Auch wenn kein Druck da war“: Penzberg siegt spät gegen Hellas

Von: Roland Halmel

Trainer Simon Ollert sah den Sieg gegen Hellas als „Schritt nach vorne.“ © andreas mayr

Für Penzberg ist die Saison gelaufen. Das Team von Simon Ollert wollte sich vom abstiegsbedrohten Hellas dennoch nicht den Schneid abkaufen lassen.

Penzberg – Es war ein Geduldsspiel, das die Fußballer des FC Penzberg in mehrfacher Hinsicht am gestrigen Sonntag abliefern mussten. Da war zum einen ein verspäteter Anpfiff, weil ein Spiel in der Frauen-Regionalliga kurzfristig auf den Kunstrasenplatz verlegt wurde, auf dem auch der FC Hellas, Gegner des FCP, seine Bezirksligaspiele austrägt. „Die Mannschaft hat das aber gut weggesteckt. Sie blieb ruhig und fokussiert“, berichtete Trainer Simon Ollert. Als es dann losging, mussten die Gäste auf einen Torerfolg warten. Andreas Schneeweiß stellte mit seinem Tor (73.) den 1:0-Sieg sicher. Damit steht fest: Penzberg wird die Bezirksliga Süd mindestens als Siebter abschließen.

„Das Spiel war ein Schritt nach vorne. Die Jungs haben alles gegeben, auch wenn kein Druck da war zu gewinnen“, sagte Ollert. Von den Teams, mit denen der FC Hellas im Abstiegskampf steckt, „wollten wir uns auch nichts nachsagen lassen“. Zu Beginn machte der FC Druck, aber die Penzberger standen sehr sicher und konnten sich zudem auf Keeper Daniel Baltzer verlassen. Nach vorne agierten die Gäste zunächst verhalten. Das wurde nach ein paar Wechseln und Umstellungen in der zweiten Hälfte besser. „Die Jungs, die von der Bank kamen, haben sofort Gas gegeben“, lobte Ollert. Doch erst in der Schlussphase sorgte ein guter Spielzug auf der Außenbahn über Franz Huber und Sepp Siegert für Ertrag: Der Ball landete bei Andreas Schneeweiß (73.), der zum 1:0 einnetzte. Danach versuchten die abstiegsbedrohten Hausherren vor allem mit langen Bällen die Wende zu erzwingen. „Das hat die Mannschaft aber schlau gespielt und nichts zugelassen“, urteilte Ollert. Für den FCP war es das fünfte Zu-Null-Spiel der laufenden Bezirksliga-Runde. (rh)