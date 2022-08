FC Penzberg: Der Trainer muss die Spaßbremse geben

Fussball: Bezirksliga Süd

Der jüngste Erfolg über den BCF Wolfratshausen hat dem FC Penzberg Bezirksligisten gut getan. Die Stimmung ist sogar so gut, dass der Trainer bremsen muss.

Penzberg – Auf Szenen wie diese hat Simon Ollert sehnsüchtig gewartet. Unter der Woche erlebte er feixende Spieler, die so viel Gaudi im Training hatten, dass ausgerechnet der Coach die Spaßbremse markieren musste. „Ich bin der Spielverderber, der mit dem mahnenden Finger dasteht“, scherzt Ollert, Coach beim Bezirksligisten 1. FC Penzberg. Das 5:0 über den – zugegeben sehr geschwächten – BCF Wolfratshausen hat die Penzberger mit einem Satz in die Bezirksliga hineinkatapultiert. Nach vier Spielen kann man festhalten: Sie sind angekommen.

Zwei Geschichten dazu illustrieren gerade, was im Klub los ist und wie er den Umschwung geschafft hat. Die eine handelt von Maximilian Panholzer und seinem Kampf zurück auf den Platz. Im Jahr 2021, genauer am 11. August, war bei ihm das Kreuzband gerissen – im Derby mit Wolfratshausen. Ein Jahr später, selber Gegner, beinahe identisches Datum, kehrte er in die Penzberger Startelf zurück. „Erstaunlich, wie der sich zurückgekämpft hat“, lobt Simon Ollert. Und der weiß, was für ein beschwerlicher Weg das ist, war er doch selbst einmal annähernd zwei Jahre außer Gefecht.

Maximilian Panholzer besticht durch Zielstrebigkeit

Wochen vor dem Saisondebüt hatte sich Panholzer aus dem Urlaub beim Coach gemeldet. In seiner Nachricht ließ der Antdorfer wissen: Spätestens am dritten Spieltag wolle er wieder im Kader stehen. Genauso kam’s, in Bad Heilbrunn stand Panholzer auf dem Mannschaftsbogen. Diese Zielstrebigkeit streicht Ollert heraus. Der Typ Fußballer, der Panholzer ist, hat ihn nachhaltig beeindruckt. „Was für eine Ausstrahlung der hat, welche Ruhe er reinbringt.“ Deshalb hat ihn Ollert, trotz des ausgeprägten Offensivgens, auch im defensiven Mittelfeld platziert. „Das ist sein Ding.“ Außerdem könne er von dort aus der jungen Mannschaft am meisten helfen. Den Platz in der Startaufstellung habe sich Panholzer „voll verdient, weil er ein Gewinnertyp ist“, so Ollert.

Ollert freut sich über „drei geile verrückte Torhüter“

Gleiches lässt sich auch über Daniel Baltzer sagen, Torwart und Teil des lebhaftesten Mannschaftsteils beim FCP. Was die drei Keeper Woche für Woche im Training veranstalten, wünscht sich Simon Ollert als Muster für alle anderen. Torwarttrainer Christian Vogel bringe dermaßen viel Feuer rein. Manchmal greift er selbst zu den Handschuhen und fordert seine jüngeren Schützlinge Korbinian Neumaier und Daniel Baltzer. „Drei geile verrückte Torhüter“ habe er da im Team, lobt Simon Ollert. Zumal beide, Baltzer und Neumaier, mit dem Anspruch an die Sache gehen, regelmäßig zu kicken. „Der Anspruch, den ich mir im ganzen Kader wünsche“, betont der Coach.

Von seinen beiden Torverhinderern sei er „mega begeistert“. Mit seinem deutlichen Plus an Erfahrung und Lautstärke liegt Baltzer, 26 Jahre alt, derzeit knapp vor Neumaier, 19. Gerade seine wuchtigen Ansprachen auf dem Platz wie in der Kabine brauche die Mannschaft derzeit. Davon könne der Peißenberger Neumaier nur lernen. „Es gibt keine bessere Situation für einen jungen Torwart.“ Als Polizist ist Daniel Baltzer nämlich oft am Wochenende gefragt, was genug Spielzeit für Neumaier freiräumt.

An diesem Sonntag (14 Uhr) auf dem kleinen Kunstrasen des starken Aufsteigers FC Neuhadern wird Baltzer fehlen, weil er sich an der Hand verletzt hat. Er hofft: nichts Schlimmes. Neumaiers nächste Chance ist gekommen. „Für beide die beste Lösung“, findet Ollert. „Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen.“