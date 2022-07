BSC Oberhausen und SC Huglfing schließen sich zur SG Hungerbach zusammen

Von: Roland Halmel

Gleichberechtigtes Trainerduo: Der Oberhausener Jürgen Feistl (links) und der Huglfinger Peter Müller betreuen die neuformierte SG in der kommenden Saison. Foto: halmel © halmel

Der BSC Oberhausen und SC Huglfing werden künftig als SG Hungerbach auflaufen. Neben zahlreichen positiven Reaktionen gab es auch Kritik.

Oberhausen/Huglfing – Den BSC Oberhausen und den SC Huglfing suchen Fußballinteressierte in der kommenden Saison vergeblich in den neu eingeteilten Ligen des Kreises Zugspitze. Die beiden Vereine haben sich jedoch nicht vom Spielbetrieb abgemeldet, sie haben sich stattdessen zusammengeschlossen und firmieren nun unter einen neuen Namen. Als SG Hungerbach spielen beide Vereine nun gemeinsam in der A-Klasse 9.

Oberhausen hatte davor drei Jahre lang mit dem TSV Weilheim eine Spielgemeinschaft gebildet, da beide Teams nicht mehr genug eigene Spieler zur Verfügung hatten. Diese Zusammenarbeit endete mit der Saison 2021/22. Sportlich gesehen war diese Zusammenarbeit wenig erfolgreich: Die Erste Mannschaft stieg von der Kreisklasse in die A-Klasse ab, die Zweite (B-Klasse) musste wegen Spielermangels abgemeldet werden. Stattdessen kooperieren künftig die beiden Nachbarn.

„Das war ein logischer Schritt, weil Huglfing und Oberhausen schon seit ewiger Zeit im Nachwuchs bei der JFG Hungerbach zusammenarbeiten“, erklärte Jürgen Feistl, der zusammen mit Peter Müller als gleichberechtigtes Gespann die neue SG-Mannschaft trainiert. Müller stand schon in der vergangenen Saison bei den Huglfingern an der Seitenlinie, die in der A-Klasse 6 direkt hinter der von Feistl gecoachten Spielgemeinschaft Oberhausen/Weilheim Platz acht belegte. „Wir sind beide gebeten worden, die neue Mannschaft zu trainieren, weil wir die Leute halt kennen“, berichtete Feistl. Das gilt auch für die Spieler, die fast durchwegs schon im Nachwuchsbereich zusammengespielt haben. „Von den Spielern ist auch die Initiative für den Zusammenschluss gekommen“, berichtete Feistl, der aber zugleich einräumt, dass es von einigen älteren Mitgliedern beider Vereine auch kritische Worte gab.

Einer, der von diesem Projekt offensichtlich überzeugt ist, ist Max Tafertshofer, der in der vergangenen Saison noch beim ASV Habach in der Kreisliga spielte. Der 23-Jährige kehrte jetzt an alte Wirkungsstätte zurück, um mit seinen Kumpels aus Jugendtagen wieder gemeinsam zu kicken. „Das ist auch unser Ansatz, die ehemaligen Spieler der JFG Hungerbach zurückzubekommen“, so Feistl, der ansonsten auf das Stammpersonal beider Vereine aus der vergangenen Saison zurückgreifen kann.

Aktuell umfasst der Kader der neuen SG 25 Spieler für die Erste und Zweite Mannschaft, die gemeinsam trainieren. Das Reserveteam hätte es in der neuen Spielzeit mangels Personal weder in Oberhausen noch in Huglfing gegeben. „Eine Zweite Mannschaft ist aber ganz wichtig“, urteilt Feistl, der seine Mannen lobt. „Sie ziehen im Training sehr gut mit.“. Die Übungseinheiten finden abwechselnd in Oberhausen und in Huglfing, das demnächst auch einen Kunstrasenplatz zur Verfügung hat, statt. Selbiges gilt auch für die Heimspiele der SG.

Für die kommende Saison hat sich die neu formierte Spielgemeinschaft auch einiges vorgenommen. „Wir wollen in die Aufstiegsrunde, dafür haben wir den Kader und die Spieler“, ist Feistl von seiner jungen Truppe, die einen Altersschnitt von nicht einmal 23 Jahren aufweist, überzeugt. Los geht’s für die SG Hungerbach am Samstag, 6. August mit dem Heimspiel gegen den SV Uffing II. Was auffällt: Die SG Hungerbach hat in ihrer Gruppe fast ausschließlich Zweite Mannschaften zum Gegner. Diese sind neben Uffing Ii noch ASV Habach II, FC Penzberg II, SG Antdorf/Iffeldorf II und SV Polling II. Darüber hinaus messen sich die Hungerbacher in ihrer Gruppe mit dem SV Eberfing und den Spielfreunden Bichl.

Zum Kader gehören auch nach wie vor die ehemaligen Spieler des TSV Weilheim, die bei der SG geblieben sind. Von Seiten der Weilheimer Fußballer gab es nach der Trennung vom BSC Oberhausen keine bösen Worte. „Da ist alles korrekt abgelaufen, die Zusammenarbeit hat auch gut geklappt“, urteilte TSV-Fußballerchef Thomas Penzkofer. Die Weilheimer haben zur kommenden Saison keine Herren-Mannschaft für den Spielbetrieb gemeldet (Bericht folgt). (Roland Halmel)