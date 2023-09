FC Penzberg trotz einiger Personalprobleme guter Dinge gegen Aufsteiger Jahn Landsberg

Von: Andreas Mayr

Einer von mehreren Ausfällen: Josef Siegert junior fehlt dem FC Penzberg wohl länger. © Andreas mayr

Als nächsten Gegner hat der FC Penzberg den FT Jahn Landsberg auf dem Programm. Trotz einiger personeller Ausfälle zeigt sich die Mannschaft zuversichtlich.

Penzberg – Das Wort Trendwende gefällt Josef Siegert nicht. „Würde ich nicht so sagen“, stellt der Trainer des 1. FC Penzberg klar. Es sind nur drei Spiele ohne Niederlage in einer langen Saison in der Bezirksliga Süd. Aber natürlich hat sich beim FCP etwas gewendet. In erster Linie die Einstellung zum Fußball. Siegert erklärt das mit einem psychologischen Ansatz.

Vorher war die Mannschaft in ein taktisches Korsett gezwängt worden, das gewiss fußballerisch sitzen hätte können. Allerdings fühlte sich der Kopf nicht wohl. Gehirnkapazität war belegt mit Gedanken an Laufwege und Abläufe. Von einer „Verkrampfung in einem System“ spricht der Interimstrainer. „Da waren sie ein bissl gehemmt.“

Siegert hat die Fäden nun entwirrt, indem er einfach mal alles über Bord beförderte und nur wenige Maximen ausgab. Abwehrarbeit, Zweikämpfe, lange Bälle – das Abc des Amateurfußballs. Und den Rest, die offensiven Dinge, sollte seine Mannschaft einfach so nach Lust und Talent machen. „Mir war wichtig, dass die Leidenschaft wieder kommt, der Spaß.“ Und siehe da: Alles ist zurück. Die Verkrampfung, sagt Sepp Siegert vor dem Gastspiel bei der FT Jahn Landsberg am Samstag (15 Uhr), „haben wir gut rausgebracht“.

„Den Weg mit den Jungen, den der Simon super angefangen hat, den führen wir weiter.“

All das will er freilich nicht als Generalabrechnung mit seinem Vorgänger verstehen. Simon Ollert handelte ja stets nach bestem Gewissen und vor allem mit dem Wissen eines profilierten Taktikers. Keiner seiner Ansätze mag falsch gewesen sein – vielleicht hat er nur nicht zur Lage gepasst. Siegert lobt seinen Vorgänger gar in einem anderen Punkt: „Den Weg mit den Jungen, den der Simon super angefangen hat, den führen wir weiter.“

Gewollt wie gezwungen. Denn eine Böe an Verletzungen hat einmal mehr die Mannschaft erfasst. Marco Kurtz, sein Sohn Josef Siegert junior und Franz Huber „werden länger ausfallen“, bestätigt der FCP-Coach. Längst sind sie in Penzberg über die Phase des Jammerns hinweg. Sie sind das ja gewohnt, Stammkräfte zu ersetzen. Mit Nachwuchskräften werden sie es wieder versuchen. „Da bleiben wir dran.“ Außerdem kehrt Franz Fischer aus dem Urlaub zurück. Ein bisschen Hoffnung.

Siegert lobt Dominik Bacher als „Schlüsselspieler“

Bei seinem Antritt hat Siegert die Verantwortungsträger voran gestellt. Und wer über die sieben Punkte der vergangenen drei Partien spricht, kommt natürlich nicht an Dominik Bacher vorbei. Der hat jedes der vier Tore entweder selbst erzielt oder in prominenter Position eingeleitet. „Ein Schlüsselspieler“, lobt sein Coach. Genau mit diesen Referenzen kam der Sindelsdorfer aus Pullach. Der Mann kann eine ganze Offensive notfalls auch alleine betreiben.

„Umsonst war der nicht in Unterhaching und Rosenheim“, sagt Siegert. Bachers Mix aus Größe, Technik, Abschlussstärke, Kopfballspiel und Spielmacherqualitäten ist auf diesem Level annähernd einmalig. Nur in Sachen „Fitness“ hat er noch aufzuholen, wie sein Trainer sagt. „Aber das bringen wir auch wieder hin.“ Mit dem Ausfall von Huber und Siegert junior wird in Landsberg noch mehr Last auf ihm liegen.

Den Aufsteiger FT Jahn Landsberg sah Sepp Siegert vor der Saison als Geheimfavoriten der Liga an. Sein Eindruck bestätigte sich bisher vollkommen. „Absolut heimstark“, sagt der Trainer. Ungeschlagen ist der Tabellensiebte in drei Heimpartien, hat elf Tore geschossen. „Sehr, sehr, sehr stark“, urteilt Siegert. Entsprechend wäre ein Punkt schon eine akzeptable Ausbeute. (ANDREAS MAYR)