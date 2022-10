„Übers Ziel hinausgeschossen“ - SV Raisting kassiert zu viele Platzverweise

Von: Andreas Mayr

Johannes Franz fordert mehr Disziplin von seinem Team. © Archiv

Raisting sieht Rot – dieses Thema galt es dringend zu bearbeiten in dieser Woche. Nach drei Platzverweisen in den vergangenen zwei Partien – einmal Gelb-Rot, zweimal Rot – packte Trainer Johannes Franz die Disziplinlosigkeit seiner Männer an.

Raisting - „Wir sind übers Ziel hinausgeschossen“, betont er. Derby-Atmosphäre schön und gut, aber ein bisserl weniger Hickhack mit Gegenspielern und Schiedsrichtern darf’s dann bitte schon sein, zumal die emotionalen Eruptionen zu nichts als Punktverlusten führten.In beiden Partien gegen Penzberg (3:3) und Wolfratshausen (1:2) stellte der SVR gewiss nicht die schlechtere Mannschaft, holte insgesamt aber nur einen einzigen Zähler. Die Botschaft, stellt Franz klar, „ist sicher bei jedem angekommen“. Man kann sich vorstellen, in welcher Deutlichkeit der Coach sie vermittelt hat.

Am schmerzhaftesten dürfte die Woche für Benedikt Multerer verlaufen sein. Bereits in Penzberg hatte er den Zorn von Publikum und Gegner auf sich gezogen, als er in eine Rudelbildung verwickelt war und danach noch ein, zwei Mal zulangte. Trainer Franz wählte daraufhin ein persönliches Gespräch. Doch gegen den BCF ließ Multerer sich zu einem Revanchefoul hinreißen, flog dafür vom Platz und fehlt gesperrt. Wie lange, hat das Sportgericht noch nicht entschieden. So endet eine alles in allem höchst unglückliche Hinrunde für Multerer, der zuletzt verletzt fehlte, verfrüht. Die Aktionen in den Oberland-Derbys „sind ihm eine Lehre“, ist Franz überzeugt. In Penzberg sei er noch davongekommen. Die Sperre „tut ihm richtig weh“, sagt Franz und bemüht einen alten Sinnspruch: „Wer nicht hören will, muss fühlen.“

Schwere Partie gegen Aufsteiger FC Neuhadern

Gleichermaßen rückten bei der Nachbetrachtung der turbulenten Partie die Schiedsrichter in den Vordergrund. Für Franz war es schon schwer zu verstehen, warum nicht auch der Wolfratshauser für sein Foul an Multerer zuvor Rot sah, wo doch beide Aktionen identisch aussahen. Als noch ärgerlicher stuft der Coach aber die gelb-rote Karte gegen Vinzenz Wolf ein – nach Sichtung der Videobilder. Wolf bekam seine zweite Karte, weil er den Ball nach einem Abseitspfiff ins Tor schoss. Es gab nur zwei riesengroße Probleme aus Raistinger Sicht. Wieder maß Schiri Lars Haffke mit zweierlei Maß. Den BCF hatte er wegen ähnlicher Vergehen nicht bestraft. Noch schlimmer für Raisting: Wolf stand gar nicht im Abseits, das Tor zum 2:2 hätte zählen müssen. „Umso bitterer die Niederlage. Gerade in der engen Liga musst du die Punkte gegen Gegner auf Augenhöhe holen“, weiß Johannes Franz.

Diesen Sonntag tritt der SVR bei Aufsteiger FC Neuhadern an, der vorige Woche mit seinem dritten Sieg in Serie am SVR vorbeizog und gerade in vorzüglicher Form kickt. Hannes Franz sieht den FC „auf demselben Level“ der zwei jüngsten Gegner. Wobei der Heimbonus hinzukommt. Die Haderner Fußballer tragen ihre Partien auf einem Kunstrasenplatz aus, vergleichbar mit der Penzberger Version. Insofern macht sich Franz nicht so große Sorgen, auch wenn der FC in der Heimtabelle Platz sechs belegt. Das Ziel ist klar: ein Sieg, um die „Punkte zurückzuholen, die du zuletzt verloren hast“.