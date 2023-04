Mit simplen Dingen zum Erfolg: SV Raisting kann sich endgültig nach oben orientieren

Am Ende entwischten sie dem Gegner doch: Die Raistinger (in roten Trikots, hier Benedikt Stechele am Ball) brannten kein Feuerwerk ab, zu einem knappen Sieg reichte es aber. rh

1:0-Heimsieg gegen Hellas München

Von Christian Heinrich schließen

Der SV Raisting hat einen 1:0-Arbeitssieg über den FC Hellas München geholt. Damit kann sich die Elf von Johannes Franz endgültig nach oben orientieren.

Raisting – Manchmal sind es die ganz simplen Dinge, die die größte Wirkung entfachen. Ein Eckstoß von Vinzenz Wolf auf den kurzen Pfosten verlängerte Benedikt Multerer in der 62. Minute mit dem Kopf in die Maschen des FC Hellas. Es war das einzige und damit entscheidende Tor, das dem SV Raisting zu einem wertvollen Sieg über die Münchner verhalf. „Jetzt können wir das Thema ,Abstieg’ ad acta legen“, war sich Johannes Franz sicher.

Widersprechen wird dem Spielertrainer des SVR in dieser Angelegenheit wohl niemand. Seine Mannschaft hat inzwischen 36 Punkte gesammelt, die im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd ein richtiges Pfund sind. Mit etwas Glück könnten die Raistinger Mitte April bereits die Füße hochlegen, denn die bisherige Ausbeute dürfte so schon ausreichen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Da für den Tabellensechsten aber noch acht Begegnungen ausstehen, sollte sich der Kontostand in den kommenden Wochen sogar noch erhöhen.

Dass Franz und die Seinen einen entspannten Frühling vor sich haben, liegt viel an ihrem allgemeinen Sinn für Pragmatik. Das Team erstreitet sich seine Erfolge vorzugsweise gegen die Rivalen, gegen die sich ein Sieg gleich doppelt auszahlt. Der FC Hellas bildete da keine Ausnahme. „Es ist unsere große Stärke, dass wir gegen Vereine, die hinten drinstehen, keine Punkte lassen“, erklärte Franz das Prinzip. So wächst das eigene Konto stetig an und die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt verliert weiter an Boden. Der SVR brilliert nicht, liefert aber ansprechende Handwerkskunst ab. „Auch wenn es fußballerisch kein Leckerbissen ist, steht doch eine Einheit auf dem Platz“, ordnet Franz die eigene Darbietung nüchtern ein.

Mehr als die 70 Zuschauer, die sich am Karsamstag auf dem Raistinger Sportgelände an der Wielenbacher Straße verloren, hätte die Partie schon verdient gehabt. Die 90 Minuten demonstrierten, wie lernfähig die Elf ist. „Hellas hat sich nur auf Fehler von uns verlassen“, stellte Franz fest. Die Münchner überließen seiner Mannschaft die Initiative. Richtig in Bedrängnis kamen die Raistinger daher nie, doch die Angst vor Kontern des Gegners hemmte das Team.

In der Pause stellte Franz um und verlagerte den Schwerpunkt der eigenen Angriffe vom Zentrum auf die Flügel. „Wir haben zwar kein Offensiv-Feuerwerk abgebrannt, aber die eigenen Fehler minimiert“, registrierte Franz erleichtert. So genügte ein Tor, um den maximalen Ertrag zu erwirtschaften. „Die Leidenschaft, die wir mitbringen, ist außergewöhnlich“, lobte Franz seine Elf für ihre Mentalität, mit bescheidenen Mitteln Großes zu erreichen. Raisting macht es eben ganz einfach.

Statistik

SV Raisting 1 – FC Hellas München 0

Tor: 1:0 (62.) Multerer. Gelbe Karten: Raisting 1, Hellas 4. Zeitstrafe: Raisting: Multerer (73.). Schiedsrichter: Sebastian Ankner. Zuschauer: 70.