Defensivstarkes Kollektiv - Penzberg startet in Unterpfaffenhofen erfolgreich in die Rückrunde

Von: Andreas Mayr

Siegtorschütze Denis Grgic © Andreas mayr

Der FC Penzberg konnte seinen Rückrunden-Auftakt erfolgreich gestalten. Das Siegtor gegen den SCU schoss Denis Grgic bereits nach zwölf Minuten.

Penzberg – Kaum startet die Rückrunde, steht ein neuer FC Penzberg auf dem Fußballplatz. Gar nicht charakteristisch war das, was die Mannschaft beim SC Unterpfaffenhofen zeigte. Gemeinschaftlich verteidigten die Kicker ihre frühe Führung und hielten den Kasten sauber. Zum ersten Mal, sagte Trainer Simon Ollert, habe er das Gefühl gehabt, „dass wir zu Null spielen werden“.

Ihn freute das doppelt, weil der Schwerpunkt für die Rückrunde klar auf die Defensive gesetzt wird. Hatte der FCP die ersten Monate in das neue Offensivsystem investiert, steht nun die Abwehr für den Winter auf der Agenda. Den 1:0 (1:0)-Erfolg nennt der Coach folgerichtig „einen ersten richtigen Schritt“.

Zum Start in die zweite Saisonhälfte sah man aber auch im Angriff einen neuen FC Penzberg. Denis Grgic rückte erstmals ins Sturmzentrum, wo er sich in Raisting voriges Jahr zu einem der Top-Stürmer der Bezirksliga geschossen hatte. Dafür wich Franz Huber auf die rechte Außenbahn aus. „Überragend gearbeitet. So stelle ich mir das vor“, sagte Simon Ollert. Die drei Angreifer – auf links agierte noch Uros Puskas – fokussierten sich wesentlich häufiger auf ihre Wege nach hinten, bildeten die „erste Verteidigungslinie“, wie der Trainer sagte. Gleichzeitig zahlte sich die taktische Umstellung direkt nach zwölf Minuten aus.

Penzberg gelang ein Spielzug, der typisch für das Team ist und vor dem die Gegner regelmäßig in der Spielvorbereitung warnen. Maximilian Panholzers überragender Steckball öffnete die linke Seite. Uros Puskas Flankenball landete auf dem Kopf von Denis Grgic und anschließend im langen Eck – 1:0. „Top gespielt, einfach und kompromisslos“, lobte Ollert. „Solche Aktionen wünsche ich mir deutlich mehr.“ Nicht nur wegen der Führung startete der FCP blendend. Die Gäste schoben sich geduldig den Ball hin und her. Erst als der Platz tiefer und rutschiger wurde, tat sich Penzberg schwerer. „Am Ende war’s ein Kampfspiel, wo wir endlich dagegengehalten haben.“ Die Gastgeber lieferten keineswegs eine schlechte Partie ab, versuchten stets in die Räume zwischen den Abwehrketten zu kommen. Doch Panholzer und Marco Hiry leisteten als Sicherheitsdienst gute Arbeit im Zentrum. „Das war das Wichtigste“, so Ollert. Zu bemängeln gab’s nur die Verwertung der guten Torszenen. „Für die Nerven hätte ich mir ein 2:0 oder 3:0 gewünscht.“ Am Ende verspürte Ollert eine „Riesen-Erleichterung“.

Und auch ein weiterer Störfaktor ist endgültig beseitigt. In Unterpfaffenhofen kehrte Efe Kurtar zurück ins Team. Seit zwei Wochen trainiert er hart und viel mit der Ersten Mannschaft. Die alten Kamellen um seinen Urlaub zum Saisonstart (wir berichteten) und die anschließenden Wochen in der Reserve haben die Penzberger zu den Akten gelegt. „Er arbeitet viel. Ich wünsche mir, dass er dran bleibt“, sagt sein Trainer. Zehn Minuten vor Ende kam er für Gabriel Taffertshofer als zusätzliche Absicherung der Defensive aufs Feld. „Guter Einsatz“, befand Ollert. Im Herbst blüht der FCP also noch einmal auf. Womöglich genau der richtige Impuls für die lange Winterpause, die bevorsteht. (Andreas Mayr)

Statistik

SC Unterpfaffenhofen 0 FC Penzberg 1

Tor: 0:1 (12.) Grgic. Gelbe Karten: Unterpfaffenhofen 2, Penzberg 4. Schiedsrichter: Roland Rexha. Zuschauer: 75.