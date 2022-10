Derby der Gegensätze: Top-Angriff trifft auf Beton-Abwehr

Von: Andreas Mayr

Teilen

Zum Kontrahenten gewechselt: Denis Grgic (im roten Trikot) wechselte zur neuen Saison von Raisting nach Penzberg. Wegen einer Verletzung ist der letztjährige Toptorjäger jedoch zum Zuschauen verurteilt. © Emanuel Gronau

Das wird ein Derby der Gegensätze: Offensivstarke Penzberger erwarten Raistinger Defensivkünstler am Samstag zum Bezirksliga-Duell.

Penzberg/Raisting – In einer Liga wie dieser, mit sieben Teams aus dem Oberland, verwässert der Stellenwert eines Derbys sehr fix. Hannes Franz, Trainer in Raisting, stellt klar: Für ihn gibt es in der Bezirksliga Süd sowieso nur ein Duell, das dieses Etikett verdient hat – und zwar die Partie an diesem Samstag in Penzberg (14.30 Uhr, Nonnenwaldstadion). „Das einzige, richtig wahre Derby“, nennt’s der Trainer des SV Raisting.

In den vergangen Jahren haben beide Seiten die ersten Seiten des Drehbuchs eifrig mitgeschrieben, durch die eine kleine Landkreis-Rivalität gewachsen ist. Allein voriges Jahr, als Raisting am ersten Spieltag Penzbergs Hoffnungen frittierte und der FCP mit Maximilian Berwein im Rückspiel ebenso emotional konterte. „Wer die heißen Duelle mitgemacht hat, weiß, welche Brisanz das Spiel mit sich bringt.“ In Raisting, sagt Franz, habe das Duell Gewicht für den ganzen Verein, die Zuschauer und natürlich seine Mannschaft. Denn Trainer und Kicker haben sich, losgelöst von allen anderen Zielen und Träumen, eines vorgenommen: „Mein persönliches Ziel ist es, die beste Mannschaft im Landkreis zu stellen“, stellt Franz klar.

Penzbergs Trainer schraubt Bedeutung der Partie herunter

In dieser Hinsicht gehört Simon Ollert vom FC Penzberg einem anderen Schlag Trainer an. Sein Ansatz sieht genau das Gegenteil vor, nämlich die Bedeutung herunterzuschrauben. „Wir wollen dem nicht zu viel Wert beimessen. Da kommt man leicht in die Übermotivation rein“, sagt er. Gleichwohl weiß er auch um die Personalie Denis Grgic, die dem Aufeinandertreffen ein wenig Schärfe verleiht. Grgic war überraschend vor der Saison von Raisting nach Penzberg gewechselt. Ex-Trainer Hannes Franz räumt ein: „Am Anfang war ich enttäuscht.“ Weil Grgic eine riesige Lücke riss, wie die Torstatistik belegt

. Mit nur neun Toren hat der SVR 18 Zähler geholt. „Seine Tore fehlen uns, das habe ich befürchtet.“ Allerdings hat sich der Groll längst verflüchtigt. Hannes Franz sagt: „Ich bin der Letzte, der nachhakt und in diese Richtung schießt.“ Erst kürzlich unterhielten sich beide vor dem Penzberger Duell mit Denklingen – also kein Aufreger. Zumal Grgic am Samstag nur zuschaut. Das Abschlusstraining musste er abbrechen, weil die Schmerzen im Fuß noch zu groß waren. „Schade für ihn, aber ich brauche ihn langfristig“, sagt Simon Ollert. Für die würzige Note sorgt nun die Tabelle. Der Gewinner darf sich Jäger der Spitzenteams nennen. Raisting liegt ja nur noch zwei Zähler hinter den hoch gehandelten Haidhausenern.

Damit zur sportlich wichtigsten Frage: Welches Team schafft es, seinen Stil durchzuboxen? Raistings Defensive ist derzeit Thema Nummer eins der Bezirksliga, Seit mehr als 500 Minuten (Nachspielzeit eingerechnet) hat der SVR kein Tor kassiert. Simon Ollert möchte mit einer speziellen Taktik zum Panzerknacker werden. Wie die aussieht, verrät er natürlich nicht. Unabhängig vom System richtet er einen Appell an seine Offensive: „Wenn ich so was höre, muss es bei mir als Stürmer kitzeln.“

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Beim SVR wiederum äußern sie höchsten Respekt für Penzbergs Angriffsreihe. Einige Sequenzen aus den vergangenen beiden Partien sah er bereits im Video, anhand derer sich das Korsett speziell auf den FCP justieren lässt. „Da waren schon ein paar interessante Szenen dabei.“ Allerdings bricht ein wichtiger Baustein der Defensive weg. Maximilian König fällt krank aus. „Tut extrem weh, braucht man bloß zu schauen, in welchen Spielen er auf dem Platz gestanden ist.“ Mit König in der Abwehr kassierte der SVR nur ein einziges Gegentor in acht Partien. Darüber hinaus fehlt Timmy Greif, den Rückenprobleme plagen. Bei Penzberg kehren Torwart Daniel Baltzer, Maximilian Kalus und Sabir Neziri zurück. Simon Ollert sagt: „Langsam wird’s besser.“