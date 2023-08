SG Antdorf/Iffeldorf will aus hochveranlagten Individualisten eine Mannschaft formen

Von: Andreas Mayr

Grüßt von der Sonnenseite des Fußballerlebens: Aleksandar Simic (rechts, hier nach der partie beim ESV Penzberg) freut sich über zahlreiche prominente Neuzugänge, die sein Team zu einem Kandidaten für den Aufstieg machen. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Die Geschichten, die Aleksandar Simic zu erzählen hat, sind zum Teil sehr unterhaltsam. Hören wir doch einmal die über Berat Saiti, früher in der Bezirksliga beim FC Penzberg, zuletzt zwei Jahre nicht mehr aktiv.

Antdorf/Iffeldorf – In der Vorbereitung spielte er noch für die FF Geretsried gegen Antdorf/Iffeldorf. So weit, so normal. Doch kurz vor Saisonstart war Saiti plötzlich am Telefon.

Simic erinnert sich: „Er hat gesagt: Ihr spielt echt cool, mein Bruder ist eh bei euch. Ich hab gesagt: Ja dann komm halt.“ Und so spielt Berat Saiti nun für die Spielgemeinschaft aus Antdorf und Iffeldorf. Ein Konstrukt, das zuletzt für die Vergangenheit und den Rückschritt stand und sich gerade so in der Kreisklasse hielt. Aber was in einem Sommer nicht alles passieren kann.

Es waren sonnige Monate für Alex Simic, seinen spielenden Assistenten Markus Winkler und die ganze Mannschaft. Ein Kracher nach dem anderen stieß dazu, wohlgemerkt für Kreisklassen-Verhältnisse. Erst kam Denny Krämer, über Jahre Stammkraft beim FCP, hochveranlagt, aber im Clinch mit – dem mittlerweile entlassenen – Trainer Simon Ollert degradiert. „Ich weiß, wie ich ihn anpacken muss“, sagt Simic. Auch Torwart Marius Becker fing zuletzt in Penzberg, allerdings für den ESV.

Etwas später in der Vorbereitung erfuhren sie dann von Sabir Neziri, ebenfalls unglücklich beim FCP. „Ich wusste nicht, dass er wechselwillig ist“, sagt der Coach. Und Neziri wiederum ahnte nicht, dass sie in Antdorf und Iffeldorf noch wen brauchen können. Er kam ins Training, ihm gefiel es – und schon war auch er da. So erzählt es Aleksandar Simic. Und weil es noch einige weitere Kandidaten gibt, bei denen es ähnlich ablief, landet die Spielgemeinschaft beinahe bei jedem Trainer der Klasse oben auf der Liste an Favoriten – trotz der fünf erfahrenen Akteure, die aufgehört haben.

Wie machen sie das bloß? Beinahe alles beginnt und endet bei Alex Simic. Der ist nicht nur ein verdammt netter wie gesprächiger Typ, sondern auch ein Coach, der einen Plan hat. „Die Jungs haben gehört, dass hier gutes Training angeboten wird. Da entwickelt sich gerade was. Ich habe das Gefühl, dass der eine oder andere auf den Zug mit aufspringen will. Das war eine Kettenreaktion“, sagt der 35-Jährige. Simic ist ein Verfechter des offensiven Fußballs. Danach richtet er auch die Spielgemeinschaft aus. Natürlich verfängt ein Konzept leicht, bei dem es ums Toreschießen geht. „Ich möchte, dass man meine Handschrift sieht, ich möchte Fußball spielen“, betont der Trainer. Die Entwicklung seiner Mannschaft ist ihm genauso wichtig wie die Ergebnisse. Im besten Fall geht beides miteinander einher. „Wir wollen in die Aufstiegsrunde. Und dann muss man schauen, was passiert“, stellt der ehrgeizige Coach klar.

Wenn da nicht eine riesige Aufgabe wäre: „Die maximale Herausforderung“ nennt es Simic. Irgendwie muss aus diesem Haufen aus hoch veranlagten Individualisten eine Mannschaft werden. Noch mehr: Im Kader stehen einige Mannen, denen man eine komplizierte Persönlichkeit nachsagt, manche zu hitzig, manche zu eigensinnig, manche zu aufbrausend und manche zu selbstzentriert. „Wir haben schwierige Typen in der Mannschaft“, sagt Simic.

Aber wenn einer weiß, wie man sie alle anzupacken hat, dann der Coach, der nahe dran ist an ihnen, der mit einigen selbst noch gespielt hat. „Jeder muss seine Rolle akzeptieren, und jeder einzelne macht das bisher“, sagt Simic. Entscheidend dürften in diesem Zusammenhang die ersten drei Wochen gewesen sein. Eine solche gewaltige Aufbruchstimmung hat er selten erlebt. Zuhauf strömten seine Fußballer ins Training, knechteten sich bis zum Umfallen, fegten die FF Geretsried im Testspiel mit 5:0 weg. „Du hattest das Gefühl: Uns schlägt keiner.“

Mittlerweile hat alles wieder normales Niveau erreicht. Urlauber und Verletzte prägen den Alltag. Der Start beim ESV Penzberg verlief erfolgreich (2:0), auch wenn sein Team in der ersten Hälfte „die Hosen voll hatte“, wie Simic klagt. Danach aber sah man, wie die Blüten langsam austreiben. Wie Denny Krämer nach vergebener Topchance nicht haderte, sondern gleich ein Tor nachlegte. Wie Nikola Spasic nach Zehn-Minuten-Strafe abgekühlt aufs Feld zurückkehrte und entscheidende Szenen einleitete. Wie Markus Winkler am Ende in den Kreis der Mannschaft trat und die Party offiziell einläutete.

Überhaupt Winkler, die große Konstante. „Ich sehe den wie einen Neuzugang“, sagt sein Coach. „Ich war ein Jahr raus“, klagt die Identifikationsfigur des ASV. Jetzt stabilisiert er im defensiven Mittelfeld das Spiel seiner Mannschaft. Da helfe er am meisten, sagt Aleksandar Simic. Und verrät damit das Geheimnis der SG. „Jeder arbeitet auf ein Ziel hin. So haben wir die alle geködert.“ Auf die Truppe aus Antdorf und Iffeldorf sollte man in dieser Saison genau schauen. Das wird großes Kino. Allein schon wegen all der schillernden Charaktere und ihren großen Fähigkeiten. (Andreas Mayr)