MTV Dießens Philipp Ropers peilt Bezirksliga an: „An solchen Aussagen wirst du natürlich gemessen“

Mit dem Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga soll für die Fußballer des MTV Dießen noch nicht Schluss sein. Spielertrainer Philipp Ropers (2.v.r.) glaubt mittelfristig an den Sprung in die Bezirksliga. Foto: MTV Dießen © MTV Dießen

Nach dem Durchmarsch in die Kreisliga bleibt Spielertrainer Philipp Ropers weiter ambitioniert: „Das Ziel ist das Erreichen der Meisterrunde.“

Dießen – Hinter Philipp Ropers liegen bewegende Tage. Zunächst feierte er mit den Futsalern des SSV Jahn Regensburg den Deutschen Meistertitel. Ein Wochenende später machte Ropers als Spielertrainer mit seinem MTV Dießen in den Relegationspartien gegen den TSV Otterfing den Durchmarsch in die Fußball-Kreisliga perfekt.

„Wenn ich jetzt sage, dass es meine erfolgreichste Woche war, mache ich mich aber bei meiner Frau unbeliebt“, sagt er. Denn vor einem Jahr durfte der 29-Jährige erst den Sprung mit dem MTV in die Kreisklasse bejubeln, ehe er sieben Tage später vor dem Traualtar stand.

MTV-Spielertrainer Ropers: „Sehe das Maximum erst in der Bezirksliga erreicht“

Wer Ropers kennt, weiß, dass er sich mit dem Erreichten noch lange nicht zufriedengibt. „Bei unseren Möglichkeiten sehe ich das Maximum erst in der Bezirksliga erreicht“, urteilt er. Die meisten seiner derzeitigen Schützlinge hat Ropers bereits in der Jugend betreut. Er weiß deshalb genau, welches Potenzial in der Mannschaft schlummert. Dementsprechend optimistisch geht Ropers in seine erste Saison als Kreisliga-Trainer.

Ropers ambitioniert: „Das Ziel ist ganz klar das Erreichen der Meisterrunde“

„Das Ziel ist ganz klar wieder das Erreichen der Meisterrunde. Wir wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben“, sagt er. Der Trainer legt sich selbst gerne Druck auf. „An solchen Aussagen wird man aber natürlich gemessen“, sagt Ropers. Dementsprechend erleichtert war er nach dem entscheidenden Sieg über Otterfing. „Da fällt einem schon eine große Last von den Schultern“, bekennt der Übungsleiter. Er hatte sich den Sprung in die Kreisliga bereits vor einigen Jahren als Ziel gesteckt. „Doch dann kam Corona dazwischen“, bedauert er.

Beeindruckend war diesmal vor allem, wie der MTV den Umbruch vor einem Jahr meisterte. Durch Abgänge und Karriereenden verjüngte sich der Kader der Ammerseer deutlich. Dennoch erreichte das Team als Aufsteiger die Aufstiegsrunde und trumpfte danach als stärkstes Team in der Meisterrunde auf. Am Ende musste sich der MTV im Kampf um die Meisterschaft nur hauchdünn dem WSV Unterammergau geschlagen geben. „Diesen Sommer wird sich nicht viel tun. Die Mannschaft bleibt grundsätzlich zusammen“, verkündet Ropers. Dazu kämen mindestens zwei Neuzugänge, deren Namen er aber noch nicht verraten möchte.

Ropers über MTV Dießen II: „Das Ziel muss langfristig der Aufstieg in die A-Klasse sein“

Doch nicht nur bei der ersten Mannschaft der Dießener läuft es. Team Zwei stieg bereits zur Winterpause in die B-Klasse auf und hielt dort in der Frühjahrsrunde souverän die Klasse. „Das Ziel muss langfristig der Aufstieg in die A-Klasse sein“, sagt Ropers.

Sportlicher Leiter Neiser über MTV: „Haben uns auf und neben dem Platz sehr gut entwickelt“

Auch im Umfeld des MTV hat sich einiges bewegt. „Wir haben uns in der vergangenen Saison auf und neben dem Platz sehr gut entwickelt“, sagt der sportliche Leiter Alexander Neiser. Schon in der Winterpause wurde die Partnerschaft mit Giesinger Bräu verlängert und eine medizinische Abteilung aufgebaut. In der Aufstiegsrunde gab es bei jedem Heimspiel unter anderem einen Stadionsprecher und Einlaufkinder. Im Laufe der vergangenen Wochen wurde auch die Unterstützung durch die Dießener Anhänger immer größer. „Darauf wollen wir in der neuen Saison aufbauen und uns in allen Bereichen weiter verbessern“, verkündet Abteilungsleiter Ludwig Schranner.

Nach dem Abstieg des TSV Utting sind die Dießener nun sogar die Nummer eins am Ammersee. „Das war auch eines unserer Ziele“, sagt Ropers. Nicht umsonst nennen sie sich beim MTV längst die Macht vom Ammersee. (Tobias Huber)