Derbyliga mit einigen Unbekannten –SV Polling startet beim Landkreisrivalen TSV Altenstadt

Reinhängen für ein gutes Ergebnis: Der SV Polling (in Schwarz) peilt in der Kreisliga 2 zunächst einmal den Klassenerhalt an. Foto: Emanuel gronau

Saisonauftakt in der Kreisliga

Von Roland Halmel schließen

Der SV Polling startet am Wochenende gegen den TSV Altenstadt in die Saison. Die Konkurrenz in dieser Saison ist für Trainer Link Neuland.

Polling – Willi Link kennt sich mit dem Fußball in der Region aus. Der neue Trainer des SV Polling coachte Vereine wie den BSC Oberhausen, den TSV Benediktbeuern, den Lenggrieser SC und den TSV Murnau. Und wenn er mal keinen Trainerjob nachging, fand man ihn regelmäßig auf den verschiedensten Fußballplätzen als Zuschauer. Dennoch gibt es einige Teams im Landkreis, die für Link unbeschriebene Blätter sind – und ausgerechnet mit solchen bekommt es sein neuer Klub in der Mehrzahl in der kommenden Saison in der Kreisliga 2 zu tun.

„Ohlstadt ist die einzige Mannschaft, die ich kenne“, räumt Link ein. Die für ihn unbekannten Teams aus dem Westen des Landkreises – aus Altenstadt, Wildsteig-Rottenbuch und Peiting – versuchte er deshalb, in der Vorbereitung zu Gesicht zu bekommen. Das klappte zwar nicht durchgehend, dennoch konnte sich der Pollinger Coach inzwischen eine grobe Einschätzung der neu zusammengestellten „Derbyliga“ machen. „Eine sehr gute Liga, in der ich Peißenberg als das stärkste Team einschätze“, urteilt Link. Er räumt unumwunden ein, dass er die alte Einteilung, mit Gegnern vor allem aus dem Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, bevorzugt hätte. „Aber meine Jungs freuen sich auf die neuen Gegner, die kurzen Wege und die vielen Derbys“, sagt Link.

Der erfahrene Trainer geht davon aus, dass die Konstellation nicht von Dauer sein wird: „Er ist vermutlich das letzte Jahr mit dem Modus, und dann wird hoffentlich wieder mit dem vorherigen gespielt.“ Link sagt offen, dass er kein Fan des neuen Systems ist, in dem im Herbst in kleineren Gruppen und danach im Frühjahr in Aufstiegs- und Abstiegsrunden gespielt wird.

Bei seiner neuen Mannschaft beeindruckte ihn indessen die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung. „Die war super. Wir waren nie unter 20 Mann“, lobte Link den Eifer der Pollinger, der sich aber nicht unbedingt in den Testspielauftritten widerspiegelte. „Die waren eher durchwachsen“, so Link. Gegen die Kreisklassisten SG Antdorf/Iffeldorf (5:1), TuS Geretsried II (5:0) und SV Uffing (6:0) gab es klare Siege. Gegen die Kreisligisten SV Unterpfaffenhofen (2:3) und TSV Landsberg II (2:2) blieben die Pollinger ohne Erfolgserlebnisse. „Wir haben dabei einiges ausprobiert, auch die Dreierkette. Das funktionierte ganz ordentlich.“

Der Kader der Pollinger ist im Vergleich zur vergangenen Spielzeit weitgehend unverändert geblieben. Abgänge gab es keine, wobei Marcel Mayr eine Pause einlegt. Aus der zweiten Mannschaft und aus dem Nachwuchs stießen fünf Spieler zur ersten Garnitur. „Quantitativ sind wir gut bestückt“, erklärt Link. Qualitativ sieht er aber noch Luft nach oben. „Wenn bei uns zwei oder drei Leistungsträger ausfallen, wird es kritisch.“

Nicht zuletzt deshalb ist er beim Saisonziel auch eher vorsichtig und zurückhaltend. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt, und das wird schwer“, sagt Link, der hofft, dass ein guter Start seinem Team gleich Auftrieb gibt. Die erste Partie bestreiten die Pollinger am heutigen Mittwochabend (18.30 Uhr) beim TSV Altenstadt.

„Von den Ergebnissen her hatte Altenstadt eine gute Vorbereitung. Ansonsten kann ich zum Gegner nicht viel sagen“, ist der TSV für Link eine der besagten unbekannten Größen. „Mit Blick auf die letzte Saison, als sie lange gegen den Abstieg kämpften, werden die Altenstadter das gleiche Ziel wie wir, den Klassenerhalt, haben“, mutmaßt Link. Er hofft, dass sein Team zumindest mit einem Punkt die Heimreise antritt. Personell können die Pollinger nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. So muss Philipp Schöttl aktuell wegen Oberschenkelproblemen noch pausieren. (Roland Halmel)