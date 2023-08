Interimscoach Sepp Siegert soll den FC Penzberg zurück in die Spur bringen

Von: Andreas Mayr

Teilen

Nach der Entlassung von Simon Ollert soll Sepp Siegert im Penzberger Team die Verkrampfung lösen. © andreas mayr

Der 1. FC Penzberg hat einen Nachfolger für Simon Ollert auf der Trainerposition gefunden: Josef Siegert hat das Ruder beim Bezirksligisten übernommen.

Penzberg – Er hat aufgehört zu zählen. Wie oft er nun schon eingesprungen ist beim FC Penzberg, weiß Josef Siegert senior nicht. „Es waren einige Male“, sagt die FC-Ikone. Ihm macht das nichts aus, den ewigen Feuerwehrmann zu spielen. Das Trainerdasein mache ihm Spaß, sagt Siegert. Nur das Drumherum sei nicht so schön. Ein Trainerwechsel wühlt auf, verursacht Unruhe.

Aber: „Das ist das Geschäft, ob Profi oder Amateur.“

Genau deshalb funktioniert Josef Siegert auch als Interimsmann so gut. Er analysiert die Lage stets nüchtern und er ist ein grenzenloser Pragmatiker. Gerne zitiert er Mehmet Scholl, der vor sechs Jahren über die Jugendspieler aus den Leistungszentren gesagt hat: „Sie können 18 Systeme rückwärtslaufen und furzen.“ An Grundlagen wie Dribbeln oder Zweikampfführung mangele es aber. „So ist es mir bei uns vorgekommen, da hapert’s ein bisserl“, findet Siegert. Und genau das bekamen die Spieler in dieser Woche vor dem Heimspiel gegen Wacker München an diesem Samstag (14.30 Uhr, Nonnenwaldstadion) serviert: eine große Portion Grundlagen-Training.

Eine Sache ist Siegert aber wichtig nach der Demission von Simon Ollert. Er wollte unbedingt betonen, wie sehr er Ollert mag und schätzt. „Als Typ und als Trainer – er hat richtig Ahnung vom Fußball.“ Nur in den vergangenen Wochen habe es einfach nicht mehr gepasst. Was in der Vorbereitung mit Verletzten und Urlaubern begann, weitete sich aus zu einer Negativspirale, in der die Mannschaft verkrampfte. Diese Starre möchte der Übergangscoach nun mit der Rückbesinnung auf traditionelle Werte lösen. Das taktische Geplänkel hat er fürs Erste beiseite geschafft. In den ersten zwei Einheiten ging es um Spaß, um Spielformen, um Leidenschaft und um Zweikämpfe. „Im Training kann es ruhig mal krachen“, sagt Sepp Siegert. Ihm war’s wichtig, dass sämtliche Spieler Erfolgserlebnisse einsammeln, um die Verunsicherung zu vertreiben. „Ich gehe ja nicht ins Training, damit ich zwei Stunden von daheim weg bin.“

Seine Mannschaft muss am Samstag nicht gewinnen. Dafür ist der Gegner Wacker München individuell zu gut aufgestellt, um derlei Proklamationen herauszutröten. Doch Sepp Siegert will seine Penzberger kämpfen sehen. Vorstandskollege Joachim Plankensteiner hat das so formuliert: „Der Trainer ist ein Teil. Aber wir haben auch noch eine Mannschaft. Ich habe sie in die Pflicht genommen.“ Die Zeit der Ausflüchte ist unter Sepp Siegert abgelaufen. „Es gibt keine Ausreden mehr. Egal, wer spielt“, betont der Sepperl, wie ihn viele beim FCP nennen. Gefragt sind alle im Kader, die 18-Jährigen wie die alten Hasen, wobei er von Marco Hiry, von seinem Sohn und von den anderen Routiniers schon erwartet, dass sie „vorangehen und die Ärmel hochkrempeln“. Josef Siegert sagt vor seinem Heimdebüt: „Mir ist wichtig, dass die Zuschauer eine Mannschaft sehen, die kämpft und gewinnen will.“

Es kann durchaus sein, dass sich Fußballer auf neuen Positionen wiederfinden. In Sachen „Aufstellung“ wollte der Coach nichts verraten. So viel nur: Franz Fischer und Andreas Schneeweiß verabschiedeten sich in den Urlaub. Ein wenig hat sich der neue Trainer auch mit dem Gegner beschäftigt und viel Qualität im Angriff rund um Patrick Ochsendorf entdeckt. Eine typische Münchner Mannschaft mit spielerischem Ansatz. „Wenn wir einen Punkt holen – super. Sonst geht die Welt auch nicht unter.“ (Andreas Mayr)