Habach: 60 Liter Freibier und Bengalos - „Die Bezirksliga, sie ruft“

Von: Andreas Mayr

Im Tal der Glückseligkeit: Michael Baumgartner, Torschütze zum 4:0, umarmt Vorlagengeber Matthias Adelwart (Nummer 10). Nach dem 6:2 gegen Peißenberg ist der Aufstieg der Habacher nur noch Formsache. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Der ASV Habach steht kurz vor dem erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga. Nach dem Erfolg gegen Peißenberg befindet sich der ASV auf der Zielgeraden.

Habach/Peißenberg – Was wird das erst für eine Feier am letzten Spieltag, wenn sie in Habach doch schon vor dem Aufstieg so Gas geben? Nach dem 6:2-Erfolg über Peißenberg zündeten die Fans Bengalos in den Vereinsfarben Blau und Weiß. Via Lautsprecher ließ der Verein 60 Liter Freibier ausloben. Und Stadionsprecher Tobias Wagner verkündete in seiner unnachahmlichen Art: „Die Bezirksliga, sie ruft.“

Der ASV sprintet der Ziellinie in der Kreisliga in vollem Tempo entgegen. Ein letzter Erfolg fehlt noch, um den historischen Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. „Ich will es nächste Woche zumachen“, sagte Trainer Markus Vogt mit Blick auf die Partie Freitagabend in Hausham. Beim Derbygegner ist man sicher: Der Aufstieg ist unausweichlich. „Für mich ist das die stärkste Mannschaft der Liga. Die gehen nicht umsonst in die Bezirksliga rauf“, lobte Spielertrainer Michael Stoßberger.

Peißenberg-Trainer Stoßberger über Habach: „Waren uns spielerisch zwei Klassen überlegen“

Im vergangenen Jahrzehnt hatte der ASV eine Neigung, den Aufstieg in den entscheidenden Spielen zu verschusseln. Mit der Zeit fühlte sich das Bestreben, in die Bezirksliga aufzusteigen, wie eine Sisyphusarbeit an. Doch während manche fürchteten, dass die Habacher als die Unaufsteigbaren in die Annalen eingehen, sah Markus Vogt die Veränderung. Zum einen lichtete sich das Favoritenfeld in der Kreisliga, Top-Teams wie Murnau, Deisenhofen oder Heilbrunn verließen über die Jahre die Klasse. „Sie ist jetzt viel ausgeglichener“, sagte der Coach. Zum anderen hat sich der ASV die Erfahrung der Vergangenheit zu Nutzen gewusst: „Wir sind zusammen gewachsen.“ Anders als früher schrumpft seine Mannschaft nicht auf der großen Bühne – sondern wächst. „Die waren uns spielerisch zwei Klassen überlegen“, betonte Stoßberger.

Keinesfalls schenkte Peißenberg das Derby ab. Anfangs bestimmte der TSV sogar das Treiben. Johannes Jungmanns Top-Chance (11.) erwähnten beide Klubs als entscheidend für den Verlauf der Partie. „Wenn wir das 1:0 machen, läuft das anders“, sagte Stoßberger. Habach konterte mit dem Führungstreffer von Maximilian Feigl, einem Produkt aus Opportunismus, feinster Schusstechnik und dem Dusel des Tabellenführers. Vom Mittelkreis aus überlupfte er Keeper Adrian Erhart. „Das war der Dosenöffner“, sagte Vogt. Das Tor löste Fesseln. Die Spielfreude brach aus den Habachern heraus. Tobias Habersetzer auf rechts und Michael Baumgartner auf links rasten ihre Stammstrecke rauf und runter. „Es ist Wahnsinn, was die zwei Burschen da laufen“, lobte ihr Coach. Seit zwei Wochen habe man die Flügelläufe explizit geübt. Zuletzt am Donnerstag, bei strömenden Regen auf dem Sindelsdorfer Trainingsplatz. Tor fünf – Flanke Habersetzer, Kopfball Maximilian Nebl (sein dritter Treffer) – fiel genau nach dem Muster, weshalb der Jubel besonders enthusiastisch ausfiel. „Die spielen das von A bis Z richtig gut zu Ende“, sagte selbst Stoßberger.

ASV Habach mit klarer Marsch-Route: „Wir spielen immer auf Sieg“

Die Peißenberger standen da, wie nicht zur Party eingeladen. „Das ist überhaupt kein tolles Gefühl“, sagte der Spielertrainer. Er und seine Mannen hatten sich nichts vorzuwerfen. Wie sie auf die fußballerische Brillanz des ASV reagierten, war bemerkenswert. Trotz 0:4-Defizits starteten sie eine Aufholjagd, kamen auf zwei Tore heran, verzeichneten danach einen Pfostenschuss von Stoßberger. Ein dritter Treffer, das hat Miesbach vor zwei Wochen gezeigt, hätte die Kraft gehabt, um Habach ins Wanken zu bringen. „Die Moral ist da. Wir müssen uns nicht schämen“, sagte Stoßberger. Sein Kollege Hubert Jungmann wollte unbedingt noch anmerken, dass das Ergebnis zu hoch ausfiel. Wobei man das so und so sehen kann. Denn bei der Ansammlung an individuellem Talent in der Habacher Offensive purzeln die Tore eben manchmal schnell. „Die wollen die Bälle klatschen lassen, die wollen Kurzpassspiel und sie setzen das grandios um“, sagt Vogt zum Spielwitz seiner Kicker.

Auch wenn von außen jetzt jeder mit dem Thema „Aufstieg“ ankommt, möchten die Coaches es nicht ausschlachten. „Wir pushen das überhaupt nicht, sondern bereiten uns seriös auf Hausham vor“, stellte Vogt klar. Denn unabhängig von der Tabelle ändert sich die Route des ASV nicht: „Wir spielen immer auf Sieg.“ (Andreas Mayr)

Tore: 1:0 (21.) Feigl, 2:0 (25.) Nebl, 3:0 (44.) Nebl, 4:0 (65.) Baumgartner, 4:1 (70.) Weckerle, 4:2 (77.) Jungmann, 5:2 (78.) Nebl, 6:2 (88.) Buchner. Gelbe Karten: Habach 2, Peißenberg 2. Schiedsrichter: Alexander Schramm. Zuschauer: 350.