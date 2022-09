Kampf, Fouls, Nicklichkeiten - aber drei Punkte für Raisting

Von: Andreas Mayr

In ungewohnter Rolle: Raistings Gianluca Zandt (links) spielte gegen den TSV Großhadern auf der Position des Außenverteidigers und beschränkte sich dabei vornehmlich auf die Defensivarbeit. © Andreas Mayr

Der SV Raisting hat das wichtige Heimspiel gegen den TSV Großhadern gewonnen. Einige Personalrochaden erwiesen sich dabei als gute Entscheidung.

Raisting – Schöner hätte man die aktuelle Situation beim SV Raisting bildlich nicht umreißen können: Ein paar Minuten vor Schluss, nach einem Foul, rollte sich Johannes Franz am Boden. Da bemerkte er, dass seine Schuhe nicht mehr ganz waren. Die teuren, paar hundert Euro Treter waren an der Seite aufgerissen und damit praktisch nicht mehr verwendbar. Ein Kollateralschaden im Abnutzungskampf der Bezirksliga. Weil der Ersatz noch in der Kabine lag, flickte man die Schuhe provisorisch mit Klebeband. Gerade nochmal gut gegangen – genau das richtige Motto für dieses Spiel. Mit einem 2:0-Erfolg verlässt der SV Raisting fürs Erste die kritische Zone. Allerdings ohne zu überzeugen. Am Ende war das natürlich allen egal. Außer Trainer Johannes Franz.

Der darf sich unter der Woche nicht nur ein paar neue Stollenschuhe zulegen, sondern auch grübeln, wie er seinen Kickern Selbstvertrauen injiziert. Bis zur Führung sei die Verunsicherung für jeden zum Greifen gewesen, sagt der Spielertrainer. Auch die Zuschauer hätten gesehen: „Da steht eine Mannschaft auf dem Platz, gespickt mit guten Fußballern, die aber vom Kopf nicht auf der Höhe sind.“ Er hat es ja mit allen Tricks versucht, dieses Duell klein zu reden, ihm die Bedeutung zu nehmen. Klappen wollte es nicht. „Die Jungs sind nicht dumm, sie sehen, dass beide punktgleich sind“, sagt Franz.

Purer Abstiegskampf mit Fehlpässen und Fouls

Von vorne bis hinten würgte sich Raisting zum Erfolg – und weil Großhadern genauso vom Druck gelähmt war, entwickelte sich genau das, was niemand herbeireden wollte. Purer Abstiegskampf, mit Fehlpässen, Stockfehlern, kleinen und großen Nicklichkeiten, Fouls. Wobei die Vielzahl der Vergehen auch Schiedsrichter Pascal Hohberger zuzurechnen ist, der eine für diese Liga völlig untypische, kleinliche Linie durchzog, die kaum Körperkontakt zuließ. „Eine Gefahr, weil Großhadern enorme Qualität bei Standards hat“, sagt Franz. Dennoch hielt sich sein Team schadlos. Bei allen mentalen Blockaden vergaß Raisting den Hauptauftrag nicht: das Verteidigen. Vielleicht lag das auch am Ausfall sämtlicher Außenverteidiger. Die Ersatzleute Gianluca Zandt (ein Offensiver) und Maximilian König sind auf anderen Position aktiv, interpretierten ihre Parts – wohl aus Angst vor Fehlern – sehr, sehr defensiv. „Definitiv kein Fehler“, so Franz.

Eine andere riskante Personalrochade sorgte letztlich für den so wichtigen Dreier. Im Sturm entschied sich Trainer Franz für die beiden Jungen, Vinzenz Wolf und Sinan Grgic. Sein Gedankengang dahinter: Jugendliche Leichtigkeit als Gegengift für die angespannten Köpfe. „Sie können befreit aufspielen. Den Druck haben andere.“ Diese Botschaft hämmerte Franz seinen Jüngsten ein – das Roulettespiel ging auf. Die beiden Nachwuchsstürmer erzielten beide Tore.

Beim 1:0 spielten die Raistinger Wolf mit einem Pass in die Tiefe frei. Er gewann sein Laufduell, verzögerte ein wenig und schloss mit einem Schuss ins kurze Eck ab. Leicht angehoben, damit der Torwart nicht mehr mit dem Fuß an den Ball kommt. „Sehr gut platziert“, lobt der Coach. Sinan Grgic’ Tor war Ertrag der guten Spielvorbereitung. Der SVR wusste von Torwart Fabio Gosslers Vorlieben für riskante Ausflüge. Also bedrängte ihn Maximilian König früh, erzwang ein unsauberes Abspiel. Grgic verwertete den Ball flach links. Das waren die nächsten Evolutionsstufen der beiden in ihrer Entwicklung zu Bezirksligastürmern. Das „hohe Risiko“ habe sich ausgezahlt. Zwei Stürmertore hat Raisting in dieser Saison noch nicht gehabt. So gesehen geht es bergauf.

Statistik:

SV Raisting 2

TSV Großhadern 0

Tore: 1:0 (13.) Wolf, 2:0 (32.) S. Grgic. Gelbe Karten: Raisting 2, Großhadern 5. Schiedsrichter: Pascal Hohberger. Zuschauer: 160.