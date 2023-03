„Waren nicht so aktiv“: Auch frühe Führung bringt SV Raisting nicht in die Spur

Von: Oliver Rabuser

Ausgebremst hat der SV Aubing den SV Raisting um Gianluca Zandt (in Rot). © Oliver Rabuser

Der Start ins neue Spieljahr ging für den SV Raisting in der Bezirksliga daneben. Beim SV Aubing leistete sich das Team einen eher mäßigen Auftritt.

Raisting – Der Kaltstart aus der Winterpause schien für den SV Raisting zu klappen. Das suggerierte zumindest das frühe Führungstor des Fußball-Bezirksligisten. Aber denkste! Knapp zwei Stunden später trotte der SVR mit einer 2:3-Niederlage, überdies John Schneider Mendoza mit roter Karte im Gepäck, vom Platz des SV Aubing.

Die Heimpartie gegen den TSV Neuried am kommenden Wochenende gewinnt dadurch für den SVR massiv an Bedeutung. Für die Raistinger könnte sie richtungsweisend sein. „Wir haben uns in der Vorbereitung deutlich mehr erarbeitet, waren heute zu mutlos“, bilanzierte Hannes Franz mit Blick auf 94 vornehmlich emotionale Spielminuten.

Dabei hatte es der Spielertrainer schon im Vorfeld kommen sehen. „Die Trägheit hat man schon beim Aufwärmen gemerkt, im Spiel waren wir dann oft einen Schritt zu langsam.“ Einziger Erklärungsansatz: Franz musste mehrere Kicker mit Krankheitsausläufern oder Blessuren aufs Feld schicken. „Für mich nur so zu erklären“, untermauerte er.

Markus Riedl bringt SVR mit schönem Freistoß in Führung

So verwunderte es dann auch nicht, dass selbst der frühe Führungstreffer keinerlei sichtbaren Anschub gab. Ein Foulspiel an Benedikt Multerer rief Markus Riedl auf den Plan, der zirkelte den Freistoß schmuck in die Maschen – 1:0. Der Rückenwind aber blieb aus. Raisting zog sich zurück. „Wir waren nicht so aktiv, wie wir es uns vorgenommen haben“, räumte Franz sein.

Aubing schaffte noch vor dem Seitenwechsel die Wende in Form eines Doppelschlags. Dass ein Ausnahmestürmer, wie es Athanasios Savvas fraglos ist, mal drei Buden in einem Spiel macht – geschenkt. Aber der SVR half halt auch tatkräftig mit. Zwei SVR-Akteure ließen einen Gegenspieler mittig passieren, dessen Schuss parierte Urban Schaidhauf zwar, doch Savvas roch die Abstaubersituation, schob zum 1:1 ein. Nur wenig später verzichtete der Unparteiische auf den Schiri-Ball, nachdem er selbst die Richtung des Balles verändert hatte. „Danach können wir aber auch nicht klären“, wirft Franz nach Savvas’ Dropkick ein.

Soweit, so schlecht. Ihre kämpferischen Tugenden hatten die Gäste fürwahr nicht vergessen. Gianluca Zandt schaffte den Ausgleich, als ihn Multerers Flanke am langen Pfosten erreichte. Franz war klar, dass der nächste Torerfolg schicksalsträchtig sein würde. Und den setzten die Gastgeber. Eingeleitet von zaghafter Gegenwehr im Mittelfeld, kam es zum Zuspiel in die Schnittstelle, wo Savvas lauerte und vollendete. Die Schlussphase war Franz dann zuviel Herumgespiele. „Da muss der Ball in die gefährliche Zone.“

Doch so sehr der Trainer an diesem Sonntag die nötige Bereitschaft für Tiefenläufe vermisste, fehlte auch zum Ende ein heilendes Rezept. Zu Mendozas verbaler Entgleisung nach Schlusspfiff merkte Franz lakonisch an: „Ist nicht das erste Mal und auch nicht clever.“

Statistik:

SV Aubing 3

SV Raisting 2

Tore: 0:1 (1.) Riedl, 1:1 (40.) Savvas, 2:1 (44.) Savvas, 2:2 (52.) Zandt, 3:2 (62.) Savvas. Gelbe Karten: Aubing 4, Raisting 6. Rote Karte: Raisting: Schneider Mendoza (90.+5). Schiedsrichter: Akkoyun. Zuschauer: 130.