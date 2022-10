Die Emotionen im Zaum halten - Raisting erwartet den Bezirksliga-Aufsteiger Murnau

Von: Andreas Mayr

Der Auftakt zur Raistinger Rot-Serie: Gianluca Zandt (im schwarzen Trikot) wurde im Derby gegen Penzberg vom Platz gestellt. Inzwischen hat er seine Strafe verbüßt, doch gegen Murnau fehlt er krankheitsbedingt. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Der SV Raisting empfängt am kommenden Wochenende den TSV Murnau. Im hitzigen Oberland-Derby will der SV zuhause für eine Überraschung sorgen.

Raisting – So eine Serie an Pleiten, Pech und Karten hat Johannes Franz auch noch nicht miterlebt. In drei Spielen hintereinander kassierten seine Mannen vom SV Raisting eine rote Karte sowie ein Elfmeter-Gegentor. Und nun kommt auch noch der TSV Murnau, der das Bezirksliga-Duell mit dem SVR durchaus als Oberland-Derby betrachtet. Wird es also wieder hitzig am Sonntag in Raisting (15 Uhr)? Fragt man Sven Teichmann, den Murnauer Trainer, antwortet der mit einem klaren Nein: „Die lernen aus ihren Fehlern“, sagt er über die Raistinger.

Auch Hannes Franz hofft, dass seine Kicker die Eindrücke der vergangenen Partien endlich umwandeln und auf diese törichten Aktionen verzichten. „Keine war wirklich nötig“, hält der Coach fest. Weder die roten Karten noch die Strafstöße fallen für ihn in die Kategorie „kann mal passieren“. Vielmehr sah er „ungestümes Zweikampfverhalten“ und eine kurze Zündschnur bei den Beteiligten. Gerade bei jungen Spieler komme das schon einmal vor, dass sie sich zu Fouls im Strafraum hinreißen lassen, die zu vermeiden sind. „Es ist extrem viel Pech zusammengekommen“, betont Franz. „Alle drei Spiele hätten in die andere Richtung gehen können.“

Und nun schlägt sich der SVR auch noch mit den Langzeitfolgen herum. Benedikt Multerer (zwei Spiele Sperre) und Markus Riedl (Entscheidung des Sportgerichts steht noch aus) sitzen ihre Strafe ab. Gianluca Zandt hat seine Strafe abgebüßt, fehlt nun aber krank. Kombiniert mit Victor Neveling, dem länger verletzten Kapitän, und Timmy Greif zählt Trainer Franz fünf potenzielle Stammspieler. „Die Spieler, die fehlen, fallen sehr ins Gewicht.“ Gerade Markus Riedl kann der SVR kaum ersetzen. In einem Team, das ohnehin schon Schwierigkeiten hat, gefährliche Toraktionen zu erschaffen, war Riedl einer der wenigen Zauberkünstler mit magischen Momenten. „Wir versuchen das im Kollektiv zu kompensieren, aber vor allem die Kreativität in der Offensive ist eigentlich nicht zu ersetzen“, betont Franz.

Dann muss es eben mit der Rückbesinnung auf alte Muster funktionieren. Murnaus Trainer Teichmann war bereits zweimal auf Spähtour unterwegs und beobachtete jeweils „sehr sehr disziplinierte Raistinger in der Defensive“. Das 0:0 gegen Garmisch-Partenkirchen dürfte als Anschauungsbeispiel genügen, wie Raisting auch den Klubs aus den Top Vier beikommen kann. Wobei sich Hannes Franz „einen Tick mehr Ballbesitz und mehr Eigeninitiative“ wünscht. Gegen den 1. FC war das bei Raisting schon ziemlich viel Abwehrwall.

Keine Sonderbehandlung erhält am Sonntag Georg Kutter, der Ausnahmespieler der Gäste, zuletzt wieder dreifacher Torschütze beim Murnauer 4:2-Erfolg über Neuried. Sein Team werde sich genauso um Kutter kümmern wie um Moritz Müller (Garmisch), Gilbert Diep (Haidhausen) oder Anton Krinner (Bad Heilbrunn), betont Franz. Jede Mannschaft habe einen Spieler, der heraussticht, einen „für die besonderen Momente“, sagt Franz und fügt mit schelmischem Unterton an: „Nur wir nicht.“ In Raisting wissen sie seither, wie man so einem Talent mit Kampfkraft entgegentreten kann. (Andreas Mayr)