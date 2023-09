Nach 3:0 zur Pause: BFV plant Neuansetzung des Derbys – Raisting legt Einspruch ein

Von: Andreas Mayr

An Fußball war nicht mehr zu denken: Kurz nach der Pause schlugen riesige Hagelkörner auf dem Platz ein. © R. Halmel

Das Bezirksliga-Derby zwischen dem ASV Habach und dem SV Raisting soll wiederholt werden. Der SVR hat Einspruch gegen die Entscheidung des BFV eingelegt.

Habach – Die Entscheidung des Verbands ist da – und natürlich erfreut sie niemanden in Raisting. Es kommt zur Neuauflage der Bezirksligapartie zwischen dem ASV Habach und dem SV Raisting, die vor zehn Tagen aufgrund eines Hagelsturms abgebrochen worden war. „Der Verband will’s neu ansetzen“, sagt Johannes Franz, Trainer des SVR, dessen Team zur Halbzeit mit 3:0 führte.

„Wir werden keinen Erfolg haben“: Franz pessimistisch in Bezug auf Einspruch

Gewiss, gefallen lassen wollen sich die Raistinger das nicht. Sie kämpfen im Namen der Fairness um eine Fortsetzung des Duells – und zwar beim alten Spielstand und zur bereits absolvierten Spielzeit. „Wir lassen das nicht so stehen“, betont Franz. Deshalb haben die Raistinger Einspruch eingelegt, auch wenn sie ahnen: „Wir werden keinen Erfolg haben.“ Es geht um einen symbolischen Akt. „Wir möchten ein Zeichen setzen, dass uns die gute Ausgangssituation zunichte gemacht wird“, erklärt der Trainer.

In Habach geht man noch zurückhaltend mit der Meldung um. Vom Raistinger Einspruch hatten sie bisher noch nichts gehört. Und so lange der Entschluss nicht final gefallen ist, warten die Verantwortlichen ab. „Ich kann nichts dazu sagen“, erklärt Trainer Markus Vogt. Nicht einmal einen Ersatztermin habe man derzeit in Aussicht. Dafür haben sich die Habacher schon an die organisatorischen Schwierigkeiten einer Neuauflage herangetastet.

Bei Neuansetzung: ASV Habach plant ermäßigten oder kostenlosen Eintritt

Etwa, wie man mit den Zuschauern umgeht, die ja bereits vor zehn Tagen ihren Eintritt für das Derby entrichtet haben. „Wir werden uns als Verein etwas überlegen“, betont der Coach. Zwei Optionen hält er für denkbar: entweder ermäßigten oder gar kostenlosen Eintritt für die Gäste. An so einer Situation möchte sich ja niemand bereichern.

Das Sportheim des ASV hat es bei dem Unwetter ebenfalls erwischt. Die Fassade, berichtet Vogt, sei verhagelt. Zahlreiche der parkenden Autos verzeichneten teils starke Schäden an Glasscheiben oder Karosserie. „Das war ungemütlich“, sagt Vogt. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Im Vergleich zu Nachbarorten sei es einigermaßen glimpflich abgelaufen, sagt der Coach. „Das ist das Wichtigste.“ In seinem Wohnort Ried bei Kochel sind Dachfenster zerstört, Ziegel kaputt, Dächer abgedeckt. Das darf man bei all dem Ärger im Zusammenhang mit dem Spiel nicht vergessen. (Andreas Mayr)