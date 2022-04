Pollings Trainer Robert Färber ziert sich noch

Von: Christian Heinrich

Immer mit vollem Engagement: Pollings Trainer Robert Färber (rechts, hier beim Auswärtsspiel in Peißenberg im vergangenen November. © Andreas Mayr

Bleibt er oder hört er auf? Robert Färber hält sich noch bedeckt, was seine Zukunft beim SV Polling betrifft. Die Spieler könnten ihren Teil dazu beitragen, dass er dem Kreisligisten erhalten bleibt.

Polling – Es waren nicht nur die vier Tore seiner Elf gegen die zweite Garde des TuS Holzkirchen, die Robert Färber gefallen haben. Die gesamte Leistung imponierte dem Trainer des SV Polling. „Wenn wir das alles auf den Platz bringen, ist mir nicht bange.“ Er sieht sein Team auf bestem Weg, den Verbleib in der Kreisliga zu schaffen. Durch den Erfolg über Holzkirchen hat der SVP sechs Zähler zwischen sich und den Relegationsplatz gelegt. Gelingt diesen Mittwoch, 27. April, noch ein Punktgewinn im Nachholspiel beim SV Ohlstadt (19 Uhr), wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der aktuelle Tabellenachte weiter der Liga angehört. Zumal sich den Pollingern kommenden Samstag beim Tabellenvorletzten Waldram die nächste Gelegenheit bietet, die Bilanz aufzupolieren.

Es ist definitiv noch nichts entschieden.

Allerdings stellt sich danach die Frage, ob Färber in eine dritte Saison beim SV Polling geht oder sein Engagement in diesem Frühjahr endet. „Es ist definitiv noch nichts entschieden“, stellt der 49-Jährige klar. Als Färber den Kreisligisten im Sommer 2019 übernahm, kam dies einem echten Coup der Pollinger Verantwortlichen gleich. Der Coach hatte zuvor fünf Jahre lang in Raisting sehr erfolgreich gearbeitet und war mit seinem Ensemble von der Bezirksliga bis in die Bayernliga aufgestiegen. Danach verbrachte er drei Jahre in Pöcking und spielte auch mit dem Sportclub in der Bezirksliga und Kreisliga.

Abgemacht waren zwei bis drei Spielzeiten in Polling

„Für mich war es ein Glücksfall, dass er damals zu uns gekommen ist“, erinnert sich Helmut Karg. Der ehemalige Abteilungsleiter verpflichtete Färber zusammen mit Ludwig Huber als Trainertandem. Allerdings beendete Huber bereits nach einem Jahr sein Engagement aus persönlichen Gründen. Färber stand zu seinem Wort, das er Karg bei seiner Verpflichtung gegeben hatte. „Zwei bis drei Spielzeiten möchte er machen, das reicht ja auch“, nennt Karg die gemeinsame Abmachung.

Der Vorstand hat entschieden, dass man schon gern mit Robert weitermachen möchte.

Seine Nachfolger liebäugeln jetzt sogar mit einer Zugabe. „Der Vorstand hat entschieden, dass man schon gern mit Robert weitermachen möchte“, verkündet Tobias Niederleitner. Für den stellvertretenden Abteilungsleiter steht fest, „dass unser Trainer super zum Verein passt, auf und neben dem Platz“. Deshalb sollen demnächst die Gespräche mit dem Coach weiter vertieft werden. Da seine Engagements in der Regel mindestens drei Runden währten, bliebe Färber eigentlich noch ein Jahr, um seine Mission im Klosterdorf zu vollenden. Allerdings hat er in Polling mittlerweile genauso viele Jahre verbracht wie in Pöcking. Denn wegen der Pandemie dauerte die Saison 2019/20 nicht zwölf sondern 24 Monate. Was er ähnlich sieht. „Ich würde eher sagen, dass das Kapitel Polling drei Jahre sein wird.“

Pandemie hat Fußball im Amateurbereich nachhaltig verändert

Es war eine außergewöhnliche Zeit, die dem Coach mehr zusetzte als seine Arbeit bei seinen früheren Stationen. „Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach“, räumt er ein. Die Ursache dafür ist die Pandemie, die den Fußball im Amateurbereich wohl stärker verändert, als dies momentan schon abzusehen ist. Ein echter Spielfluss war durch die ständigen Unterbrechungen nicht möglich. „So viele Vorbereitungen wie hier habe ich in meiner Zeit als Trainer noch nie gemacht“, sagt er.

Mehrere Stammspieler der Pollinger haben schwere Verletzungen erlitten

Dass dies nicht frei von Tücken ist, bekam Färber auch in dieser Saison zu spüren. Seine Mannschaft gehört zu den Vereinen im Landkreis Weilheim-Schongau, die mehrere Verletzte zu beklagen haben. Am vergangenen Sonntag ergänzte Mathias Schuster die Liste, als er sich ohne gegnerische Einwirkung die Achillessehne riss. Der Torhüter ist nicht der einzige Leistungsträger, dessen Fehlen die Spielstärke der Mannschaft beeinflusst. Kapitän Sebastian Gößl (Bruch des Sprunggelenks) fällt auch lange aus. Außerdem beendete Michael Schöttl in der Winterpause seine Karriere. Hinzu kamen zahlreiche Akteure, die an Corona erkrankten und in wichtigen Spielen fehlten oder so sehr durch das Virus geschwächt waren, dass sie nach ihrer Genesung längere Zeit benötigten, um wieder in den Vollbesitz ihrer Kräfte zu kommen.

Die Pollinger Mannschaft hat sich inzwischen zusammengerauft

Ein weiterer Punkt, der die Zusammenarbeit nachhaltig beeinflusste, war das veränderte Freizeitverhalten der Kicker nach dem Ende des Lockdowns. „Dass wegen Corona die Prioritäten bei den Spielern anders gesetzt wurden, machte es dem Trainer zusätzlich schwer“, gibt Niederleitner zu. Zu seiner Erleichterung haben die Pollinger Kicker mittlerweile ihr Verlangen nach Urlaub gestillt. Seit der Wintervorbereitung hat kein einziger Spieler mehr gefehlt, weil er dringend Ferien nötig hatte. „Man hat sich schon zusammengerauft“, berichtet Niederleitner. Dieser positive Prozess könnte am Ende auch Färber ins Grübeln bringen, ob er in der nächsten Saison mit dem Pollinger Kader mehr erreicht, als nur den Klassenerhalt zu sichern, sollten alle seine Schützlinge an einem Strang ziehen. „Der Trainer setzt voraus, dass die Leute eine gewisse Einstellung zu dem Ganzen haben“, so Niederleitner. Die könnte jetzt vorhanden sein.