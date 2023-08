Dießen siegt noch nach 0:2-Rückstand – Trainer Ropers „stolz auf die Mannschaft“

Von: Oliver Rabuser, Christian Heinrich

Ein Sieg zum Start: Dießen (in Rot) bezwang Ohlstadt mit 3:2. Foto: rabuser © rabuser

Traumstart für den MTV Dießen: Der Kreisliga-Aufsteiger setzte sich im Heimspiel gegen den SV Ohlstadt trotz eines frühen Zwei-Tore-Rückstands am Ende noch mit 3:2 (2:2) durch.

Dießen – „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir nach dem 0:2 zurückgekommen sind“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Schlimmer hätte es dabei für das Team vom Ammersee nicht losgehen können: Ohlstadts Bernhard Kurz traf früh zum 1:0 (5.), nur wenig später legte Maximilian Schwinghammer das 2:0 nach (16.). Der Angreifer profitierte von einem Stockfehler Ludwig Schranners. „Sie sind wie erwartet körperlich robust zu Werke gegangen und haben versucht, uns auch verbal die Grenzen aufzuzeigen“, berichtete Ropers. Die komfortable Führung spielte den Gästen angesichts des schwülwarmen Wetters in die Karten. Die Ohlstädter machten jedoch den Fehler, dass sie fortan eine allzu gemächliche Gangart wählten, zudem ließ sich der Liganeuling nicht unterkriegen. Nach einer Ecke erzielte Sascha König den schnellen Anschlusstreffer (18.). Kurz vor der Pause gelang Dominik Wagner im Anschluss an einen Freistoß sogar der 2:2-Ausgleich (41.). „Das freut einen Trainer natürlich, wenn sich das Standardtraining so auszahlt“, sagte Ropers.

Nach der Pause kam es für Ohlstadts Torhüter Paul Röhrig ganz bitter. Nach einem gestreckten Fuß von Vincent Vetter musste der junge Keeper mit schmerzverzerrter Mine das Feld räumen (59.). Vetter hatte Glück, dass diese rüde Aktion nur mit Gelb bestraft wurde. Dass Vetter dann auch noch der 3:2-Siegtreffer gelang (72.), mutete aus Sicht der Gäste zynisch an. Das SVO-Tor bewachte zu diesem Zeitpunkt Leonhard Strobl, der zuvor als Außenverteidiger eine couragierte Leistung abgeliefert hatte. „Leider haben wir danach unsere großen Chancen zum 4:2 nicht genutzt“, bedauerte Ropers. So blieb es bis zum Schluss eng. Doch der MTV überstand die zwölfminütige Nachspielzeit ohne Schaden. „Es gab zwei längere Verletzungsunterbrechungen“, erläuterte Ropers.

Aufgrund ihrer akuten Torhüterprobleme werden die Ohlstädter ihr für das kommende Wochenende angesetzte Gastspiel beim TSV Altenstadt nicht austragen. Die Begegnung wurde auf den 20. September verschoben. (or/hch)