Aufsteiger Habach empfängt Absteiger Brunnthal: „Wir sind zu 100-prozentig Bezirksliga-tauglich“

Von: Oliver Rabuser

Obwohl die Habacher als Aufsteiger gegen Brunnthal in die Partie gehen, sind sie vielleicht sogar leicht favorisiert. © Markus Nebl

Unterschiedlicher könnten die Gefühlswelten vor dem Duell wohl nicht sein: Beim Aufsteiger Habach läuft es derzeit, der TSV Brunnthal muss sich noch finden.

Habach – Rechnet man die abgebrochene Partie gegen Raisting mal mit ein, ist der ASV Habach seit drei Spielen ohne Sieg, bei gerade einem Torerfolg. Aufgrund ihres famosen Saisonstarts rangiert die Elf vom Steinberg dennoch im vorderen Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga Süd. Und das Match gegen Raisting muss ja vermutlich noch einmal gespielt werden, weswegen der Trainer die Situation seines Teams entspannt sieht.

„Wenn man in Penzberg einen Punkt holt und so ein Spiel abliefert, ist man 100-prozentig Bezirksliga-tauglich“, sagt Markus Vogt.

Im Heimspiel gegen den TSV Brunnthal soll es nun zurück in die Erfolgsspur gehen. Aber Vorsicht. Die Gäste sind Absteiger aus der Landesliga, deswegen trotz Fehlstarts nicht zu unterschätzen. Sie sind besser, als ihr Tabellenplatz vermuten lässt, glaubt Vogt. Er verweist auf den „Flow“, den sein Team nach dem endlich erreichten Aufstieg für sich geltend machen konnte.

ASV Habach im Flow, TSV Brunnthal in der Krise

„Bei Brunnthal ist es halt umgekehrt, und dann ist es schwierig, dass du wieder in die Spur kommst.“ Auf die leichte Schulter werden die Habacher den Vorletzten des Rankings nicht nehmen. „Wir brauchen Mentalität“, stellt Vogt klar.

Vogt rechnet seitens der Gäste primär mit langen Bällen auf die Außen. „Machen ja viele Mannschaften so“, sagt er. Beim TSV ist da noch der Hintergedanke mit dabei, Stoßstürmer Fabian Porr adäquat zu bedienen. „Der ist immer eine Waffe.“

Seine Mannschaft setzt indes weniger auf „hoch und weit“. Sie ist gerne in Ballbesitz und kombiniert sich auch immer wieder durch das Zentrum. Gleichwohl sieht der Coach auch in langen Schlägen, etwa auf Maximilian Nebl oder Felix Habersetzer, ein qualifiziertes Mittel, um aus einer beengten Situation sogleich in den Angriffsmodus umzuschalten. Das Spielsystem an den Gegner anzupassen, kommt indes nicht in Frage. „Allein, um ein Zeichen zu setzten“, betont Vogt.

Baumgartner, Leiß und Anaberger fehlen gegen Brunnthal

Der hat längst ausgemacht, was sein Team stattdessen für eine gute Leistung am Wochenende benötigt: Nämlich vorab eine „richtig gute Trainingswoche. Die brauchen wir, um gut Fußball zu spielen“, hält der Coach fest. Vor dem Penzberg-Spiel und auch diese Woche habe es im Training gut gepasst – die Vorzeichen sind also gut.

Verzichten muss Vogt auf Michael Baumgartner, Martin Leiß und Severin Anaberger. Auch deshalb werde es „einige Änderungen“ in der Aufstellung geben, kündigt der Coach an. (or)