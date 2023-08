Aufsteiger Habach bezwingt Jahn Landsberg mit 2:0 – Habersetzer und Heckmeier verletzt

Von: Andreas Mayr

Nicht nur Maximilian Nebl schießt Tore: Florian Kögl bejubelt seinen Treffer zum 1:0 unmittelbar vor der Pause. Foto: mayr © mayr

Der ASV Habach bleibt weiter auf der Erfolgswelle in der Bezirksliga Süd. Gegen Landsberg gab es für den Aufsteiger den nächsten Sieg zu bejubeln.

Habach – Während die Sonne vom Himmel brannte und die Habacher Fußballer ihren nächsten Sieg beschrien, war die Laune nicht bei allen Anhängern des ASV rosig. Zwei Verletzungen drückten bei manchem auf die Stimmung. Bei Felix Habersetzer besteht zumindest die Hoffnung, dass er nächste Woche wieder auflaufen kann. Seit längerem klagt über leichte Schmerzen im Knie, nach einer halben Stunde gegen Jahn Landsberg ließ er sich auswechseln. „Ein bisserl überstrapaziert“, sagte Trainer Andreas Hoiß.

Bedeutend schlechter sind die Prognosen für Benedikt Heckmeier, den „Mr. Habach“, der sich nach zahlreichen Verletzungen im Sommer wieder herangekämpft hatte. Schon nach wenigen Momenten lag er nach einer Grätsche am Boden, hielt sich das rechte Knie. Einige fürchten, dass es das mit seiner Karriere gewesen ist. Trainer Hoiß glaubt das nicht, weil er um dessen Kämpfernatur weiß. Die beiden Szenen tauchten den an sich perfekten Nachmittag ins Graue. Die beiden großen Serien des ASV halten jedoch weiter. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg über Mitaufsteiger Landsberg bleibt der Klub seit 13 Ligaspielen ungeschlagen. Und Torjäger Maximilian Nebl traf auch im vierten Bezirksliga-Duell, diesmal kurz vor Ende bei einem Konter.

Ein Treffer von hohem Schwierigkeitsgrad. Denn die Flanke an seine Adresse war eigentlich einen Tick zu niedrig angesetzt, kam ihm etwa auf Bauchnabelhöhe entgegen, genauso wie ein hechtender Jahn-Torwart von der anderen Seite. Nebl berührte den Ball zuerst und jubelte ausgelassen. „Ihm geht gerade alles auf, den musst du erst mal so schießen“, lobte Hoiß. Zuvor hatte der Torjäger, der mittlerweile schon sechs Treffer auf dem Konto hat, in einer ähnlich spektakulären Aktion aus vollem Lauf und spitzem Winkel den Pfosten getroffen.

Schon beim 1:0 war Nebl Hauptdarsteller gewesen. Sein Solo auf rechts endete in einem Eckball, den Florian Kögl im zweiten Versuch versenkte. Sein Treffer passte perfekt zum Thema des Tages, der Verteidigung. „Sonderlob für sie“, sagte Hoiß. Landsberg war mit der Visitenkarte von zehn Treffern in drei Partien angereist, fuhr torlos wieder heim. Ein Spiel ohne Gegentor sporne als Verteidiger ungemein an, sagt Hoiß, früher selbst Defensivmann. „Wenn dann noch einer ein Tor schießt, freut mich das umso mehr.“ Genauso räumt der Coach allerdings ein, dass der Gegner bei Weitem nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Gegen Wacker München hatte Habach die Landsberger beobachtet. „Da waren sie richtig gut“, weiß Hoiß.

Ein wesentlicher Faktor war das Wetter. Die Macher der Habacher Beach-Party, die abends nach dem Spiel stieg, freuten sich darüber. Beide Teams weniger. Sonne und 30 Grad – da gibt’s deutlich angenehmere Umstände zum Fußballspielen. Der ASV reagierte umgehend, verzichtete auf die laufintensive Fünfer-Abwehrkette und stellte vier Verteidiger auf. „Wir haben uns auf die Temperaturen eingestellt“, sagte Hoiß. Zudem sah er klare Vorteile in Sachen „Fitness“ bei seiner eigenen Mannschaft. „Man hat beim Gegner gespannt, dass manche ein Sauerstoffzelt gebraucht hätten.“ Doch auch seine Mannen liefen in Hälfte zwei bei Weitem nicht mehr so flink und flott wie zuvor.

Die drei Punkte verdienten sie sich in Hälfte eins. Landsberg trat unerwartet passiv auf, so viel Raum ließ bisher kein Gegner den Habachern. Über 45 Minuten sprangen einige gute Torszenen heraus, fast immer aus der Distanz. Die Führung fiel nach einer Eckball-Variante, bei der der ASV Michael Baumgartners starken linken Fuß in Position brachte. „Der hat einfach einen Huf, das ist schon eine Waffe“, lobte Hoiß. Und etwas Glück gehörte auch dazu, als Schiedsrichter Lucas Jerlich etwa zehn Minuten vor Ende keinen Elfmeter gegen Habach pfiff. (am)