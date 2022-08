SV Raisting: Erster Sieg dank Traumtor von Luca Zandt

Von: Oliver Rabuser

Luca Zandt, Fußballspieler des SV Raisting, hier beim Testspielsieg gegen den SV Polling. © Roland Halmel

Der SV Raisting holt dank einer kompakten Leistung in Neuried den ersten Sieg und verlässt damit den Tabellenkeller. Luca Zandt erzielte den entscheidenen Treffer.

Raisting – Ausgerechnet beim Spitzenreiter hat´s geklappt. Ein 1:0 (0:0)-Erfolg beim TSV Neuried bescherte dem SV Raisting den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Süd. Zudem entkam die Elf von Spielertrainer Johannes Franz damit vorerst dem Tabellenkeller. Der Siegtreffer gelang Neuzugang Gianluca Zandt in der Schlussphase.

„Marke Traumtor“, hob Franz hervor. Mit dem Blick auf das große Ganze bilanzierte der Coach, dass der Sieg „nicht unverdient“ gewesen sei, das Match aber auch andersrum hätte laufen können. „Wir hatten endlich das nötige Spielglück“, betonte Franz.

Zu Beginn sah es gleichwohl nicht nach einem Raistinger Husarenstück aus. Den Gästen waren die suboptimalen Resultate der Partien zuvor anzumerken. „Nervosität und fehlendes Selbstvertrauen hat man anfangs gemerkt“, räumte Raistings Spielertrainer ein. Nach einem „sehr groben Fehler“ im Spielaufbau wäre es auch fast passiert. Aber Torhüter Urban Schaidhauf parierte den ersten Versuch, beim Nachschuss war Thomas Bretthauer auf der Torlinie zur Stelle. Später trafen die Neurieder noch den Außenpfosten.

Mit zunehmender Spieldauer schaffte es der SVR immer besser, dem Angriffspressing der Heimelf zu trotzen. Die Raistinger fuchsten sich mehr und mehr in das Spiel und hatten plötzlich selbst dicke Möglichkeiten. Sowohl Zandt als auch Markus Riedl tauchten völlig freistehend vor TSV-Keeper Markus Bever auf, brachten das Spielgerät zum Erstaunen der mitgereisten Fans aber nicht im Kasten unter. Franz sah ein „sehr ausgeglichenes Spiel“, in dem Raisting immer dann Probleme bekam, wenn es nach Ballverlusten in ungünstigen Zonen ging. Standen Franz´ Mannen jedoch in der vorgesehenen Ordnung, fanden die Neurieder überhaupt keine Mittel.

Als sich die Partie dem Ende zuneigte, sah sich Offensivkraft Zandt auf den Plan gerufen. Mit feinem Trick setzte er sich im Getümmel durch, um sogleich ansatzlos aus stattlicher Distanz abzuziehen. Der Ball flatterte aber und senkte sich fast schon perfide im Rücken des TSV-Keepers unter die Latte (84.). Die verbleibende Restspielzeit war wie so oft von vielen Unterbrechungen und Standards geprägt, ohne dass der Raistinger Sieg noch einmal wackelte. „Wir haben auf Biegen und Brechen verteidigt“, lobte Franz sein Personal. „In unserer Situation ist nicht entscheidend, wie du spielst, sondern dass du den ersten Sieg einfährst.“ Eine Vorgabe, die nunmehr erreicht ist.

Statistik:

TSV Neuried 0

SV Raisting 1

Tor: 0:1 (84.) Zandt. Gelbe Karten: Neuried 2, Raisting 2. Schiedsrichter: Stephan Wagensohner. Zuschauer: 70.