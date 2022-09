Eine Riesenaufgabe für den SV Raisting

Von: Andreas Mayr

Da kommt was auf den SVR zu: Auf Szenen im eigenen Strafraum werden sich Keeper Thomas Höringer und die Raistinger (in Schwarz) Im Duell mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen einstellen müssen. © Andreas Mayr

Das wird schwierig: Der SV Raisting trifft in der Bezirksliga auf den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der sich derzeit in starker Form befindet.

Raisting – Manch einer könnte auf den Gedanken kommen, dass sie den Heimfluch nun schon mit ganz plumpen Mitteln bekämpfen wollen. Das nächste Spiel der Raistinger Fußballer findet nämlich ausnahmsweise am Samstag statt, nicht zur gewohnten Sonntagszeit. Doch Johannes Franz, der Trainer, stellt sofort klar: Damit hat das nichts zu tun. Außerdem hat der SVR zuletzt wieder daheim gewonnen. „Der Fluch ist beendet“, hält der Coach fest. Nein, in diesem Fall geht es um ein Zeichen der Solidarität.

Der Förderverein der Raistinger veranstaltet seine „Vorwiesn“, also praktisch ein Aufwärmen für die Oktoberfestwochen. Und weil der Förderverein sich immer großzügig an den Trainingslagerkosten der Ersten Mannschaft beteiligt (zu einem Drittel), hält es Franz für eine Selbstverständlichkeit, dort zu erscheinen und mitzufeiern – nach einem (hoffentlich) erfolgreichen Duell mit Garmisch-Partenkirchen an diesem Samstag um 15 Uhr.

Die Aufgabe, sagt der Trainer selbst, „könnte nicht größer sein“. Das Onlineportal „Fupa“ hat in dieser Saison ein sogenanntes Powerranking eingeführt. Ein Modell aus dem US-Sport, das einordnen soll, welche Klubs gerade besonders gut oder schlecht in Form sind. Der 1. FC, Absteiger aus der Landesliga, führt dieses Klassement an. 13 Punkte aus den vergangenen fünf Spielen stehen im Schaufenster. „Brutales Torverhältnis“, merkt Franz zudem an. 26 Treffer gelangen den Werdenfelsern, kein Team schoss mehr. Herz und Luge und wenn man gleich noch so will auch das Gehirn dieser Mannschaft ist Moritz Müller, unterhalb der Bayernliga wohl der gefährlichste wie talentierteste Angreifer des Oberlandes.

Der Oberhausener war schon Torschützenkönig der Landesliga und schraubt nun Woche für Woche in der Bezirksliga Süd die Abwehrreihen auseinander, gleichermaßen mit Vorlagen wie Toren (er führt die Liste mit zwölf Buden an). Doch Trainer Franz stellt klar: „Es wäre fatal, sich nur auf den Moritz zu konzentrieren.“ Er sieht „durch die Bank Landesliga-Erfahrung“; für den Großteil der Startelf trifft das sicherlich zu. Gewiss werde man Müller in Ballnähe auch mal doppeln, aber den Schlüssel zur Sensation sieht Franz ausschließlich im Kollektiv. Nur wenn das ganze Team verteidigt, hat der SV Raisting eine Chance. Abstellen werde er sicher keinen, betont der Spielertrainer. „Im ,Eins-gegen-eins‘ kriegst du Probleme.“

Nun muss man das Power-Ranking aber nicht allzu weit nach unten scrollen, um auf Raisting zu stoßen. Mit drei Siegen aus vier Partien ist das Team derzeit ebenfalls gut drauf. Das mögen zuletzt keine Fußballfeste gewesen sein, doch eines hat sich enorm stabilisiert: die Verteidigung. Mit der Art und Weise, wie diese Siege zustande kamen, sei er noch nicht 100 Prozent zufrieden. „Unser Anspruch ist, einen Tick dominanter zu spielen.“ Aber mit nur einem Gegentor in vier Duellen könne seine Mannschaft durchaus selbstbewusst auftreten. Zumal am Samstag auf der heimischen Bühne eigentlich gar kein Druck auf dem SVR lastet. Nach den gefestigten Eindrücken der ersten Wochen zählt Franz die Garmisch-Partenkirchner zum Kreis der „absoluten Top-Favoriten“. Es wisse das selbst, wie schwer es ist, sich nach einem Abstieg zu sammeln.

Hohe Wertschätzung bringt er für Trainer Florian Heringer auf, noch einer aus der großen Oberhausen-Connection beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Der habe eine sehr zielstrebige Mannschaft geformt mit großen Stärken im Umschaltspiel. Raisting geht als krasser Außenseiter ins Spiel, zumal die Personallage sehr angespannt ist, eine Reihe an Kickern fallen aus, als Prominentester ist sicherlich Matthias Sedlmeier zu nennen, der sich vorige Woche am Oberschenkel verletzt hat.