Der SV Raisting und die Probleme nach Ballverlusten

Von: Andreas Mayr

Ratlos und enttäuscht: Raistings Spielertrainer Johannes Franz (links, hier zusammen mit Maximilian König) hatte an der 0:1-Heimniederlage gegen Bad Heilbrunn richtig zu knabbern. © Andreas Mayr

Der SV Raisting ist in der Bezirksliga Süd noch immer ohne Heimsieg. Am Sonntag geht es nun in der heimischen Raiffeisen-Arena gegen den TSV Großhadern.

Raisting – Zu den vielen kleinen Problemen des SV Raisting kam vergangenen Sonntag noch ein weiteres dazu. Der TSV Großhadern, nächster Gegner, bezwang überraschend Neuried und legte seine Hypothek als einzige Mannschaft der Bezirksliga Süd ohne Sieg ab. Gleichzeitig erhöhte der TSV damit den Druck auf Raisting um einige Bar. Johannes Franz sagt zwar, dass das „auf keinen Fall ein Alles-oder-Nichts-Spiel“ ist, für den momentanen Zeitpunkt der Saison ist es aber enorm wichtig. Vor dem Duell am Sonntag in Raisting (15 Uhr) liegen beide Klubs mit je fünf Zählern in der Gruppe der letzten Vier. Trainer Franz war mal wieder die ganze Woche mit der Aufarbeitung der Heimniederlage gegen Bad Heilbrunn beschäftigt. Sein Resümee klingt nach viel, viel Arbeit für die nächsten Wochen. „Uns fehlt ein bisschen was von allem“, stellte er fest.

Was bedeutet das nun konkret? Die defensive Grundordnung sieht meist passabel aus. Doch sobald die Raistinger nach Ballverlusten rückwärts laufen, brennt es, teilweise gar lichterloh. „Wir kriegen die Räume nicht zu“, klagt Franz. Seiner Rechnung nach entstehen rund 90 Prozent aller Chancen des Gegners nach diesem Muster. Blöderweise plagen sein Team im Angriff ähnlich elementare Probleme. Die Raistinger kriegen es einfach nicht hin, gute Chancen und am besten viele davon herauszuspielen. SpielertrainerFranz sieht genau diesen Zwiespalt zwischen Offensive und Defensive. Er weiß aber, dass er sich irgendwie im Training auf beides konzentrieren muss. Zu beneiden ist der Mann derzeit wahrlich nicht um seinen Job.

Gegen Bad Heilbrunn hatte er ein längeres Gespräch mit Kult-Coach Walter Lang. Unter anderem philosophierten sie über die Neuzugänge der Raistinger, ganze neun in dieser Saison. Und allesamt Leute, die, was Qualität und Quantität betrifft, weiterhelfen. Allerdings übersieht der gemeine Fan schnell einen Punkt: Die Integration dieser Masse dauert bedeutend länger als bei einzelnen. Neben dem Platz war es kein Problem, sie einzubauen, betont der Trainer. Auf Anhieb habe man sie gut angenommen. Integrationsprobleme spürte Franz ausschließlich im fußballerischen Bereich auf. Als Beispiel wählt er Markus Riedl, seit ein, zwei Jahren der wichtigste Spieler im SVR-Angriff, wie Hannes Franz lobt. Mit seinem Auge und seinen Pässen kreiert er einige Chancen. Mit Denis Grgic verstand er sich beinahe blind. „Seine Bälle finden ihr Ziel nicht, weil er komplett neue Sturmpartner hat“, klagt Franz. Auch noch solche, die diese Rolle gerade erst erlernen, die mühsam umgeschult werden müssen, weil sie bisher auf der Außenbahn oder im Mittelfeld kickten. „Ein Stürmer macht viel intuitiv“, sagt Franz.

Doch woher sollen das die Raistinger Angreifer haben, wenn sie ihr Leben lang auf anderen Positionen eingesetzt wurden? Großes Potenzial für den neuen Posten sieht der Trainer bei Gianluca Zandt, ehemals Flügelspieler. Er bringe das nötige Tempo mit. Vinzenz Wolf, der aus der U19 kommt, müsse sich erst an Geschwindigkeit und Physis im Herrenbereich gewöhnen. Und dann nagt da noch die Sache mit dem Heimkomplex an Fans wie an Spielern. Noch kein Heimsieg in drei Versuchen – das sind die Raistinger wahrlich nicht gewöhnt. Erklärungen hierfür gibt’s auch nur wenige. Vielleicht sei es der zusätzliche Druck vor Freunden und Familie, fällt Franz ein. Gerade weil sich zuletzt so viel Druck angestaut hat, empfiehlt der Coach seinem Team: einfach mal zurücknehmen und sich nicht stressen lassen. Die Saison dauert ja noch lang.