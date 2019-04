Brunnthal eiskalt: Antdorf schon zur Pause K.O.

Das Bemühen war da: Die Antdorfer (hier Fazlican Verep, Mi., und Philipp Lipinski, re.) wehrten sich gegen Brunntahl (links Felix Brückl) nach Kräften und kassierten in der zweiten Hälfte keinen Treffer mehr.

Klaß feiert erneut Doppelpack

von Paul Hopp schließen

Warum der ASV Antdorf in der Tabelle der Kreisliga 1 ganz unten und der TSV Brunnthal ganz oben steht, das bekamen die Zuschauer auf dem ASV-Sportplatz recht früh binnen 120 Sekunden vorgeführt.

Antdorf– Nach tollem Pass von Antdorfs Philipp Lipinski eilte ASV-Kapitän Markus Winkler aufs Gäste-Tor zu. Doch anstatt zu schießen, passte er – und der Ball landete beim Gegner (8.). Gleich darauf starteten die Brunnthaler einen Spielzug über rechts, die maßgenaue Hereingabe verwertete Jakob Klaß zum 1:0 (10.).

Die Gäste blieben danach weiter am Drücker und feierten letztlich einen 4:0 (4:0)-Erfolg. Die Antdorfer konnten immerhin für sich verbuchen, ordentlich mitgespielt zu haben. In der zweiten Hälfte ließen die Platzherren auch keinen Treffer mehr zu, obwohl die Brunnthaler durchaus gewillt waren, das Ergebnis nach oben zu schrauben. „Die Spiele, die nun kommen, sind für uns die wichtigen“, sagte ASV-Trainer Ali Kaya mit Blick auf die nächsten Wochen. Brunnthal, das war klar zu sehen, ist in der Liga einfach übermächtig.

Nach dem Führungstreffer machten die Gäste richtig Druck und hatten auch das Glück auf ihrer Seite. Florian Roth traf im Strafraum den Ball nicht richtig, doch ASV-Torwart Sebastian Mangold lenkte ihn unglücklich zum 0:2 ins Tor (29.). Im Anschluss an eine Ecke kam Klaß frei zum Kopfball und erhöhte auf 3:0 (36.). Wenig später reagierte ASV-Keeper Mangold bei einem Schuss von Luis Fischer stark, gegen den zweiten Versuch von Fabian Porr hatte er keine Chance (41.). Beim Stand von 4:0 war die Partie entschieden.

Nach der Pause hatte Antdorf zweimal Pech: Winkler wurde auf dem Weg zum Tor wegen angeblicher Abseitsstellung zurückgepfiffen (62.), Dominik Kühberger vergab freistehend (64.). Wegen einer flapsigen Bemerkung nach einem Pfiff erhielt Winkler die gelb-rote Karte (67.). Brunnthal hatte danach viel Ballbesitz, aber keine zwingenden Tormöglichkeiten mehr. ph

Statistik

ASV Antdorf – TSV Brunnthal 0:4 (0:4). ASV Antdorf: Mangold – Fichtner, Calliari, Oswald, Paliogiannis, Winkler, Yerli, Kühberger, F. Verep, Spasic, Lipinksi/eingewechselt: Deschlmaier (75.), Stückl, (80.), Coban (87.). TSV Brunnthal: Geisbauer – Degel, Klepsch, Neulinger, Betzler, Roth, Porr, Klaß, Fischer, Reinisch, Richter/eingewechselt: Brückl (46.), Seubert (46.), Brandl (81.). Tore: 0:1 (10.) Klaß, 0:2 (29.) Roth, 0:3 (36.) Klaß, 0:4 (41.) Porr. Gelbe Karten: Antdorf: Calliari, Spasic, Lipinksi – Brunnthal: Degel. Gelb-rote Karte: Antdorf: Winkler (67., Foul/Meckern). Schiedsrichter: Anton Miller (WSV Unterammergau). Zuschauer: 80.