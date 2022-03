Raistings Trainer Franz kocht vor Wut

Von: Christian Heinrich

Der Kapitän als Torschütze: Viktor Neveling (im roten Trikot, am Ball) rettete seinen Raistingern mit einem verwandelten Foulelfmeter zumindest noch das Unentschieden. © Roland Halmel

Auch am Tag danach war der Ärger bei Johannes Franz noch nicht verraucht. Das 1:1 seiner Raistinger in Unterpfaffenhofen wurmte ihn gewaltig.

Raisting – Johannes Franz hatte entschieden, sich wenigstens für eine Nacht ein Schweigegelübde aufzuerlegen. Kurz nach der Partie in Unterpfaffenhofen war der Trainer des SV Raisting noch zu aufgewühlt, um mit der gebotenen Distanz seine Meinung preiszugeben. Irgendwie kochten die Emotionen so hoch, dass es in seinem Herzen erst einmal nicht besser wurde. „Je länger ich über das Spiel nachgedacht habe, umso ärgerlicher wurde ich“, gab der Coach dann am folgenden Tag zu Protokoll.

Wie schon gegen Oberweikertshofen verschenkt Raisting auch diesmal den Sieg

Es gab so manches, was dem Spielertrainer auf den Magen schlug. Vieles wäre wohl zu verdauen gewesen, wenn die Partie gegen Abstiegskandidaten der Bezirksliga Süd nicht mit einem 1:1 (0:0) geendet hätte. „Wir sind jetzt vom zweiten Platz ein stückweit weg“, stellte Franz nach dem zweiten Remis in diesem Jahr fest. Schon gegen Oberweikertshofen hatten seine Kicker einen Dreier verdaddelt, nun wiederholte sich das Missgeschick gegen Unterpfaffenhofen.

Der Chancenwucher wird Raisting zum Verhängnis

Mildernde Umstände wie den kleinen Nebenplatz des Rivalen oder dessen bedingungslosen Kampf um die eigene Existenz wollte der Trainer nicht gelten lassen. Sein Team hätte sich trotzdem durchsetzen können, wenn sie vor dem gegnerischen Gehäuse nur ein wenig effektiver agieren würde. „Wir brauchen zu viele Chancen, sonst hätten wir neun statt fünf Punkte“, haderte der Coach.

Das Raistinger Ausgleichstor resultiert aus einem Elfmeter

Die Raistinger brauchten lange, bis sie ihr einziges Tor erzielten. Dazu musste Denis Grgic in der 73. Minute einen Elfmeter herausholen, den Viktor Neveling verwandelte. Zuvor hatte sein Team einige hochkarätige Gelegenheiten verpulvert. Ein Schuss von Markus Riedl knallte gegen die Latte, den Abpraller nahm Grgic volley, doch der Ball kam zu zentral, dass der gegnerische Keeper noch abwehren konnte. „Einen halben Meter weiter daneben und es steht 1:0 für uns“, sinnierte Franz.

Unterpfaffenhofens Führung ein Tor mit Ansage

Während sich über diese Szene noch diskutieren ließ, war der Fall bei all den Flanken, die seine Kicker auf den zweiten Pfosten schlugen, klar. Denn in diesem Raum befand sich niemand. „Wenn wir einen Stürmer mit Geschick gehabt hätten, hätten wir zwei, drei Tore gemacht“, war Franz überzeugt. Da seine Mannschaft in diesem Jahr bislang aber nur ein Mal pro Spiel trifft, reichte dem SC das 1:0 von Tobias Harmatiuc (65.), um den Raistingern ein Remis abzuknöpfen. Der Treffer sorgte bei Franz für einigen Verdruss, denn er resultierte aus einem Eckball. Das kann vorkommen, nur war es nicht die erste Ecke, die mit Unterschnitt in den Raistinger Strafraum segelte. „Das war ihr einziges Mittel“, monierte Franz. „Ich habe kein Verständnis dafür, wenn man zuvor schon einige Warnschüsse bekommt und es reagiert keiner.“

Statistik

SC Unterpfaffenhofen - SV Raisting 1:1

Tore: 1:0 (65.) Harmatiuc, 1:1 (73.) Neveling (Elfmeter). Gelbe Karten: Unterpfaffenhofen 1, Raisting 4. Rote Karte: Unterpfaffenhofen: Meßner (84., Schiedsrichterbeleidigung). Schiedsrichter: Martin Horne. Zuschauer: 70