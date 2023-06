Raisting rüstet auf: SVR-Coach sieht keinen Titelfavoriten in Bezirksliga Süd

Testspielstart gegen Kaufering

Raisting hat zur neuen Saison bisher vier Neuzugänge präsentieren können. In der BZL Süd erwartet der SVR eine schwere und ausgeglichene Saison.

Raisting – Die Sommerpause beim SV Raisting ist vorbei. Seit Montag rollt beim Bezirksligisten in der Vorbereitung auf die neue Saison wieder der Ball. Wobei die Beteiligung am ersten Training noch relativ überschaubar war. „Im Laufe der Woche stoßen aber noch fünf Urlauber dazu“, zeigte sich SVR-Spielertrainer Johannes Franz zuversichtlich, bald mit einem größeren Kader trainieren zu können.

Raisting holt Sedlmaier, Sigl, Mendes und Ersoy in die Bezirksliga Süd

Die Raistinger bekamen zuletzt noch personellen Zuwachs. Nach Moritz Sedlmaier (FC Penzing) und Rückkehrer Hermann Sigl (TSV Rudow) schlossen sich noch Tiago Mendes (Türkspor Augsburg) und Murat Ersoy (TSV Gilching) dem SVR an. Letzterer trug schon wie Sigl in der Vergangenheit das Raistinger Trikot. Der spielstarke Mittelfeldmann lief von 2016 bis 2018 zwei Spielzeiten für den SVR in der Landesliga auf, ehe er nach Gilching wechselte.

„Ich kenne Hannes schon ewig, weil wir schon in Starnberg in der Jugend zusammengespielt haben. Jetzt hat es gut gepasst und die Fahrerei wird auch weniger“, erklärte der 26-jährige, der in Weilheim wohnt, seine Rückkehr nach Raisting. In nächster Zeit wird Ersoy erst einmal in seiner Zweitfunktion als zweiter Spielertrainer für den Bezirksligisten aktiv sein.

Fünf Testspiele: Raisting startet mit Heimspiel gegen VfL Kaufering

Auf das Raistinger Trainerteam wartet keine leichte Aufgabe. „Es wird eine schwere Saison. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Ich sehe keine Mannschaft, die abfällt, und auch keinen Titelfavoriten wie zuletzt Garmisch-Partenkirchen“, urteilt Franz über die Konkurrenz.

Bei den Raistingern beginnt am kommenden Samstag zu Hause gegen den Landesligisten VfL Kaufering (18.30 Uhr) das Testspielprogramm mit insgesamt fünf Spielen. Die weiteren Vorbereitungspartien sind gegen den SV Egg (Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr), die SpVgg Kammerberg (Freitag, 14. Juli, 18.30 Uhr) und zum Abschluss gegen den SV Nord Lerchenau (Sonntag, 23. Juli, 18.30 Uhr). Dazwischen gastiert der SVR beim TSV Peißenberg (Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr). Im Pokal sind die Raistinger in dieser Saison nicht dabei. „Spiele unter der Woche machen in der Vorbereitung nicht so viel Sinn“, begründete Franz den Pokalverzicht. (rh)