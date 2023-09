„Bin etwas lauter geworden“: SV Polling mit enttäuschender Vorstellung gegen WSV Unterammergau

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Nicht durchsetzen können sich die Pollinger Fußballer um Maximilian Baumgartner (l.) gegen Julian Kröker und seinen WSV Unterammergau. Foto: Rabuser © Rabuser

Das „Auf und Ab“ beim SV Polling setzt sich fort. Auf den überraschenden Sieg beim FC Wildsteig/Rottenbuch folgte eine verdiente Niederlage gegen den WSV Unterammergau.

Polling – Zwei konstant gute Spiele am Stück sind eine Seltenheit. Mit diesem Phänomen kämpfen nicht wenige Fußball-Mannschaften in der Kreisliga 2. Auch beim SV Polling rätselt man über die allwöchentlichen Achterbahnfahrten. Nach dem überraschenden Auswärtserfolg beim FC Wildsteig/Rottenbuch in der Vorwoche ging die Elf vom Jakobsee nun gegen den WSV Unterammergau sang- und klanglos mit 0:2 unter. Willi Link sprach von einer „großen Enttäuschung“. Er komme sich vor wie bei der deutschen Nationalmannschaft. „Wir bringen es nicht auf dem Platz.“

SV Polling gegen WSV Unterammergau: „Zu wenig“ in Pollings Offensive und Defensive

Es war ein über weite Strecken uninspirierter Feierabendkick, den die Pollinger da am Freitag zelebrierten. Passte immerhin zur ungewohnten Anstoßzeit und zum Geruch von frischem Grillfleisch. „Dieses Auf und Ab macht mich etwas ratlos“, sagte Link. Am System, da ist er sich sicher, hat es nicht gelegen. 4-2-3-1: Das klappte in Rottenbuch bestens, auch die Spieler waren dieselben.

Doch schon im ersten Abschnitt tauchten die Gäste zu oft und zu leicht vor Keeper Mathias Schuster auf. Der verhinderte, was ging, stand aber beim Schnittstellenpass von Ferdinand Brauchle zu Josef Klarwein auf verlorenem Posten – 1:0 für Unterammergau. „Wir arbeiten schlecht gegen den Ball“, hielt Link fest.

Auch offensiv war es zu wenig. Zwei Versuche aus der Distanz waren zu notieren. Erst, als sich die Pause näherte, sorgten Eckstöße für Gefahr. Einmal verpasste Philipp Seligmann den Kopfball, dann setzte Sebastian Gößl den Ball mit dem schwächeren Fuß am Tor vorbei. Ein ähnliches Malheur unterlief später Maximilian Hoier, wenngleich Link hier – anders als der souverän leitende Unparteiische Franz Bernlochner – ein Abseits zu Ungunsten seiner Elf ausgemacht hatte.

Links Mimik beim Gang in die Kabine ließ erahnen, was folgen würde. „Ich bin etwas lauter geworden.“ War aufgrund der Struktur des Pollinger Sportheims schwer zu überhören. Bei seinen Kickern kam die verbale Energie nur bedingt an. Sie seien danach „etwas besser“ gewesen. „Aber das hat bei Weitem nicht gereicht.“ Link monierte „zu wenig Spirit“. Unterammergau sei spielerisch gewiefter, aber „keine Übermannschaft“ gewesen. Aber nach dem 2:0 durch Elias Hartwig ein verdienter Sieger. (Oliver Rabuser)

Statistik

Tore: 0:1 (29.) Klarwein, 0:2 (78.) Hartwig. Gelbe Karten: Polling 4, Unterammergau 2. Schiedsrichter: Franz Bernlochner. Zuschauer: 100.