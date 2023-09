Rekordverdächtiger Hattrick: Zoé Klein schießt Neuried in zwölf Minuten ab

Matchwinnerin: Zoé Klein gelang ein Hattrick binnen zwölf Minuten. Foto: MTV Dießen © MTV Dießen

Traumstart in die neue Saison für den MTV Dießen. Matchwinnerin beim Spiel gegen den TSV Neuried war Zoe Klein. In zwölf Minuten gelang ihr ein Hattrick.

Der verspätete Saisonstart des MTV Dießen ist geglückt: Am Mittwochabend siegten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen in Neuried deutlich. Matchwinnerin war Zoé Klein, der in nur zwölf Minuten ein Hattrick gelang. Beide Mannschaften hatten mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Die Fußballerinnen vom Ammersee steckten dies besser weg und dominierten die erste Halbzeit.

Nach einer schönen Kombination zwischen Andrea Bichler und Valerie Zenker zog Klein aus 16 Metern ab und traf zur verdienten Führung (8.). Nur wenige Minuten später eroberte wieder Zenker den Ball, Klein trat durch die Mitte an und hämmerte den Ball unter die Latte. In der 20. Minute machte sie auf Zuspiel von Kathi Schultheiß den Hattrick zum Saisonstart perfekt. Nach dem Seitenwechsel kam Neuried besser ins Spiel. Die Begegnung war nun offen und phasenweise hektisch. In der 69. Minute gelang dem TSV durch Matea Karavla das verdiente 1:3. Zuvor hatte Dießens Torhüterin Larissa Müske schon mal glänzend pariert. In der Schlussphase machte Julia Stapff den Deckel drauf mit einem sehenswerten Freistoßtor aus knapp 25 Metern. (toh)