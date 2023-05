„Die Jungs waren stehend k.o.“: Polling geht am Tegernsee baden

Von: Christian Heinrich

Drin das Ding: Tobias Frank brachte den FC Real Kreuth nach einer Ecke in Führung. © Christian Scholle

Der SV Polling hatte mit dem FC Real Kreuth ein schweres Spiel auf dem Programm. Real Kreuth wurde seiner Favoritenmrolle mit dem Knatersieg gerecht.

Polling – Michael Schöttl wusste nicht so recht, ob er seine Mannschaft kritisieren oder bedauern sollte. Natürlich war der Trainer des SV Polling über die Vorstellung seiner Kicker bei der 0:6 (0:3)- Pleite beim FC Real Kreuth entsetzt. „Das war ein blutleerer Auftritt“, ärgerte er sich verständlicherweise. Auf der anderen Seite wusste der Coach nur zu gut, dass es triftige Gründe für die erste Niederlage seiner Elf in der Abstiegsgruppe C gab.

Dazu genügte schon der Blick auf den Spielberichtsbogen. Um eine ähnlich gewichtige Rolle einzunehmen wie beim Unentschieden im Hinspiel, fehlte den Pollingern einfach die personelle Substanz. Am Ende musste Schöttl sich sogar selber einwechseln, weil er keine Spieler mehr auf der Bank hatte. Außerdem steckte den Kickern noch das Nachholspiel vom vergangenen Mittwoch gegen die DJK Waldram in den Knochen. Weil das tiefe Geläuf in Kreuth zusätzlichen Tribut forderte, kam das Ensemble aus dem Klosterdorf am Ende auf dem Zahnfleisch daher. „Die Jungs waren stehend K.o.“, stellte der Trainer fest.

SV Polling: Innerhalb von zwölf Minuten drei Gegentore

Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn es Maximilian Baumgartner Mitte der Hälfte nicht zu genau genommen und den gegnerischen Pfosten getroffen hätte. „Dann geht es vielleicht anders aus“, mutmaßte Schöttl. Aber der Ball sprang wieder ins Feld zurück und befand sich bis zur Pause fast ausschließlich an den Füßen der Kreuther. Binnen von zwölf Minuten erzielten diese drei Treffer und damit die frühe Entscheidung. „Das war der Wahnsinn“, schimpfte Schöttl. „Alle Tore waren vermeidbar, da hat bei uns komplett die Gegenwehr gefehlt.“

Mit dem deutlichen Rückstand war den Pollingern der Stecker gezogen. Schöttl versuchte seine Fußballer in der Pause noch einmal aufzurichten, vergeblich. Maximilian Hensel, der für den verhinderten Mathias Schuster den Kasten des SVP hütete, ließ zwar lange Zeit keinen weiteren Gegentreffer mehr zu, doch in der letzten Viertelstunde brachen alle Dämme. Drei weitere Treffer waren die Folge.

„Wir haben alles vermissen lassen, was uns die letzten sieben Spiele stark gemacht hat“, war Schöttl enttäuscht. Immerhin ein Gutes hat die Abreibung für den Coach. Nach der Pleite wird wohl keiner seiner Kicker die beiden noch ausstehenden Saisonspiele bei der DJK Waldram und gegen den TSV Sauerlach auf die leichte Schulter nehmen. Es muss also in den beiden kommenden Wochen noch einmal tüchtig malocht werden, wenn die ganze Schufterei in diesem Jahr nicht umsonst gewesen sein soll. (Christian Heinrich)

Tore: 1:0 (27.) Frank, 2:0 (35.) Mack, 3:0 (39.) Moritz, 4:0 (73.) Mack, 5:0 (88.) Schröter, 6:0 (90.) Schröter. Gelbe Karten: Kreuth 1, Polling 0. Schiedsrichter: Moritz Breitruck. Zuschauer: 65.