SV Raisting reicht gegen Jahn Landsberg ein Tor: „Nicht viel Glanz und Gloria“

SVR zeigt gewohnte Defensivstärke

Von Andreas Mayr schließen

Der SV Raisting bleibt weiterhin ungeschlagen: Gegen den FT Jahn Landsberg reicht der Mannschaft von Trainer Franz sogar ein Traumtor von Grgic.

Raisting – Der SV Raisting ist wieder der alte. Also der mit den 1:0-Siegen und der Granitabwehr. „Heute zum Glück schon“, sagte Trainer Hannes Franz lachend. Bei all dem Himmelhochjauchzend auf die Offensive hat man doch ein bisschen den Markenkern dieser Mannschaft außer Acht gelassen: das Verteidigen. Die besten Spieler des SVR sind dort aufgestellt. Torwart Urban Schaidhauf und Spielertrainer Franz, die Überbleibsel aus den Bayernliga-Tagen.

Außerdem hat sich das ganze Team das Toreverhindern zur Aufgabe gemacht. Am Tag vor dem 1:0-Erfolg über Jahn Landsberg hörte Franz den Freiburger Trainer Christian Streich räsonieren – nach dem 0:5 gegen Stuttgart. Und der sagte, was sich praktisch direkt auf Raisting übertragen lässt. „Wenn nicht jeder 100 Prozent abruft, kriegen wir aufs Maul. So ist das bei uns auch“, rezitierte Franz den Bundesligacoach.

SVR-Coach Franz findet Lob für seine Mannschaft

Deswegen führt der SVR auch weiterhin die Bezirksliga an. Immer noch ohne Niederlage und ohne Unentschieden. „Die herausragende Teamleistung macht uns aktuell aus“, lobte der Trainer. Das fange bei Benedikt Multerer schon an. „Was der als erster Mann alles abläuft“, schwärmte Franz.

Gegen Landsberg stand alleine der Ausgangslage wegen die Abwehr im Fokus. Bis zu diesem Spieltag hatte der Jahn den besten Angriff gestellt. Doch die Raistinger Formation hielt: Hermann Sigl, „immer der Turm in der Schlacht“. Franz natürlich selbst. Lukas Hartmann, vor einem halben Jahr aus der A-Klasse gekommen und „immer grundsolide“. Viktor Neveling, diesmal ungewohnt als Linksverteidiger, um die starken Landsberger Außen zu kontern.

Eigentlich könne man alle aufzählen, betonte Franz. Nur einer war herauszustellen, das Raistinger Faktotum, die Klublegende, Schaidhauf im Tor. „In allen Belangen ein extrem gutes Spiel“, lobte sein Coach. In Hälfte eins bewahrte er mit zwei starken Reflexen den SVR vor dem Rückstand. Dank Schaidhauf stand die Null bis zum Abpfiff.

Grgic mit „Sonntagschuss“ und dem goldenen Treffer der Partie

Landsberg versteckt sich gerne, lockt den Gegner, um ihn dann mit seinem Konterfußball zu überrumpeln. Dagegen verschrieb Franz seinen Mannen fehlerarmen Fußball, gerade im Aufbau. „Nicht viel Glanz und Gloria“, wie er festhält. Die Ergebnisse fielen durchwachsen aus. Eine gigantische Chance für Timmy Greif ergab sich, doch er schoss aus fünf Metern den Landsberger Torwart an (20.).

Danach zog irgendjemand den Stecker bei Raisting. Glück hatte Franz, als er beinahe ein Eigentor fabrizierte, der Ball aber abgelenkt nur an den Pfosten ging. Pause war, durchschnaufen. Die entscheidende Szene ereignete sich direkt danach: Sinan Grgic versenkte einen Schuss aus gut 25 Metern. „Absoluter Sonntagsschuss“, sagte der Trainer. Wobei an dieser Stelle der Hinweis an Grgic’ Traumtor vor zwei Wochen sein muss.

„Die gute Schusstechnik ist ihm angeboren“, weiß Franz. Im Training arbeite man zwar in erster Linie an anderen Dingen wie Zweikämpfen oder Handlungsschnelligkeit, aber natürlich werde auch oft geschossen. „Da hat er sich mit Sicherheit auch weiterentwickelt.“ Den Rest der Partie brachte Raisting locker über die Zeit. Franz ärgerte sich nur, dass seine Raistinger „exzellente Ausgangssituationen“ zum Kontern so fahrlässig abgaben. Immerhin weiß er, was zu trainieren ist kommende Woche. (ANDREAS MAYR)

Statistik

SV Raisting 1:0 FT Jahn Landsberg

Tor: 1:0 (49.) Grgic. Gelbe Karten: Raisting 3, Landsberg 1. Schiedsrichter: Franz-Josef Möller. Zuschauer: 200.