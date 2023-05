SV Raisting: Der Fokus richtet sich ab sofort auf die Reserve

Von: Christian Heinrich

Beim SV Raisting liegt der Fokus nun auf die Reserve. © FuPa/Oliver Rabuser

Vor dem letzten Heimspiel dieser Saison am Sonntag gegen den FC Neuhadern (14 Uhr) geht es für Johannes Franz nur noch um Nebenziele. „Natürlich wollen wir so weit oben stehen wie möglich“, räumt der Trainer des SV Raisting ein.

Raisting – Aber einen so gravierenden Unterschied macht es nicht, ob sein Team in der Abschlusstabelle der Bezirksliga Süd ihren sechsten Platz behauptet oder sich noch auf Rang fünf oder vier verbessert. Zumal der Coach die Saison ohnehin als Erfolg wertet.

Schließlich hatte er gewaltige Umbaumaßnahmen in seinem Kader vornehmen müssen. Für dieses Jahr ist also alles abgearbeitet. Alles weitere wird konkret, wenn das Team nach vierwöchiger Pause am 26. Juni die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit aufnimmt. „Langfristig ist das Ziel, uns im oberen Drittel zu platzieren“, wiederholt Franz, was der Verein schon vor einem Jahr ins Auge gefasst hat.

Anders sieht es für die Reserve des Bezirksligisten aus, die guter Hoffnung ist, sich den Traum von der Meisterschaft in der A-Klasse und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse zu erfüllen. Franz würde diesen Schritt selbstverständlich begrüßen, verringert er doch den Abstand zwischen erster und zweiter Mannschaft. Allerdings ist das Titelrennen in der Meisterrunde D noch nicht entschieden.

Noch kann die SG Lechsee die Raistinger vom Platz an der Sonne verdrängen. „Wir hoffen, dass die Reserve der Relegation entgehen kann und den direkten Sprung schafft“, so Franz. So lange das nicht der Fall ist, befindet er sich mit seinem Trainerkollegen Roland Perchtold im ständigen Austausch, ob er Unterstützung aus der ersten Mannschaft braucht. Drei Spieler sind eingeplant, die Franz gegen Neuhadern nur bedingt einsetzen soll, damit sie gegen Burggen für die Zweite auflaufen dürfen.