Dießens Aufstiegshoffnung lebt – Antdorf/Iffeldorf und Bernbeuren gerettet

Gesprächsbedarf: Nach der schweren Verletzung des Eglfinger Torhüters diskutierten Spieler und Verantwortliche beider Mannschaften mit Schiedsrichter Klemens Wind, ob die Partie abgebrochen werden soll. Foto: ralf ruder © ralf ruder

Dießen liefert sich mit Unterammergau ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. In Eglfing stand ein Spielabbruch im Raum. Kreisklasse kompakt.

Landkreis – Der MTV Dießen darf weiter vom Durchmarsch in die Kreisliga träumen. Dem Aufsteiger vom Ammersee ist nach dem 1:0 beim FCK Schlehdorf der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Der Rückstand auf den ebenfalls siegreichen Spitzenreiter Unterammergau (1:0 gegen Oberau/Farchant) beträgt weiter einen einzigen Punkt. Der TSV Peiting II brachte in der Meisterrunde D durch das 2:1 in Weil den zweiten Platz vorzeitig unter Dach und Fach.

Den Klassenerhalt in trockene Tücher gebracht haben sowohl der TSV Bernbeuren (kampfloser Sieg gegen Söchering) als auch die SG Antdorf/Iffeldorf (4:2 gegen Benediktbeuern). Beinahe zur Nebensache geriet der Eglfinger 3:1-Heimsieg in der Abstiegsrunde gegen den ESV Penzberg. Eglfings Torhüter Maximilian Schmitt verletzte sich in der ersten Halbzeit schwer am Fuß und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Partie konnte erst mit halbstündiger Unterbrechung fortgesetzt werden. Den Penzbergern droht ebenso noch die Relegation wie auch dem SV Kinsau, der gegen den SV Uffing nach zweimaligem Rückstand über ein 2:2 nicht hinauskam.

Meisterrunden

FCK Schlehdorf 0 MTV Dießen 1

Tor: 0:1 (6.) Dominik Wagner. Gelbe Karten: Schlehdorf 0, Dießen 4. Schiedsrichter: Markus Doll. Zuschauer: 100.

FC Weil 1 TSV Peiting II 2

Tore: 0:1 (8.) Andreas Neumeier, 0:2 (50.) Tobias Hindelang, 1:2 (89.) Hannes Schneider. Gelbe Karten: Weil 3, Peiting 3. Schiedsrichter: Önder Kücük. Zuschauer: 60.

Abstiegsrunden

SV Hohenfurch 1 TSV Türkenfeld 4

Tore: 0:1 (1.) Tobias Holzleitner, 1:1 (3.) Peter Schröfele, 1:2 (4.) Stefan Wilhelm, 1:3 (44.) Felix Wimmer, 1:4 (68.) Sandro Ciaramella. Gelbe Karten: Hohenfurch 1, Türkenfeld 2. Schiedsrichter: Michael Brandl. Zuschauer: 95.

ASV Eglfing 3 ESV Penzberg 1

Tore: 0:1 (15.) Tobias Szekeli, 1:1 (29.) Anton Bach (Elfmeter), 2:1 (35.) Anton Miller, 3:1 (84.) Andreas Hutter. Gelbe Karten: Eglfing 1, Penzberg 2. Zeitstrafe: Penzberg: Maximilian Gerg (90.). Schiedsrichter: Klemens Wind. Zuschauer: 150

TSV Bernbeuren 2

SV Söchering 0

Der noch sieglose Absteiger SV Söchering trat zu dieser Partie nicht an. Die Begegnung wird am grünen Tisch mit 2:0 zu Gunsten des TSV Bernbeuren gewertet.

TSV Rott/Lech 1 SV Prittriching 1 Tore: 0:1 (43.) Dominik Bentenrieder, 1:1 (74.) Lukas Hofmann. Gelbe Karten: Rott 2, Prittriching 1. Schiedsrichter: Walter Bretthauer. Zuschauer: 45.

SG Antdorf/Iffeldorf 4 TSV Benediktbeuern 2

Tore: 0:1 Florian Poschenrieder, 1:1 (27.) Nikola Spasic, 2:1 (36.) Nikola Spasic, 3:1 (45.+1) Florian Calliari, 4:1 (58.) Christos Tsigouriotis, 4:2 (83.) Benedikt Veicht. Gelbe Karten: Antdorf/Iffeldorf 3, Benediktbeuern 1. Schiedsrichter: Franz Ströbel. Zuschauer: 90.

SV Kinsau 2 SV Uffing 2

Tore: 0:1 (21.), 1:1 (60.), 1:2 (70.), 2:2 (86.). Schiedsrichter: Fridolin Angerer.

Weitere Informationen zu dieser Partie waren bis gestern Abend, 21 Uhr, auf der Homepage des BFV nicht abrufbar. (sh)

Vergeblich gekämpft: Die bereits geretteten Hohenfurcher (in roten Trikots, hier Nico Prinzing) unterlagen zu Hause gegen Türkenfeld mit 1:4. Foto: holger wieland © holger wieland