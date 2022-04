Drei Tore kurz vor Schluss: Penzbergs angeschlagener Joker Maximilian Berwein macht den Unterschied

Von: Roland Halmel

Maximilian Berwein brachte dem 1. FC Penzberg die Wende. © Andreas Mayr

Dezimierte Penzberger haben den Charaktertest beim MTV Berg bestanden. Eine Einwechslung bescherte den Bezirksliga-Fußballern die Wende.

Penzberg – Die schwache Trainingsleistung unter der Woche ließ bei Martin Wagner die Alarmglocken schrillen. Seine Befürchtungen, dass sich seine Bezirksliga-Fußballer beim MTV Berg hängen lassen, nachdem der Aufstiegszug ohne sie auf die letzten Meter der Saison einbiegt, bewahrheiteten sich aber nicht. Obwohl der FCP stark ersatzgeschwächt beim MTV antrat, bestand der Tabellensechste den Charaktertest. Mit drei Toren in der Schlussphase machten die Penzberger aus einem 0:1-Rückstand einen 3:1-Erfolg.

„Das war eine Leistung, vor der ich nur den Hut ziehen kann“, lobte Wagner seine Mannschaft, die auf sieben Stammkräfte verzichten musste. Dadurch kam der ehemalige C-Klassenspieler Erduan Abdyli zu seinem Debüt und Samir Azizi musste ohne Training von Beginn an ran. Ein Sonderlob gab es für die Innenverteidiger beim FCP, Efe Kurtar und Fazlican Verep. „Beide machten ein starkes Spiel, obwohl sie wegen des Ramadans fasten.“

Maximilian Berwein macht den Unterschied

Den Start in die Partie verschlief Penzberg. Sepp Siegert verlor den Ball und Keeper Korbinian Neumaier ließ den Schuss von Marcel Höhne (4.) zum 1:0 für Berg durchrutschen. Nach einer Viertelstunde fanden die Gäste besser ins Spiel, was auch daran lag, dass der MTV fast nur noch auf lange Bälle setzte. Mit dem Offensivspiel tat sich der FCP in der phasenweise hitzigen und hektischen Partie jedoch lange Zeit schwer. Das änderte sich, als Wagner in der Schlussphase den angeschlagenen Maximilian Berwein brachte. „Er machte den Unterschied“, sagte Wagner, weil sein Joker an allen drei Toren der Gäste beteiligt war. Zweimal profitierte Denny Krämer von Berweins Vorarbeit. Erst köpfte er eine Flanke zum 1:1 (84.) in die Maschen. Wenig später landete ein Berwein-Freistoß bei Krämer (86.), der zum 2:1 einschoss. In der Nachspielzeit wurde Berwein im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter versenkte Patriot Lajqi (90+5.) zum 3:1-Endstand.