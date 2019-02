Bayern-Treffer des Monats: Zwei Junioren und Tobi Strobl sind nominiert

Das schönste Tor im Januar

Der Bayrische Fußball-Verband und der Bayrische Rundfunk sind auf der Suche nach dem „Bayern-Treffer des Monats“. Drei Kicker aus Oberbayern dürfen sich Hoffnungen machen.

Der Bayrische Fußball-Verband und der Bayrische Rundfunk suchen das Tor des Monats Januar. Dem Gewinner der Abstimmung winken neben der Trophäe zwei Freikarten für ein Bundesliga-Heimspiel im Raum Bayern. Seit Mittwoch kann für den jeweiligen Favoriten auf www.bfv.tv abgestimmt werden. Das Voting läuft eine Woche lang und endet am 13. Februar. Das schönste Tor wird am Anfang des Folgemonats im BR präsentiert. Die Gewinner der einzelnen Monate nehmen am Ende des Jahres automatisch am „Bayern-Treffer des Jahres“ teil.

Zur Auswahl stehen unter anderem...

...Lorent Krasniqi

Der U11-Spieler des FC Wacker München erzielt gegen den FC Augsburg nach einer Kopfballvorlage mit einem Volley-Schuss den 2:2-Ausgleich.

...Felix Oswald

Oswald trifft mit einem strammen Freistoß direkt ins Kreuzeck. Damit schoss er seinen SV Raisting mit 1:0 gegen den SV Hohenfurch in Führung.

...Tobias Strobl

Mit seinem direkten Freistoßtor ist Strobl der Matchwinner seines FC Grün-Weiß Ingolstadt. Mit dem Treffer gegen Gundelfingen macht er Ingolstadt zum Bayrischen Hallenmeisterschaft.

Hier findet ihr das Video zu den Toren.