Mentalität ist gefragt - SV Raisting vor Hürde BCF Wolfratshausen

„Haben gegen sie was gut zu machen“

von Roland Halmel schließen

Das Restprogramm des SV Raisting bis zur Winterpause in der Bezirksliga Süd hat es in sich.

Die Mannschaft von Trainer Johannes Franz trifft in den ersten vier Spielen der Rückrunde, die bis zum 23. November noch auf dem Programm stehen, ausschließlich auf Mannschaften aus den besten sechs (Wolfratshausen, Aubing, Oberweikertshofen, Penzberg). „Gegen die haben wir allesamt noch etwas gut zu machen“, sagt SVR-Fußballerchef Herbert Weichert. Denn als die Saison begann, holten die Raistinger gegen die vier Teams nur einen Punkt (1:1 gegen Penzberg).

„Wollen nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern“

Zum Start des Schluss-Spurts treten die Raistinger am Samstag (14 Uhr) beim BCF Wolfratshausen an. „Der war für mich vor der Saison klarer Titelanwärter“, sagt Weichart, wobei der Landesliga-Absteiger diese Erwartungen letztlich nicht erfüllte. Nach einem guten Saisonstart zeigte der BCF in den vergangenen Wochen nur wenig Konstanz. Niederlagen, Unentschieden und Siege wechselten sich in schöner Regelmäßigkeit ab. Daher sind die Farcheter schwer einzuschätzen. Sicher ist eigentlich nur, dass die Raistinger auf Mirca Dzafic achten müssen. Der zweitbeste Torjäger der Liga hat schon 20-mal getroffen. „Der macht auch aus keiner Chance ein Tor“, sagt Weichart über den Stürmer, der beim 4:0-Hinspielsieg der Wolfratshausener in Raisting gleich dreimal einnetzte. „Um beim BCF und auch in den nächsten Spielen punkten zu können, ist Disziplin und Mentalität gefragt“, stellt SVR-Coach Franz klar. „Wir haben uns kein spezielles Punkteziel gesetzt. Wir wollen aber in jedem Spiel 100 Prozent geben und gewinnen.“ Als Elfter mit nur einem Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz steht der SVR bis zur Winterpause ordentlich unter Zugzwang. „Schließlich wollen wir nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern“, erklärt Franz, der personell nach dem spielfreien Wochenende annähernd aus dem Vollen schöpfen kann. Einzig Andreas Köppl ist angeschlagen, sein Einsatz ist daher noch fraglich.