Besim Musliu übernimmt bei Kreisklassen-Aufsteiger SV Söchering erneut das Traineramt

Von: Andreas Mayr

Zurück an alter Wirkungsstätte: Nach vierjähriger Pause steht Besim Musliu (hier bei einem Spiel im Jahr 2018) beim SV Söchering wieder an der Seitenlinie. Foto: wahl-geiger © wahl-geiger

Besim Musliu kehrt zum SV Söchering als Trainer zurück. Der 47-Jährige spielt zusätzlich für die Alten Herren des Kreisklassen-Aufsteigers.

Söchering – Weg war Besim Musliu eigentlich nie. Sonntag für Sonntag sah man ihn in Söchering am Sportplatz, zwar ohne Trikot, aber auch mit 47 Jahren noch körperlich top in Schuss. Bei den Alten Herren des SVS kickt er und mit der Ersten Mannschaften trainierte er ein paar Mal. Zur Gaudi, sagt der Mann, für den der Fußball schon immer eine große Gaudi war.

Nun kehrt Besim Musliu, der in Seehausen wohnt, zurück auf die Trainerbank beim Kreisklassen-Aufsteiger. Gemeinsam mit Mark Preissing bildet Musliu ein gleichberechtigtes Trainerduo. „Weder Mark noch ich haben so viel Zeit, um das alleine zu machen“, sagt Musliu.

2012 war er vom TSV Murnau nach Söchering gekommen, damals als Spielertrainer zur Winterpause. Er war bis dahin als Wandervogel bekannt, nachdem er einige Klubs im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Murnau, Ohlstadt, Oberau, VTA Garmisch) ausprobiert hatte. Beim Sportverein im kleinen Dorf an der Kreisgrenze hat er aber eine Heimat für den Herbst seiner sportlichen Karriere gefunden. Fünfeinhalb Jahre betreute er die Söcheringer. „Ich bin schon ewig in dem Verein“, sagt der Fußballverrückte. Später nahm er sich noch des Frauenteams an. Seine Rückkehr kommt nun einigermaßen überraschend. Die allgemeine Trainernot schwemmte ihn und Mark Preissing zurück ins Amt. „So einfach ist es nicht, welche zu finden“, sagt Musliu. Einige Bekannte Namen erbaten sich eine Ruhepause. Allzu viel fähiges Personal ist nicht auf dem Markt.

Als Christian Strobl, der Aufstiegscoach, seinen Abschied verkündete – er kehrt zu seinem Heimatklub SF Bichl zurück – setzten sich Musliu und Preissing zusammen. Mit dem Mark könne er gut arbeiten, sagt der frühere Spitzenkicker. Er schätze Preissings „ruhige, sachliche Art“, die sich hervorragend mit Muslius emotionaler Ader ergänzen dürfte. Zumal die Söcheringer Fußballer beide bestens kennen. Auch Preissing hat die Erste des SVS schon gecoacht. „Für uns ist das keine schwierige Aufgabe. Wir kommen beide mit der Mannschaft sehr gut aus“, sagt Musliu. Diese neue Doppelspitze schafft Freiräume für beide, da sie beruflich – Preissing als Banker, Musliu als Schichtarbeiter – an manchen Tagen stark beansprucht werden. „Es ist gut so“, findet der Seehauser.

Mit dem Training starten die Söcheringer später als die anderen, erst diese Woche. Hat mit der Relegation zu tun, die Besim Musliu als Aktiver zweimal mitgemacht hat. „Ohne Pause haben die Leute keine Lust mehr.“ Einen Monat zum Erholen und Abschalten wollte er seinen Mannen schon geben. Muslius Motto lautet nun: „Lieber fünf Wochen intensive Vorbereitung.“ Männer wie Josef Luidl, Thomas Haas oder Louis Mayet brennen bereits auf die neue Klasse, die der Coach nach der Neuordnung für „eine der besten Gruppen“ hält. Mit Eglfing, Unterammergau, Kreisliga-Absteiger Bad Kohlgrub sowie Ex-Kreisligist Uffing trifft der SVS auf einige Kracher. „Wenn jeder mitzieht, sehe ich kein Problem“, sagt Musliu. Das Zauberwort für die Testphase lautet Geschwindigkeit. Musliu hat festgestellt, wie sich der Fußball gewandelt hat – hin zum Temposport.

Wer langsam spielt, verliert. Entsprechend legt er den Fokus auf körperliche Aspekte. An der Wechselfront tut sich derweil wenig. Drei Jugendspieler rücken in den Kader, zu dem könnte ein ausländischer Neuzugang zum Team stoßen, wenn alles gut geht. Schmerzhaft für Söchering ist Jonas Klemms Abschied. Er geht ins Ausland, studiert anschließend ab Oktober in Regensburg. Wie er oft er helfen kann, ist noch nicht abzusehen. Musliu und Preissing werden seinen Ausfall wohl mit ein paar Oldies abfedern. „Wir haben eine gute Mischung aus alt und jung.“ (Andreas Mayr)